Cine e consilierul lui Teodosie, vizat de DNA. Ilie Petre a cântat operă, iar soția lui a fost condamnată în dosarul ”grădinița groazei”

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și unul dintre directorii săi, Ilie Petre, care-i este și consilier economic, au fost puși sub acuzare de DNA, pentru cumpărare de influență, respectiv complicitate la cumpărare de influență.

IPS Teodosie neagă că DNA ar fi deschis un dosar pe numele lui

Acțiunea procurorilor a fost pus în mișcare după o investigație jurnalistică, în care atât Teodosie, cât și Petre discută un ”comision” de 20% din suma de 800.000 de lei, sumă care ar proveni de la . Discuția a fost înregistrată video, cu o cameră ascunsă și prezentată pe platforma de investigații .

”Nu este urmărire. Se fac niște verificări. Nu există probe, nu e nicio urmărire. Eu nu știu de așa ceva. Nu mă interesează ce este. Eu știu că nu am nicio problemă”, a declarat IPS Teodosie, contrazicând comunicatul DNA, care arată că el și preotul Ilie au calitatea de suspecți în acest dosar.

Consilierul Ilie Petre, peste 100 de spectacole ca solist la teatrul de operă și balet

Petre Ilie, este preot paroh al bisericii Sf Dumitru din Constanța, iar între 2009 și 2018 a fost director al Seminarului Teologic Ortodox Constanța.

Deși este absolvent de teologie, părintele Ilie a cochetat cu meseria de artist liric și solist al Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” din Constanța, alături de care a avut peste 100 de spectacole, în perioada 2003 – 2009. Anterior acestei perioade, el a lucrat la Parlamentul României, fiind consilier pe probleme de presă. Potrivit propriului CV, Ilie Petre este căsătorit și are trei copii.

Părintele Ilie a sărit în ajutorul soției, filmată în timp ce agresa un copil: ”Nu face parte din dosar”

Părintele Petre nu este la primul scandal public, în care numele său apare în prim-plan. În anul 2014, preotul a sărit în apărarea soției sale, educatoare în cadrul Centrului ”Micul Regat”, filmată cu camera ascunsă în timp ce agresa un copil.

Preotul a spus atunci că soția lui, Irina Petre, nu este parte din dosar și că îi va da în judecată pe toți cei care o denigrează pe femeie.

„Soţia mea nu este incriminată în acest dosar. Nu face parte din dosar. Ea apare doar într-o singură imagine în care desparte doi copii care se băteau şi, automat, pe unul dintre ei l-a ridicat şi l-a pus pe un scaun. Pentru că este soţie de preot, toată lumea o tăvăleşte prin noroi. Mai mult, am angajat un avocat, deoarece vom da în judecată trusturile de presă care au denigrat imaginea soţiei mele“, a declarat Ilie Petre, pentru .

Soția părintelui Ilie, considerată o educatoare-model

Și directoarea de la grădinița unde Irina Petre lucrase înainte să ajungă la ”Micul Regat” a avut numai cuvinte de laudă despre aceasta și a declarat că atât părinții, cât și copii au apreciat-o. ”Nu știu ce s-a întâmplat la acel centru privat, dar la noi, Irina Petre a fost o educatoare despre care nimeni nu poate spune nimic”, a declarat directoarea.

Imaginile de pe camerele de supraveghere de la centrul ”Micul Regat” au surprins momente greu de privit. Copii erau agresați fizic și verbal, iar unii părinți au suspectat inclusiv că minorilor le erau administrate somnifere pentru a putea dormi mai ușor.

Inițial, primele scene au fost surprinse în noiembrie 2013, fiind realizate de un părinte care a montat o cameră ascunsă pe jucăria copilului. Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie ”Micul Regat” funcționa fără autorizație, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, iar la cele două unități erau aduși peste 90 de copii.

Femeia s-a întors la grădiniță, după ce a fost condamnată cu suspendare

În 2018, Curtea de Apel Constanța a condamnat-o definitiv pe Irina Petre, soția consilierului lui Teodosie, la un an de închisoare cu suspendare, în dosarul ”grădinița groazei”. Au mai fost condamnate directoarea unității și alte patru educatoare, la pedepse cuprinse între un an și un an și cinci luni, tot cu suspendare. De asemenea, instanța a stabilit ca acestea să plătească 10.000 de euro pentru fiecare copil abuzat, respectiv către părinți.

Irina Petre a avut posibilitatea să se întoarcă în învățământ și să lucreze la o grădiniță de stat, pentru că era educatoare titulară la data condamnării. Cum instanța a suspendat executarea pedepsei accesorii privind interzicerea unor drepturi, nu a mai existat temei legal pentru încetarea contractului de muncă a acesteia. Ea apare și azi în organigrama unei grădinițe de stat.

Scandalul nu l-a încurcat prea mult în carieră nici pe Ilie Petre, care este director în cancelaria epahială încă din anul 2009.