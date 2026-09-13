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„Cine e CFR Cluj acum?”. Marius Șumudică, explicații pentru declinul din meciul cu Sepsi

CFR Cluj a condus la pauza meciului cu Sepsi, dar a avut un declin total în repriza a doua. Marius Șumudică a venit cu explicațiile după înfrângerea de la Sfântu Gheorghe
Ciprian Păvăleanu
13.09.2026 | 13:30
Cine e CFR Cluj acum Marius Sumudica explicatii pentru declinul din meciul cu Sepsi
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a explicat cum a pierdut CFR Cluj la Sfântu Gheorge, împotriva lui Sepsi. Foto: Colaj FANATIK
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CFR Cluj trece printr-o perioadă dificilă, iar antrenorul Marius Șumudică (55 de ani) a explicat motivele declinului echipei după meciul cu Sepsi. Acesta a recunoscut că rezultatele recente au fost obținute pe entuziasm, dar lipsa de consistență fizică și mentală în a doua repriză afectează performanțele.

Marius Șumudică a explicat cum a pierdut CFR Cluj meciul cu Sepsi, deși a condus la pauză

„Feroviarii” au început foarte bine meciul cu Sepsi și au marcat în prima repriză prin Cordea, însă au avut și alte ocazii mari, printre care bara lui Drazic. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a dezvăluit că dacă echipa sa și-ar fi dublat avantajul, meciul ar fi fost închis, însă cum ocaziile se răzbună, covăsnenii au marcat de trei ori în a doua jumătate și și-au asigurat victoria.

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Totodată, antrenorul clujenilor vrea ca lumea să înțeleagă situația dificilă prin care trece echipa și că victoriile de până acum au venit în urma unui șoc provocat de venirea sa: „Cine e CFR Cluj la ora actuală? Noi am făcut niște rezultate pe un entuziasm, pe ceva de genul ăsta. Între timp, mi-au plecat jucători, au venit alții, pe care încerc să-i aduc la un nivel bun de pregătire. A doua repriză tot timpul avem probleme din punct de vedere fizic. Apare conservarea mentală a rezultatului… în prima repriză am început bine, marcăm, tu zici că s-a întâmplat ceva, dar dacă făceam 2-0 când a dat Drazic în bară se termina meciul.

Am întâlnit o echipă care joacă foarte bine acasă. O echipă care pasează aproape cel mai bine din campionat. Au încredere. Ei au format un mijloc din Doru Andrei, care juca bandă, Silaghi, care juca bandă și pe care l-a făcut 6. Păun este unul dintre cei mai buni mijlocași. Să-l urmăriți pe căpitanul lor de echipă, Păun. Și cu Batzula fac 4 la mijloc, care te pasează de nu poți să-i prinzi. Am încerca să închidem, dar au această calitate. Lor le-a lipsit atacantul. 

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3-1 este un scor mincinos. Pe final, eu am riscat tot. Am scos un fundaș ca să mai bag un atacant, am trecut în 4-4-2, iar atunci ne-au prins pe o contră, în condițiile în care noi dominam și ne-am deschis foarte mult. Cordea are două ocazii, dacă marchează una… eu le-am spus de când am ieșit de la cabină. Aveți grijă primele 10-15 minute. Fiți inteligenți, rupeți jocul, faceți orice. Din două auturi ale mele au ieșit două faze de gol ale lor. Este incredibil”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Șumudică, neînțelegeri cu Ovidiu Burcă după meci. Antrenorul lui CFR Cluj a refuzat să-i dea mâna

La finalul meciului, Ovidiu Burcă s-a apropiat de Marius Șumudică pentru a da mâna, însă Marius Șumudică i-a reproșat câteva chestii și a refuzat să-l salute. Conflictul dintre ei a început, de fapt, la pauza meciului, când „Șumi” a mers să vorbească cu arbitrii, iar antrenorul lui Sepsi l-a mustrat.

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Ovidiu Burcă l-a acuzat că vrea să pună presiune pe brigada de arbitraj, iar Marius Șumudică a fost deranjat de modul în care acesta i s-a adresat. Tocmai de aceea, la finalul meciului el nu i-a întins mâna adversarului său și a plecat spre vestiare.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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