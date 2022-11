Cine e cel mai activ patron din SuperLiga pe rețele sociale. Nicio mișcare din social media a echipei nu trece neobservată. Foto

Dan Șucu este fără doar și poate cel mai activ patron pe mediile de socializare. O figură nouă în fotbalul românesc, omul de afaceri a venit cu un suflu nou și cu o altă mentalitate, iar Rapid e pe val în SuperLiga.

Dan Șucu, un patron la curent cu tot ce se întâmplă la Rapid

supervizează activitatea clubului chiar și pe rețele sociale, mai ales pe Instagram. Dan Șucu nu ratează nimic și a apreciat toate postările de pagina oficială a Rapidului.

Dan Șucu a apreciat fotografia în care Rapid anunța primul unsprezece al „alb-vișiniilor” la meciul cu CFR Cluj, semn că a fost mulțumit cu echipa trimisă în teren de Adrian Mutu.

Patronul Rapidului a fost emoționat și de momentul special dedicat lui „Mache”, primul lider al galeriei giuleștene.

Dan Șucu a fost entuziasmat și de discursul lui Adrian Mutu din vestiarul echipei după victoria cu CFR Cluj.

, e de asemenea activă pe Instagram și apreciază postările Rapidului. Diana îl însoțește pe soțul său la meciurile Rapidului și postează fotografii foarte des. De altfel și cei doi băieți ai familiei Șucu fac fotbal la Rapid, ceea ce l-a determinat și pe omul de afaceri să investească în club.

Gigi Becali, patronul din SuperLiga care se opune categoric platformele de socializare. Ce patroni mai sunt activi în online

Gigi Becali nu are nici pagină de Facebook, nici de Instagram și a declarat în repetate rânduri că nu folosește și nu este la curent cu ceea ce se întâmplă în online și pe internet, singurul lucru de care fiind cu adevărat interesant e biserica și credința: „Eu v-am spus şi o repet: Nu o să am niciodată în viaţa mea pagină de Facebook sau Instagram, nu mă interesează nicio reţea de socializare, niciodată. Nu mă interesează. E problema mea, fiecare are opinia lui. Erau 20-30 de pagini de Facebook cu Gigi Becali şi am dat ordin să le şteargă. Au apelat la o firmă, au zis: . Şi au înfiinţat una fictivă ca să poată să le şteargă pe celelalte”.

De altfel, patronul FCSB încearcă să fie cât mai discret și a spus în mai multe rânduri că dorește să părăsească viața publică: „M-aţi înţeles! Dar pe pagina aia de Facebook, care este înfiinţată fictiv, eu nu o să scriu niciodată nimic şi niciun semnal. Dacă o da vreodată nepotul meu, e problema lui. Că el a înfiinţat-o, Vasi (n.r. – Vasile Geambazi), ca să mi le poată şterge pe celelalte. I-am zis: Dacă o scrie, nu o să-l omor, treaba lui ce face”, a declarat patronul FCSB, la în urmă cu doi ani.

Adrian Mititelu și Neluțu Varga sunt și ei activi în online

Dintre ceilalți patroni din Liga 1, Adrian Mititelu este cel mai activi după Dan Șucu. După ce a ieșit din închisoare, patronul lui FC U Craiova 1948 și-a făcut o pagină oficială de Facebook și de Instagram. Pe Facebook chiar postează foarte des. Cel mai probabil, Mititelu Jr. este cel care l-a îndemnat să fie cât mai activ, „Adiță” fiind extrem de activ pe toate platformele.

Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, are de asemenea pagina de Facebook și Instagram.

Neluțu Varga e de asemenea activ în online, însă doar pe pagina sa de Facebook, unde se mândrește adesea cu trofeele câștigate de CFR Cluj și cu victoriile importante.



Ceilalți patroni din Liga 1 nu sunt însă prezenți în online. Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, nu are cont de Facebook și nici de Instagram. Același lucru e valabil și pentru Valeriu Iftime (FC Botoșani) și Alexandru Meszar (UTA).

Gheorghe Hagi are cea mai mare pagină de Facebook. „Regele” a avut un milion de fani

Gică Hagi are o pagină oficială de Facebook de aproape 970.000 de fani, însă nu este administrată de către patronul lui Farul Constanța. În urmă cu câțiva ani, Hagi a depășit un milion de fani chiar de ziua sa de naștere. Scăderea este explicată de problemele politice din Turcia, unde foarte multe conturi de Facebook au fost închise după puciul împotriva regimului lui Erdogan din 2016.

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile are o sumedenie de fani mai ales din Turcia, care îi lasă sute de comentarii. Hagi nu are o pagină personală sau oficială de Instagram.