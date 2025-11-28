Cine e constructorul care vrea să preia combinatul Liberty Galați. Compania are câteva mii de angajați, iar CEO-ul este un fel de „Umbrărescu al Irakului”

ADVERTISEMENT

Grupul irakian Galiawa, condus de Shwan Muhammed Sulaiman, a depus o scrisoare de intenție oficială în fața autorităților române pentru a participa la licitația internațională pentru unitatea siderurgică din Galați, conform informațiilor obținute de FANATIK.

Reamintim că, statul român a preluat activele Liberty Steel de la afaceristul indian Sanjeev Gupta după ce acesta nu și-a achitat partea promisă de 100 de milioane de euro și nu a rambursat împrumuturile garantate de stat. În paralel, cazul face obiectul unei anchete penale a DIICOT privind posibile fraude financiare și utilizarea necorespunzătoare a garanțiilor publice.

Oferta depusă Galiawa Group

Informația a fost obținută de FANATIK de la reprezentanții Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la . Depunerea scrisorii de intenție ne-a fost confirmată apoi și de Remus Borza, administratorul juridic al combinatului siderurgic aflat în procedură de concordat preventiv

Galiawa Group a depus o ofertă pentru a prelua întreaga activitate de producție a unității metalurgice din Galați, care acum și-a sistat producția. Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA a fost înființat prin Decizia nr. 453 din 18 septembrie 2025 a prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial nr. 859/18.09.2025. Marian Neacșu, viceprim-ministru, este președinte al Comitetului.

„Umbrărescu din Irak” vrea să preia combinatul din Galați

Galiawa Group este unul dintre cele mai mari conglomerate private din Irak, cu sediul la Erbil, în Kurdistanul irakian. Grupul are peste 35 de ani de activitate și operează sub acest nume din 2001, după ce a pornit în anii ’80 sub denumirea Salahaddin, așa cum reiese din propriile materiale de prezentare.

Potrivit datelor publice, Galiawa are între 1.000 și 5.000 de angajați, fiind condusă de CEO-ul Shwan Muhammed Sulaiman, iar printre fondatori se numără și Abdulsattar Mawlood, cofondator și director executiv, prezentat în presa de business din Asia drept omul din spatele extinderii accelerate a grupului.

Shwan Muhammed Sulaiman este un fel de „Umbrărescu al Irakului”. El a extins afacerile Galiawa odată cu implicarea în construcții și în fabricarea și comercializarea materialelor de specialitate: ciment și beton. Portofoliul de afaceri acoperă producția și comerțul cu materiale de construcții (ciment, agregate, oțel beton), dezvoltări imobiliare, proiecte de infrastructură și, mai nou, învățământ superior. De-a lungul anilor, Galiawa a lucrat cu mai mulți clienți prestigioși, inclusiv guvernul din Irak, Guvernul Regional al Kurdistanului și cu administrația Statelor Unite.

Investiții în industria metalurgică

Compania irakiană a intrat în industria metalurgică în 2023. În urmă cu doi ani, Galiawa Group a inaugurat Van Steel Iron Factory în Erbil. Unitatea este descrisă de presa arabă drept cea mai mare facilitate de fier și oțel din Kurdistan și din Irak.

Investiția totală în Van Steel este de aproximativ 340 de milioane de dolari, proiectul fiind licențiat în 2020 și conceput ca un complex integrat: oțelărie cu cuptoare electrice plus două laminoare pentru producția de oțel beton (rebar). Galiawa menționează pe site-ul propriu că are „un mare plant de oțel în Erbil și planuri pentru încă unul”, specializat în producția de rebar și cabluri post-tensionate.

Umbrărescu a vrut să-i convingă pe frații Pavăl să investească la Galați

În această toamnă, mai mulți investitori din România, Ucraina și Turcia și-au manifestat oficial intențiile de a prelua combinatul siderurgic Liberty Galați — fie ca acționari, fie ca operatori sub formă de tolling (procesare cu materie primă furnizată de cumpărător).

Unul dintre aceștia este Dorinel Umbrărescu. Antreprenorul român cunoscut din domeniul infrastructurii — supranumit „Regele asfaltului” — și compania familiei sale, UMB Steel, au transmis o scrisoare de intenție pentru preluarea combinatului. Oferta prevede acoperirea datoriilor către stat și continuarea activității, ceea ce reflectă o strategie de relansare industrială prin capital românesc.

La începutul toamnei, el a încercat chiar să realizeze un fond de investiții alături de frații Dorin și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman. Alături de familia lui Dorinel Umbrărescu și frații Pavăl urma să se mai implice un antreprenor din zona Moldovei, așa cum ne-au confirmat mai multe surse. În cele din urmă, în acest moment, Dorinel Umbrărescu, prin firma UMB Steel deținută membrii familiei sale, este interesat să preia pe cont propriu . Omul de afaceri nu a răspuns la solicitările trimise în legătură cu implicarea sa în preluarea combinatului gălățean.

Remus Borza nu a dorit să ne răspundă la întrebările legate de implicarea fraților Pavăl alături de familia Umbrărescu în primele negocieri privind continuarea activității la combinatul din Galați. Însă, la finalul lunii august, acesta oferea un interviu în publicația locală . Acolo recunoștea că există o variantă cu trei investitori: „Avem un investitor foarte mare din regiunea Moldovei, care dorește să preia singur combinatul, fără să intre cu nimeni în asociere. Deci, avem scenariul unu, cu un singur investitor, și scenariul doi, cu un grup de încă trei investitori, care nu au o problemă de compatibilitate, chiar au o chimie bună”, declara acesta.

Cine mai este interesat de Liberty Galați

Potrivit administratorilor concordatari ai Liberty Galați, în prezent sunt cinci oferte pe masă: trei pentru preluarea completă a activelor și două pentru operare sub formă de tolling. Alte companii din Turcia (KSM Group), India (Jindal) și China (Delong Steel) și-au anunțat verbal intenția de a se înscrie la licitația de preluare a combinatului.

Metinvest (Ucraina). Gigantul ucrainean de profil a confirmat un interes preliminar pentru achiziția Liberty Galați. Metinvest este cel mai mare grup siderurgic din Ucraina, controlat de oligarhul Rinat Ahmetov și Vadim Novinski. Valoarea conglomeratului era estimată înainte de război la peste 10 miliarde de dolari, iar Ahmetov are o avere de aproximativ 5–6 miliarde USD.

Steel Mont (Germania/consorțiu european). Firma de trading internațional, specializată în materii prime și oțel, a depus o ofertă de tip tolling. Aceasta ar putea fi o soluție de redresare temporară, dar nu rezolvă datoriile combinatului.

Kayseri Metal Center (Turcia). Compania metalurgică turcă a propus să investească circa 300 de milioane de dolari pentru repornirea activității combinatului de la Galați. Exprimarea interesului include finanțarea materiei prime și reluarea producției.

Consorțiile de tolling oferă o soluție de supraviețuire pe termen scurt doar pentru fluxul operațional. În schimb, preluarea activelor oferă o perspectivă de relansare pe termen mediu și lung, dar implică obligația de a achita datoriile, de a investi și de a reangaja forța de muncă.

Combinatul nu mai produce nimic

Un buletin informativ intern din această săptămână, destinat exclusiv angajaților combinatului siderurgic Liberty Galați, anunță că „în luna decembrie se vor lua măsuri de limitare severă a consumurilor”. Conform documentului oferit de sindicate pentru FANATIK, în acest moment combinatul nu mai produce oțel. Documentele privind intrarea Liberty Galați în concordat susțineau că unitatea ar avea nevoie de finanțări de până la un miliard de euro pentru a-și reporni întreaga capacitate, în luna septembrie.

Cei 3.000 de angajați se află, la rândul lor, într-o situație incertă, neștiind dacă va continua așa-numitul „șomaj tehnic” sau dacă se va trece la șomaj. Decizia privind continuarea „șomajului tehnic” urmează să fie luată de Consiliul de Administrație al Liberty Galați.

Comitetul interministerial analizează scenariile privind Liberty Galați și Liberty Tubular Products, inclusiv intențiile investitorilor și eventuale modificări legislative. Obiectivele sunt continuarea activității combinatului, menținerea locurilor de muncă și protejarea unui producător strategic, așa cum reiese dintr-un răspuns obținut de FANATIK. Comitetul centralizează datele instituțiilor implicate și caută soluții de recomandare. Analiza este în curs, iar deciziile vor fi anunțate public.