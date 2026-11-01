Cine e cel mai bun antrenor din ultimul an în SuperLiga! Filipe Coelho și Daniel Pancu, cifre fabuloase

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Pe 11 noiembrie se împlinește un an de când Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova. Portughezul a fost întâmpinat cu multă reticență, dar le-a închis gura tuturor contestatarilor. A făcut eventul și a transformat formația din Bănie în forța dominantă din SuperLiga. În ultimul an, un singur antrenor din SuperLiga mai are cifre pe măsură: Daniel Pancu.

Cine este cel mai bun antrenor din SuperLiga în ultimul an. Luptă strânsă între Filipe Coelho și Daniel Pancu

De când a preluat-o pe Universitatea Craiova, în SuperLiga, Cupa României și cupele europene. A câștigat nu mai puțin de 35 dintre ele, cu o medie de puncte pe meci de 2,05. Cifrele sunt absolut fabuloase, dacă ținem cont că am inclus aici și adversari puternici din Conference League, sau preliminariile Champions League și Europa League.

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Cifrele lui Filipe Coelho în ultimul an, la Universitatea Craiova

Total : 58 meciuri / 35 victorii / 14 egaluri / 9 înfrângeri / 118-55 / 2,05 puncte pe meci

În SuperLiga : 37 meciuri / 24 victorii / 8 egaluri / 5 înfrângeri / 70-24 / 2,16 puncte pe meci

În sezonul regular din SuperLiga : 27 meciuri / 18 victorii / 6 egaluri / 3 înfrângeri / 58-18 / 2,22 puncte pe meci

În play-off SuperLiga: 10 meciuri / 6 victorii / 2 egaluri / 2 înfrângeri / 12-6 / 2,00 puncte pe meci

În Cupa României : 7 meciuri / 5 victorii / 2 egaluri / 0 înfrângeri / 23-12 / 2,42 puncte pe meci *

În Conference League, faza ligii : 5 meciuri / 2 victorii / 1 egal / 2 înfrângeri / 8-7 / 1,40 puncte pe meci

În preliminariile cupelor europene : 8 meciuri / 3 victorii / 3 egaluri / 2 înfrângeri / 11-8 / 1,5 puncte pe meci

* Finala Cupei României cu U Cluj, câștigată la penalty-uri, este trecută ca victorie, scor 6-5

Filipe Coelho, marele avantaj în fața lui Daniel Pancu. A luat trei trofee cu Universitatea Craiova

Între cele 58 de partide disputate, Filipe Coelho a avut 37 în SuperLiga, 7 în Cupa României, una în Supercupa României și 13 în Europa. A câștigat deja 3 trofee pentru Universitatea Craiova: titlul în SuperLiga, Cupa României și Supercupa României. Dacă în privința cifrelor putem spune că sunt sensibil egale cu ale lui Daniel Pancu, portughezul vine și cu trofeele.

după despărțirea de naționala U21, dar a revenit apoi în SuperLiga precum un taifun! A preluat-o pe CFR Cluj în plină criză și a dus-o în play-off și cupele europene. Are cifre foarte bune și la Rapid, chiar dacă ultima săptămână a fost grea pentru el, înfrângere cu FCSB în SuperLiga și egal cu Corvinul în Cupa României. Giuleștenii s-au impus însă în startul etapei a 14-a cu 2-0, acasă, contra Csikszereda.

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Cifrele lui Daniel Pancu în ultimul an, la CFR Cluj și Rapid

Total : 44 meciuri / 27 victorii / 11 egaluri / 6 înfrângeri / 64-38 / 2,10 puncte pe meci

La CFR Cluj : 28 meciuri / 17 victorii / 7 egaluri / 4 înfrângeri / 41-25 / 2,07 puncte pe meci

La CFR Cluj în SuperLiga : 25 meciuri / 17 victorii / 5 egaluri / 3 înfrângeri / 37-19 / 2,24 puncte pe meci

La CFR Cluj în sezonul regular SuperLiga : 15 meciuri / 13 victorii / 1 egal / 1 înfrângere / 29-12 / 2,67 puncte pe meci

La CFR Cluj în play-off SuperLiga : 10 meciuri / 4 victorii / 4 egaluri / 2 înfrângeri / 1,60 puncte pe meci

La Rapid : 16 meciuri / 10 victorii / 4 egaluri / 2 înfrângeri / 23-13 / 2,13 puncte pe meci

La Rapid în SuperLiga : 14 meciuri / 9 victorii / 3 egaluri / 2 înfrângeri / 25-13 / 2,14 puncte pe meci

La Rapid și CFR Cluj în Cupa României : 5 meciuri / 1 victorie / 3 egaluri / 1 înfrângere / 6-6 / 1,2 puncte pe meci

A fost un an fabulos pentru cariera lui Daniel Pancu, iar mandatele de la CFR Cluj și Rapid, din acest interval, l-au transformat în unul dintre cei mai apreciați antrenori din SuperLiga. Dar presiunea pe el este uriașă pentru continuarea acestui sezon. Are nevoie de un trofeu la Rapid pentru a-și consolida imaginea ca unul dintre cei mai importanți antrenori români.

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Nuno Campos, start fabulos la Dinamo! Va putea portughezul să păstreze ritmul pe parcursul sezonului?

Acestea sunt cifrele, fiecare poate alege cine este antrenorul ultimului an în SuperLiga. Filipe Coelho vine cu argumentul celor trei trofee pe care le-a câștigat, dar și cu faptul că aceste cifre le-a obținut incluzând și meciuri din Europa, mai complicate. De partea cealaltă, Daniel Pancu are și el argumentul că nu a avut la dispoziție jucători pe măsura celor de la U Craiova. Nu la CFR Cluj, nici măcar la Rapid.

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Orice alt antrenor pare foarte greu de adus în discuție în acest moment. Ar fi putut fi Kopic, dar a plecat de la Dinamo în vară. Poate va fi Nuno Campos atunci când va avea și el un an în SuperLiga. După primele 15 meciuri la Dinamo, portughezul chiar are cifre care îl recomandă în top. Rămâne de văzut dacă aceste cifre vor rămâne sus și când se va intra în play-off și în fazele finale ale Cupei României. Și chiar, de ce nu, în cupele europene.

Cifrele lui Nuno Campos la Dinamo