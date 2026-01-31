Cine e copilul pe care l-a luat Jose Mourinho în brațe după Benfica – Real Madrid. Val de bucurie produs de golul lui Trubin

ADVERTISEMENT

Partida dintre Benfica și Real Madrid a fost cea mai spectaculoasă din etapa 8 din Champions League. La final, Jose Mourinho a explodat de fericire și a luat un copil în brațe. Cine este cel care a asistat la bucuria lui „The Special One”.

Cine e copilul pe care l-a luat Jose Mourinho în brațe după Benfica – Real Madrid

Benfica a reușit performanța serii în Champions League și s-a calificat în extremis în play-off. Lusitanii au fost conduși cu 0-1 de Real Madrid, însă în cele din urmă s-au impus cu 4-2.

ADVERTISEMENT

Interesant este că golul calificării a fost marcat de portarul Trubin în minutul 90+8, după ce a urcat la ultima fază fixă a meciului. Dacă acesta nu ar fi marcat, .

La scurt timp după ce Trubin a marcat, J . Printre persoanele care au asistat la bucuria antrenorului este și puștiul Francisco Cunha.

ADVERTISEMENT

Francisco Cunha este căpitanul formației U14 de la Benfica Lisabona. Tânărul fotbalist a fost copil de mingi la partida cu Real Madrid și a avut norocul să fie aproape de Jose Mourinho la golul marcat de Trubin.

ADVERTISEMENT

Cum a marcat Trubin în Benfica – Real Madrid

Meciul dintre Benfica și Real Madrid a avut un scenariu atipic. Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 30, iar partida părea să se îndrepte în favoarea ibericilor, aflați atunci în top 8, în timp ce formația pregătită de Jose Mourinho era aproape eliminată din competiție.

Ulterior, Benfica a înscris de două ori până la pauză, prin Schjelderup și Pavlidis. Lusitanii au menținut ritmul și după reluare, Schjelderup reușind dubla în minutul 54. Doar patru minute mai târziu Mbappe reușea dubla.

ADVERTISEMENT

La 3-2, Benfica rămânea în afara locurilor de play-off, departajarea fiind decisă de golaverajul superior al lui Marseille. Nervii au cedat în ambele tabere, iar Asencio și Rodrygo au fost eliminați după ce au încasat câte două avertismente.

În minutul 90+7 Benfica a beneficiat de o fază fixă. Întrucât arbitrul stabilise că aceasta va fi ultima fază a partidei, portarul Trubin a urcat în careu pentru a-și sprijini colegii, Benfica fiind, în acel moment, eliminată din competiție.

Ceea ce a urmat i-a surprins pe toți. Trubin s-a înălțat excelent în careu și a reluat cu capul spre poartă, fără ca Courtois să poată interveni. José Mourinho și întreg staff-ul tehnic au izbucnit de bucurie, portarul aducând calificarea Benficăi în play-off-ul Champions League.