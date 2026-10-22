Cine e cu adevărat Inter d’Escaldes, adversara Universității Craiova în Conference League. „Amatorii” andorrezi sunt spanioli profesioniști, pe care CFR și FCSB nu au reușit să-i bată acasă

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Fotbalul nu este foarte dezvoltat în Andorra, însă Inter D’Escaldes are doar doi andorrezi în echipă, iar aceia nu joacă aproape deloc. Cei doi fotbaliști autohtoni din lotul campioanei țării situate într-o vale spectaculoasă a Pirineilor, la granița dintre Spania și Franța, au jucat împreună doar 40 de minute în actualul sezon.

Cine e Inter d’Escaldes, adversara Universității Craiova în Conference League. Mult peste Auda, pe cai mari după ce a devenit prima echipă andorreză calificată în faza principală a unei cupe europene

Pe sistem Curacao la ultimul Campionat Mondial (o „națională” compusă aproape integral din fotbaliști născuți și formați în Olanda), D’Escaldes este prima echipă din Andorra calificată în faza principală a unei competiții europene, iar aproximativ 90% dintre jucători, plus antrenorul, sunt străini, aproape toți spanioli.

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când a câștigat 5 din 6 campionate, inclusiv anul trecut. Anul acesta au pierdut în primul tur al calificărilor Champions League, însă au trecut, în turul 3 și în playoff-ul Conference League, de Flora Tallin și de FC Drita, kosovarii fiind, de exemplu, o echipă semnificativ mai valoroasă decât Auda.

Spanioli 100%, mai ales la posesie: bătălia Felip vs. Filipe

va fi aceea a posesiei, deoarece andorrezii sunt celebri pentru că au abilitatea să controleze foarte bine mingea. Antrenată de Felip Ortiz, un spaniol care, la fel ca Filipe Coelho, este la prima lui experiență ca principal, Inter este o echipă care pasează foarte bine și foarte sigur. Ortiz a fost în două rânduri, de altfel, antrenor secund la Barcelona B, până să accepte în premieră postul de „principal”, în vara lui 2024. De atunci, Ortiz are 79 de meciuri la cârma lui D’Escaldes și o medie excelentă de puncte / meci: 2,10.

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Deși a pierdut cu 2-0 în meciul de debut din grupa principală Conference League, la suedezii de la Mjallby, andorrezii au avut o posesie de excepție în deplasare: 58% pe tot meciul, respectiv 67% în partea secundă, după ce Mjallby reușise să deschidă scorul. Deși nu a reușit să marcheze, poate și din cauza unei lipse de calitate individuală, Inter a mai impresionat la o statistică în Suedia: nu doar că a făcut o posesie mult mai bună decât suedezii, ci au făcut și un pressing cu 50% mai bun. În medie, andorrezii au permis suedezilor să paseze în medie de doar 10 ori, înainte să recuperereze mingea, în timp ce suedezii au reușit să recupereze în medie abia după 15 pase consecutive ale lui D’Escaldes.

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Cum și Filipe Coelho este un antrenor de posesie, este interesant dacă portughezul va intra în jocul spaniolilor, încercând să aibă mult timp controlul mingii, sau mai degrabă vor prefera un stil precum cel implementat cu Farul: pressing extrem de agresiv și joc foarte direct pe poartă și vertical, care să „combată” jocul echipei căreia îi place să aibă mingea, dar nu are calitatea individuală de a ieși cu ea din propria treime sub presiune.

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CFR a făcut doar egal în Andorra, dar au jucat cu doi oameni în plus, iar FCSB a pierdut și a fost dominată clar

Deși ridiculizat de marii „analiști” români des pentru că evidențiază punctele forte ale adversarilor, Dan Petrescu a remarcat excelent înainte de meciul cu aceștia din 2022 atuurile pe teren propriu ale lui D’Escaldes. Andorra nu este accesibilă cu avionul, ci doar cu mașina din Spania sau Franța, după Este de altfel motivul pentru care delegația Craiovei a făcut deplasarea la D’Escaldes cu două zile înainte de meci, nu doar cu una, cum se obișnuiește.

Petrescu a avut dreptate să se teamă, de altfel: la scorul de 1-1 în minutul 60, Inter a rămas fără unul dintre cei mai importanți jucători ai lor, eliminat, și totuși au continuat să controleze meciul, ratând încă două ocazii mari chiar și cu un om în minus. Andorrezi au mai suferit o eliminare în prelungiri și nu au mai marcat, iar meciul s-a terminat la egalitate.

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Chiar și mai greu i-a fost FCSB-ului anul trecut, însă, când a fost nu doar bătută de Inter D’Escaldes, ci dominată în mod autoritar. Vă oferim mai jos desfășurarea ostilităților într-o statistică grăitoare:

E firesc deci ca adversarele Craiovei din Superliga, deși au fost dominate clar și chinuite de andorrezi, să încerce acum să ridiculizeze nivelul acestui club care a demonstrat că pe teren propriu se bate de la egal la egal cu oricine din România. Ce nu mi se pare firească, însă, este certitudinea absolută a multora dintre ai noștri, fanii olteni. E adevărat că Universitatea pare la alt nivel față de FCSB acum un an sau față de CFR acum 4 ani, dar cu siguranță nu va fi un meci atât de ușor pe cât cred mulți că va fi. Dacă va fi victorie, așteptați-vă să fie una foarte grea și cu care chiar ar trebui să ne mândrim.