Cine e cel mai longeviv antrenor din Superligă, după ruptura dintre Măldărășanu și Hermannstadt! Situație alarmantă în fotbalul românesc

Marius Măldărășanu a fost cel mai longeviv antrenor din Superliga României, preluând ștafeta de la Gică Hagi, care în vară a decis să ia o pauză de la activitatea profesională, lâsându-i locul pe banca tehnică a Farului lui Ianis Zicu.

Robert Ilyeș a devenit cel mai vechi antrenor în funcție

a ajuns la Sibiu în vara anului 2021. A condus echipa timp de patru ani și jumătate, timp care aceasta a disputat 183 de meciuri.

Despărțirea lui de Hermannstadt face ca cel mai vechi antrenor în funcție să fie fie acum Robert Ilyeș. Tehnicianul celor de la Csikszereda a fost numit la echipă în martie 2023. Ca și Măldărășanu, Ilyeș a promovat cu echipa în prima ligă.

La bătaie cu el este Elias Charalambous, antrenorul adus de Gigi Becali pentru a rezolva licența Pro, pe care nu o avea Mihai Pintilii, a fost numit în funcție tot în martie 2023, la 12 zile după Ilyeș.

Charalambous are doi ani și jumătate la FCSB

FCSB era condusă de Mihai Pintilii, cel care și acum este pe banca FCSB-ului, figurând ca secund, deoarece nu și-a luat licența Pro. Pintilii a fost numit la FCSB în noiembrie 2022, după plecarea lui Dică.

Până la venirea lui Charalambous, licența Pro a fost asigurată de Leo Strizu. Dacă ținem cont de rolul activ pe care l-a avut Pintilii, el ar fi cel mai vechi antrenor în funcție, dar problema din acte nu-i permite această titulatură.

În afara celor trei, un singur antrenor din prima divizie are mai mult de un an de când își conduce actuala echipă. Este vorba despre Bogdan Andone.

În rest, toți antrenorii în funcție au venit la echipele lor în 2025. Iar Neagoe, Bergodi, Coelho și Pancu chiar în timpul acestui sezon, din care s-au scurs 18 etape, demonstrând încă o data instabilitatea existent la nivelul băncilor tehnice din România.

Antrenorii din Superligă și când au fost numiți în funcție

Robert Ilyes (Csikszereda) – 18 martie 2023

Elias Charalambous (FCSB) – 30 martie 2023

Zeljo Kopic (Dinamo) – 1 decembrie 2023

Bogdan Andone (FC Argeș) – 24 septembrie 2024

Leo Grozavu (FC Botoșani) – 17 ianuarie 2025

Laszlo Balint (Oțelul) – 19 martie 2025

Costel Gîlcă (Rapid) – 3 iunie 2025

Adrian Mihalcea (UTA) – 5 iunie 2025

Andrei Prepeliță (Slobozia) – 4 iunie 2025

Ianis Zicu (Farul) – 4 iunie 2025

Mihai Teja (Metaloglobus) – 14 iunie 2025

Eugen Neagoe (Petrolul) – 23 septembrie 2025

Cristiano Bergodi (U Cluj) – 23 octombrie 2025

Filipe Coelho (U Craiova) – 11 noiembrie 2025

Daniel Pancu (CFR Cluj) – 14 noiembrie 2025