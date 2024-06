Cine e Cristian Terheş! Omul din fotbal care îl susţine pe candidatul PNCR-AUR la europarlamentare

, moderată de Horia Ivanovici, despre linia sa politică, ca președinte al Partidului Național Conservator Român, și despre ce va face dacă va obține un nou mandat în Parlamentul European.

Adrian Porumboiu, un susţinător al lui Cristian Terheş

„Partidul a fost creat pentru a urma cumva linia Partidului Național Român din Transilvania”, a declarat Terheș, subliniind că formațiunea politică continuă linia înaintașilor acestui partid care au reprezentat interesele românilor din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Cristian Terheș, care candidează la europarlamentare, a spus că are deja un mandat în Parlamentul European și că pentru alegerile de la 9 iunie are alianța electorală cu AUR, sub numele Alianța AUR, alcătuită din partidul AUR, Partidul Național Conservator Român și Partidul Republican din România.

„Am dorit să facem această alianță pentru europarlamentare tocmai pentru a coagula toate forțele să spun național suveraniste, conservatoare, creștin-democrate din România, pentru a avea o listă comună și a trimite oameni care să reprezinte interesele României în Parlamentul European”, a spus Terheș.

Horia Ivanovici a subliniat că fostul fotbalist și arbitru FIFA, Adrian Porumboiu, este un admirator al lui Cristian Terheș, spunând că, în cadrul unei discuții cu acesta, l-a rugat să-i transmită aceasta europarlamentarului.

„Pentru mine este o onoare să fi reprezentat România în acești cinci ani în Parlamentul European și am spus de la început că voi lupta pentru drepturile și libertățile românilor în Parlamentul European, în particular, și europenilor în general”, a spus Terheș.

„Cred în niște principii și-mi urmez crezul respectiv”

Horia Ivanovici a subliniat că sunt importanți oameni ca Terheș, care se luptă pentru principiile și crezul lor, chiar dacă sunt împotriva curentului, dar că preferă luptătorii decât unii europarlamentari români care nu iau nici o atitudine la Bruxelles.

„Dacă cred într-un lucru, nu stau să mă uit ce spune opinia publică și în funcție de asta să-mi mulez eu poziția, nu. Cred într-un lucru, cred în niște principii și-mi urmez crezul respectiv, indiferent care-i opinia majorității. Niciodată nu am mers cu valul”, a spus Cristian Terheș.

Europarlamentarul a spus că în familie a învățat că trebuie să îngenuncheze doar în fața lui Dumnezeu, și nu a oamenilor. Ajuns în SUA, Terheș a spus că acolo a învățat cum se face politică. „Dacă crezi într-o idee, important e să-ți susții ideea, nu te poți uita după ce spune majoritatea pentru că opinia publică e schimbătoare. Timpul este cel care demonstrează dacă o idee este corectă sau nu, dacă rezistă tuturor criticilor”, a mai afirmat el.

Cristian Terheș a continuat arătând că atunci când a accceptat propunerea de a candida, în 2019, pentru alegerile europarlamentare, a spus că va lupta pentru drepturi și libertăți, în principal ale românilor, pentru că ei l-au ales, și în general ale europenilor, subliniind proiectul european per ansamblu.

„După 17 ani în America eu am venit aici să fac treabă, nu să stau”

Cristian Terheș a dezvăluit o experiență pe care a avut-o după ce a ajuns în Parlamentul European, după ce a plecat din SUA, spunând că ajuns dornic să înceapă treaba dar i s-a spus, din partea colegilor români, că nu trebuie să fie zelos, să stea liniștit, „că are cinci ani de mandat în față” și „cu șase luni înainte de alegeri spui și tu că ai făcut ceva și ieși în față”.

„După 17 ani în America eu am venit aici să fac treabă, nu să stau”, le-a replicat Terheș. Horia Ivanovici a subliniat că România are europarlamentari care nu au avut nici măcar o luare de cuvânt, „o rușine, cinci ani de zile”, a spus el.

Ce salariu are un europarlamentar

avantajele funcției de europarlamentar. „Indemnizația lunară este undeva la 7.500 de euro, cred că au mărit-o în ultima perioadă. Diurna este 320-330 de euro, dacă ai prezență fizică în Parlament și semnezi condica, și se semnează fizic”, a spus Terheș.

Din această diurnă se plătește hrana și hotelul, a spus Terheș, dar există situația în care europarlamentarii muncesc trei săptămâni la sediul din Bruxelles și apoi toți se mută la sediul din Strasbourg, în Franța, pentru vot.

„Strasbourg e un oraș mic, nu găsești cazare, sunt situații în care hotelul te costă pe zi, plus mâncarea, mai mult decât diurna respectivă, dar trebuie să stai undeva. Deci, din sumele respective, e problema ta unde stai, ce mănânci. În plus, prețurile la mâncare în Parlamentul European nu-s ca în Parlamentul din România, unde mănânci o friptură cu doi lei, sunt efectiv prețurile pieței, o masă este 30-40 de euro, minim.

După aceea, ce ni se decontează sunt prețul transportului, din Bruxelles acasă și înapoi este acoperit de Parlament dar există situații când ai, spre exemplu, vizite în comunitatea românească din diaspora, acolo ai o limită pentru câți bani ți se vor deconta”, a spus europarlamentarul.

Stelist pe stil vechi

Întrebat de Horia Ivanovici dacă este amator de fotbal și dacă ține cu o echipă de fotbal, Cristian Terheș a spus că ține cu Steaua. „Alt stelist, Burduja (Sebastian Budruja, invitatul precedent) tot stelist, toți sunteți steliști?”, a replicat Ivaniovici.

„Cu fotbalul nu pot să spun că sunt un microbist, mă mai uit, țin cu echipa națională oricând joacă dar făcând sport de contact și individual am o mai mare înclinație către genul ăsta de sporturi”, a spus europarlamentarul.

Întrebat ce fel de stelist este, al FCSB sau al vechii Stele, Terheș a răspuns: „Am rămas la Steaua aceea care a fost în anii 90”. „Adică cu echipa MApN-ului, cum zic ei, că Gigi zice că asta e echipa”, a intervenit Ivanovici. „De 20 de ani n-am mai urmărit fenomenul îndeaproape”, a spus Terheș. „Deci sunteți cu echipa din 86”, a concluzionat Ivanovici. „Exact”, a spus europarlamentarul. „De exemplu, acum că a luat FCSB-ul titlul v-ați bucurat, ca fost stelist?”, a întrebat Ivanovici. „Da, când văd Steaua e echipa de suflet dar acum, prin prisma funcției n-am mai urmărit. Acum, știți ce se întâmplă, în zona noastră, miliția, în anii 80 era extem de dură și atunci toată lumea asocia Dinamo cu miliția. Și atunci, din reflex cumva, toți cei care se opuneau miliției erau steliști”, a spus Cristian Terheș.

„Deci ați fost un rebel de mic, n-ați îngurgitat tot ce vi s-a dat?”, a întrebat Ivanovici. „Nu, țin minte când eram în școala primară și ne chema de 23 August să facem defilări, eu eram cel mai rebel din clasă și spuneam că nu mă duc pentru că am de lucru la țară”, a spus Terheș.

Mai târziu, spune europarlamentarul, asculta radio Europa Liberă și Vocea Americii. „Am crescut cumva în mediul acesta anticomunist”, a spus el, fapt ce se reflectă și în activitatea lui la Bruxelles. „Mereu fac apel și mă folosesc de ce s-a întâmplat în perioada totalitarismului comunist, și le spun că eu am trecut prin experiența respectivă și n-o mai doresc repetată la nivel european”.

Ce spune despre George Simion

Cristian Terheș a spus că până când AUR a intrat în Parlament, oamenii simțeau că „au nevoie de un partid care să vorbească despre națiune, dar veneau o serie de propagandiști care spuneau a, nu se poate, și totuși AUR a dovedit că se poate. Există în România în momentul de față un filon tot mai mare de persoane care spun: doresc să rămânem în UE dar e important să rămânem cu capul sus și să ne urmăm interesele. Și exact vocea acestor oameni doresc să fie în Parlamentul European”, a spus el.

Cristian Terheș a fost întrebat cum este liderul AUR, George Simion. „Ca persoană, este o persoană extrem de inteligentă, deschisă la sugestii, este un om care a dovedit că este și un extrem de bun politician, pentru că totuși să ridici un partid peste noapte la 10% este ceva, o să vedem acum scorul pe care-l vom scoate la alegerile europarlamentare (…)

E important pentru români să înțeleagă că orice vot dat pentru PNL, PSD și USR este un vot dat pentru Ursula von der Leyen ca să mai rămână încă cinci ani în fruntea Comisiei Europene”, a spus Terheș. „Încă cinci ani cu această persoană în fruntea Comisiei Europene va însemna mai multă sărăcie, mai multe abuzuri care s-au făcut în toată această perioadă”, a adăugat el.

