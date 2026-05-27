Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 

Titulatura de cea mai frumoasă fotbalistă din lume este una la care râvnesc multe sportive internaționale. Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic au deținut această denumire multă vreme, dar au fost detronate. O tânără superbă i-a cucerit pe fanii de pretutindeni.

Ea este cea mai atrăgătoare fotbalistă de pe glob

Victoria Leitner-Garcia (23 ani) este un nume care nu spune multe la prima vedere, însă i-a impresionat pe oamenii din online. Frumoasa brunetă este o jucătoare de fotbal care evoluează pe postul de fundaș pentru echipa feminină a clubului SK Rapid Wien. Tânăra s-a născut în Viena, Austria, dar are și rădăcini spaniole.

Sportiva s-a remarcat atât prin evoluțiile de pe teren, cât și prin popularitatea de pe social media. Astfel, a fost catalogată drept , după ce anterior această poziție a fost ocupată de alte vedete. Alisha Lehmann și Ana Maria Markovi au deținut la rândul lor această titulatură notabilă.

În prezent, cele două au fost lăsate în urmă de tânăra care în trecut a semnat cu echipe importante. A jucat pentru First Vienna FC și Austria Wien înainte să ajungă la Rapid Viena, unde se bucură de realizări pe bandă rulantă. E mândră de reușitele sale, pozând frecvent în tricoul echipei pentru care evoluează.

„Gata, ne vedem anul viitor”, a scris cea mai frumoasă fotbalistă din lume, pe contul personal de Instagram. Victoria Leitner-Garcia este încântată și recunoscătoare pentru că face parte din clubul Rapid Viena. Admiratorii săi au felicitat-o pentru că joacă oficial în liga a doua austriacă, după ce anterior formația era în liga a treia.

Mai mult decât atât, internauții susțin că bruneta este „cea mai frumoasă sportivă din Europa”. Cei aproape 50.000 de urmăritori de pe social media o adoră și îi cunosc foarte bine activitatea. Sportiva i-a impresionat cu imaginile din afara terenului de fotbal. Ea sau în ținute atrăgătoare.

Ce ocupație mai are frumoasa brunetă în afară de fotbal

Victoria Leitner-Garcia a declarat că nu trăiește doar din fotbal, având și alte activități în afara terenului. Își câștigă banii dintr-un domeniu care nu are legătură cu sportul, ci cu mediul virtual. Referitor la câștigurile pe care le au bărbații care au aceeași activitate ca a sa susține că nu este deloc o persoană geloasă.

Așadar, nu se compară cu ceilalți, fiind conștientă că diferențele de nivel sunt destul de mari. Cu toate acestea, a văzut că lucrurile s-au îmbunătățit mult față de anii trecuți. Veniturile sale sunt mai bune decât în urmă cu ceva vreme, subliniind că la 15 ani primea o sumă derizorie.

„Lucrez 20 de ore pe săptămână ca manager de social media și în marketing. Uneori lucrez și ca freelancer ca și creator de conținut. În plus, studiez moda și managementul de brand prin învățământ la distanță. Totul este online, așa că îmi pot gestiona bine timpul.

De obicei, sunt mai întâi la birou sau lucrez de acasă, apoi merg la training. În celelalte zile, fac temele universitare dimineața. Iar în weekenduri, sunt în concordanță – iar a doua zi este liberă. Nu am un model de urmat pe rețelele mele de socializare. Postez ce simt.

Există, de asemenea, săptămâni în care nu postez absolut nimic. Depinde complet de starea mea de spirit. Nu sunt încă un influencer precum Lehmann sau Markovic, așa că nu sunt obligată să fac nimic”, a explicat Victoria Leitner-Garcia, pentru .