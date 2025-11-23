Sport

Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”

Mihai Stoica a dezvăluit care este cel mai inteligent jucător de la FCSB. Ce spune oficialul roș-albaștrilor despre fotbalistul care a evoluat pe mai multe poziții în ultima perioadă.
Iulian Stoica
23.11.2025 | 21:15
Care e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica a oferit răspunsul. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a încheiat la egalitate, 1-1, partida cu Petrolul din etapa a 17-a a SuperLigii. Roș-albaștrii au deschis scorul prin golul lui Stoian din minutul 11, însă în debutul reprizei secunde, în minutul 47, Sălceanu a restabilit egalitatea cu o execuție spectaculoasă. Ce jucător l-a impresionat pe Mihai Stoica.

Cisotti, cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a mărturisit faptul că i-a plăcut foarte mult cum a evoluat Juri Cisotti în partida cu Petrolul Ploiești. Deși a fost folosit pe o nouă poziție, mijlocașul italian a avut o prestație solidă.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Cisotti?) Mi s-a părut foarte bine în prima repriză. Totuși, a fost riscant să jucăm doar cu el acolo. El a jucat foarte mult la intercepții și a avut un joc foarte bun, cel puțin eu așa l-am văzut.

Mărturisesc, de regulă mă duc acasă sau la bază și mă uit la meci, dar aseară nu am avut timp”, a declarat Mihai Stoica în direct la „MM la FANATIK”.

Juri Cisotti poate juca și fundaș central, în viziunea lui Mihai Stoica

În continuare, Mihai Stoica a dezvăluit faptul că Juri Cisotti, prin inteligența sa, poate evolua și pe postul de fundaș central. Totodată, moderatorul Horia Ivanovici s-a arătat impresionat de calitățile italianului.

Horia Ivanovici s-a alăturat discuției: „Mă gândeam la Cisotti… Mă uitam la el în prima repriză și mă gândeam ‘băiatul acesta chiar poate să joace pe orice post?’. Fix așa mă gândeam, că poate să joace pe orice post, eu nu am mai văzut așa ceva. L-ai văzut în prima repriză, a jucat bine spre foarte bine ca închizător”.

Mihai Stoica a expus faptul că Juri Cisotti poate evolua chiar și pe postul de fundaș central: „El poate juca și fundaș central fără niciun fel de problemă, atât de inteligent este”.

Juri Cisotti are niște statistici foarte bune la FCSB

Juri Cisotti a fost transferat în iarna acestui an la FCSB. Campioana en-titre a plătit nu mai puțin de 200.000 de euro în schimbul mijlocașului venit de la Oțelul Galați.

Încă de la momentul mutării, mijlocașul s-a impus rapid în primul 11 al roș-albaștrilor, desigur, acesta profitând și de accidentarea lui Darius Olaru din Antalya. Juri Cisotti a marcat 8 goluri și a oferit 10 pase decisive în cele 48 de meciuri în care a evoluat la FCSB.

  • 800.000 de euro este cota lui Juri Cisotti
  • 48 de meciuri, 8 goluri și 10 pase decisive a adunat italianul la FCSB

Mihai Stoica, impresionat de Juri Cisotti după FCSB - Petrolul

