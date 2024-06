Cine e câștigătorul show-ului Insula de 1 milion. Am aflat marele secret de la Kanal D!

Câștigătorul show-ului Insula de 1 milion, emisiunea difuzată de Kanal D, se știe deja! Filmările s-au încheiat înainte de Paște! FANATIK dezvăluie secretul bine păzit de producătorii concursului care a rivalizat cu Survivor, nereușind, însă, să cucerească publicul așa cum s-a întâmplat cu alte formate de succes de la Kanal D.

Câștigătorul Insula de 1 milion e, de fapt, o ea și are nume de țară!

Nouă concurenți au mai rămas (pe TV). Dintre ei, noi știm deja cine ar fi câștigătorul Insula de 1 milion. E vorba despre o reală surpriză! O femeie se pare că și-a adjudecat premiul pus în joc de unul destul de consistent: 1.000.000 de lei.

vin cu bomba începutului de vară în televiziune@ Celebra pagină de Instagram anunță, în exclusivitate pentru FANATIK, că Argentina Rusalina Korobian, femeia de aproape 50 de ani, a câștigat premiul mult râvnit!

Argentina s-a fălit în sat că un milion de lei a câștigat!

Potrivit informațiilor obținute de Vipere, transmise către FANATIK, Argentina a fost împreună cu doi băieți în finala concursului care s-a filmat în Republica Dominicană. Tot în țara latino-americană s-a produs și Survivor All Stars, o producție care a avut un real succes, spre deosebire de emisiunea de la Kanal D.

Conform unei înțelegeri făcute între cei rămași în competiție, persoana care urma să câștige trebuia să organizeze o petrecere la ea acasă, lucru pe care, așa cum reiese din imaginile primite de FANATIK, Argentina l-a făcut.

Se știe, de altfel, faptul că femeia deține o pensiune în satul din care provine, Toaca, județul Mureș, unde s-a lăsat, recent, cu foc de artificii și bairam în cinstea victoriei sale de la Insula de 1 milion.

La petrecerea care a avut loc în noaptea de 1 spre 2 iunie 2024 (weekend-ul trecut) au fost prezenți mai mulți foști concurenți din show-ul de la Kanal D.

Jocuri dure în show-ul care n-a cucerit publicul

Așa cum precizam în rândurile de mai sus, emisiunea se apropie cu pași repezi de deznodământ. Pe micile ecrane, telespectatorii îi pot vedea pe ultimii rămași în show.

Marea finală va fi difuzată săptămâna viitoare, pe 15 iunie, de la ora 21:00. În episoadele recente, Georgiana, Nicoleta, Denis și Vikingu au părăsit competiția în urma luptei pentru resursele de energie. Szilard a făcut jocurile sâmbătă și duminică. Bărbatul devenise cel mai puternic și bogat om de pe insulă, fix de ziua lui. Tânărul a decis să intre în luptă alături de Georgiana, Denis și Vikingu pentru câștigarea primei probe, una extrem de dificilă.

„Am dat maximum din mine. Am tras cât am putut. Am folosit tehnicile cele mai potrivite, cele mai la îndemână care mi-au venit atunci pe moment. Nu obișnuiesc să mă uit în stânga, dreapta, la ce fac participanții. De data asta trebuie să recunosc că fără să vreau, cu privirea periferică, o vedeam pe Georgiana lângă mine. Aș putea spune că m-am simțit ca o pradă vânată”, a declarat Szilard la finalul primului joc din episodul de sâmbătă, 1 iunie 2024, când în România, Argentina celebra victoria din finală.

Cine este, însă, Argentina, câștigătoarea Insula 1 de milion? Femeia are 49 de ani, e din județul Mureș, însă s-a stabilit în Cluj, și e de profesie administrator. În trecut, blondina a practicat atletismul. A participat, de asemenea, la mai multe maratoane. Argentina e pasionată, printre altele, și de zumba.