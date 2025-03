Cine e Colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, noul comandant de la CSA Steaua. „Militarul” are 3 apartamente, două case și mai multe terenuri

. Colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu a preluat această funcție pentru un mandat de 6 luni. El are o carieră militară impresionantă, dar și o declarație de avere din care reiese o avere considerabilă.

Schimbare la CSA Steaua. „Militarii” au un nou comandant

Colonelul a fost împuternicit în cadrul unei festivități ample. Au fost prezenți Eduard Bachide, secretarul de stat, dar și generalul-maior Valeriu Roșu. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat oficial transmis de CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu provine din localitatea Stolniceni-Prăjescu, din județul Iași. Și-a început cariera militară de la o vârstă fragedă. A absolvit Institutul Militar de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în anul 1993, iar mai apoi a ocupat mai multe funcții de conducere. A fost în misiuni în Irak și Afganistan.

Colonelul este, din august 2022 până în prezent, directorul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Pe site-ul MAPN putem găsi declarația de avere a lui Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu. Acesta deține mai multe terenuri și imobile.

ADVERTISEMENT

Declarația de avere a lui Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu

Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu deține două terenuri intravilane și două terenuri agricole în județul Iași. Toate aceste 4 terenuri au fost obținute prin moștenire. În plus, acesta are două case de locuit, de 48 și 80 de metri pătrați.

De asemenea, noul comandant de la deține și 3 apartamente obținute prin contract de vânzare-cumpărare, cu dimensiuni de 50-70 metri pătrați. El mai are și două mașini: un Opel Corsa și un Suzuki Ignis, cu an de fabricație 2020.

ADVERTISEMENT

Comandantul are mai multe conturi deschise atât în lei, cât și în euro. Suma totală pe care Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu o deține se ridică la 77.000 de euro. Acesta are un salariu anual de 146.210 RON la Ministerul Apărării Naționale. În plus, el primește anual și 77.078 RON pentru funcția de consilier juridic la MAPN.