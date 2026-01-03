Cine e consilierul lui Nicușor Dan cu 3 case, aur, colecții de artă și acțiuni la Chevron. A renunțat la 100.000 de euro pe an să vină la Cotroceni

ADVERTISEMENT

Surpriză la Cotroceni, acolo unde unul dintre noii consilieri ai președintelui Nicușor Dan a cumpărat acțiuni la Chevron, companie americană care a provocat o adevărată revoltă la Pungești, județul Vaslui. La acea vreme, activistul Nicușor Dan era unul dintre artizanii sistării activității de exploatare a gazelor de șist, declanșând peste 20 de procese împotriva Chevron.

Cine e consilierul lui Nicușor Dan care deține acțiuni la Chevron

Marius Gabriel Lazurca (54 de ani), fost ambasador al României în Mexic și America Centrală, a renunțat la un salariu de peste 10.000 de euro pe lună pentru a veni să-l consilieze pe Nicușor Dan. La Cotroceni, el este consilier prezidențial pentru securitate națională, în schimbul unui salariu mult mai mic decât cel din Ministerul de Externe. Numele lui Lazurca a mai fost vehiculat pentru șefia SIE (Serviciul de Informații Externe).

Marius Lazurca este căsătorit Mirela Dorina Lazurca, de profesie medic specializat în acupunctură, alături de care are șase copii. Potrivit declarației de avere publicate recent, soții Lazurca dețin trei imobile (două case de 300 mp/120 mp și un apartament de 20 mp) în Arad și Oradea, precum și două terenuri (580 mp/500 mp) în Arad.

Lazurca mai deține un automobil Skoda Kodiaq și o colecție de artă în valoare de 65.000 de euro, pe care a început s-o strângă începând cu anul 2001.

Ce avere are Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan

În bănci deține aproape 13.000 de dolari, 2.500 de lei și 15 euro, în schimb are câteva mii de euro investiți în acțiuni și părți sociale la companii internaționale. Cea mai interesantă este cea de la Chevron, firma petrolieră care a încercat, în urmă cu un deceniu, să foreze după gaze de șist la Pungești. La Chevron, Lazurca deține 3 acțiuni, în valoare de 403 euro.

De asemenea, el mai are 57 de acțiuni la UiPath (782 euro), 15 acțiuni la Amundi Physical Gold (2062 euro), 4 acțiuni la Kraft Heinz (84 euro), 14 acțiuni la Occidental Petroleum (496 euro), 10 acțiuni la Estee Lauder (812 euro), 50 de acțiuni la Kodiak (374 euro) și 34 de acțiuni la B Riley Financial (141 euro).

Marius Lazurca a declarat că deține și bani cash (3.857 euro) dar și aur, în valoare de 6.692 dolari americani. În fine, consilierul lui Nicușor Dan nu are datorii la bănci, iar anul trecut a câștigat 110.652 dolari și 21.562 lei de la .

Nicușor Dan, inamicul Chevron. Consilierul lui a cumpărat acțiuni la compania americană

Gigantul american Chevron Corporation are un nume cu sonoritate care sensibilizează urechile românilor. Cu atât mai mult cele ale președintelui Nicușor Dan, care , a anunțat că a deschis 20 de procese împotriva companiei petroliere.

„În cadrul termenului de azi (miercuri, n.r.) am depus legea prin care Parlamentul francez a dispus, pe o perioadă nedeterminată, să oprească toate explorările şi exploatările gazelor de şist în Franţa şi prin care suspendă toate avizele pe care Guvernul francez le dăduse deja, inclusiv o decizie foarte recentă a Curţii Constituţionale Franceze, care spune că această lege este constituțională.

Am mai depus o hotărâre foarte recentă a Parlamentului European, care spune că trebuie să se modifice directiva pentru elaborarea raportului de mediu, special pentru gaze de şist, pentru că ele, nefiind incluse în dreptul european, în momentul în care s-a dat această directivă şi, odată cu acordul petrolier, ele puteau fi exploatate fără vreo mare constrângere”, spunea Nicușor Dan în 2013, atunci când Uniunea Salvați Bucureștiul se afla în fruntea unei liste de ONG-uri care încerca să oprească activitatea Chevron în România.

După revoltele de la Pungești, Chevron a plecat din România

În toamna aceluiași an, peste 150 de activiști și 500 de săteni au format un scut uman pentru a bloca drumurile și a împiedica buldozerele Chevron să ajungă în zona unde urma să fie instalată prima sondă de forare. Evenimentele au rămas cunoscute drept ”revolta de la Pungești” și au implicat ciocniri cu forțele de ordine și mișcări de protest în mai multe orașe din România.

În 2015, Chevron a anunțat oficial retragerea din România și abandonarea tuturor concesiunilor pentru gaze de șist. Până în luna mai, toate instalațiile și gardurile au fost demolate iar de pe terenul de 20.000 mp concesionat de compania americană în județul Vaslui a fost ecologizat și redat agriculturii.