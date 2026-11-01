Cine e cel mai bun antrenor din ultimul an în SuperLiga! Filipe Coelho și Daniel Pancu, cifre fabuloase

Pe 11 noiembrie se împlinește un an de când Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova. Portughezul a fost întâmpinat cu multă reticență, dar le-a închis gura tuturor contestatarilor. A făcut eventul și a transformat formația din Bănie în forța dominantă din SuperLiga. În ultimul an, un singur antrenor din SuperLiga mai are cifre pe măsură: Daniel Pancu.
De când a preluat-o pe Universitatea Craiova, Filipe Coelho a disputat nu mai puțin de 58 de meciuri în SuperLiga, Cupa României și cupele europene. A câștigat nu mai puțin de 35 dintre ele, cu o medie de puncte pe meci de 2,05. Cifrele sunt absolut fabuloase, dacă ținem cont că am inclus aici și adversari puternici din Conference League, sau preliminariile Champions League și Europa League.
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Între cele 58 de partide disputate, Filipe Coelho a avut 37 în SuperLiga, 7 în Cupa României, una în Supercupa României și 13 în Europa. A câștigat deja 3 trofee pentru Universitatea Craiova: titlul în SuperLiga, Cupa României și Supercupa României. Dacă în privința cifrelor putem spune că sunt sensibil egale cu ale lui Daniel Pancu, portughezul vine și cu trofeele.
Daniel Pancu a stat patru luni pe bară după despărțirea de naționala U21, dar a revenit apoi în SuperLiga precum un taifun! A preluat-o pe CFR Cluj în plină criză și a dus-o în play-off și cupele europene. Are cifre foarte bune și la Rapid, chiar dacă ultima săptămână a fost grea pentru el, înfrângere cu FCSB în SuperLiga și egal cu Corvinul în Cupa României. Giuleștenii s-au impus însă în startul etapei a 14-a cu 2-0, acasă, contra Csikszereda.
A fost un an fabulos pentru cariera lui Daniel Pancu, iar mandatele de la CFR Cluj și Rapid, din acest interval, l-au transformat în unul dintre cei mai apreciați antrenori din SuperLiga. Dar presiunea pe el este uriașă pentru continuarea acestui sezon. Are nevoie de un trofeu la Rapid pentru a-și consolida imaginea ca unul dintre cei mai importanți antrenori români.
Acestea sunt cifrele, fiecare poate alege cine este antrenorul ultimului an în SuperLiga. Filipe Coelho vine cu argumentul celor trei trofee pe care le-a câștigat, dar și cu faptul că aceste cifre le-a obținut incluzând și meciuri din Europa, mai complicate. De partea cealaltă, Daniel Pancu are și el argumentul că nu a avut la dispoziție jucători pe măsura celor de la U Craiova. Nu la CFR Cluj, nici măcar la Rapid.
Orice alt antrenor pare foarte greu de adus în discuție în acest moment. Ar fi putut fi Kopic, dar a plecat de la Dinamo în vară. Poate va fi Nuno Campos atunci când va avea și el un an în SuperLiga. După primele 15 meciuri la Dinamo, portughezul chiar are cifre care îl recomandă în top. Rămâne de văzut dacă aceste cifre vor rămâne sus și când se va intra în play-off și în fazele finale ale Cupei României. Și chiar, de ce nu, în cupele europene.