Cine e DC United, noua echipă a lui Louis Munteanu! Cea mai titrată formație din MLS și cu un patron extrem de bogat

Louis Munteanu este cu bagajele făcute pentru a pleca de la CFR Cluj. Dar până la semnarea actelor ce îl va face jucător în MLS, să aflăm mai multe lucruri despre noua sa echipă DC United.

DC United, noua echipă a lui Louis Munteanu, cea mai titrată din MLS

Este echipa orașului Washington și una dintre cele 10 formații care au jucat în prima ediție din Major League Soccer. DC United este cel mai decorat club din istoria fotbalului nord-american, la egalitate cu Los Angeles Galaxy.

Pe plan intern a câștigat de patru ori titlul în MLS (1996, 1997, 1999, 2004), de trei ori Cupa (1996, 2008, 2013) și de patru ori a fost cea mai bună formație din sezonul regulat (1997, 1999, 2006, 2007).

În competițiile internaționale, DC United are un titlu în CONCACAF Champions Cup (1998) și o Copa Interamericana în același an, fiind singura echipă din Statele Unite ale Americii care a câștigat acest trofeu.

Cine este patronul lui DC United

Odată transferat la DC United, Louis Munteanu și în ceea ce privește patronatul. Gruparea nord-americană este condusă de Jason Levien, în vârstă de 52 de ani, care mai deține și echipa de baschet australian Brisbane Bullets.

Levien este un avocat de succes, care la începutul carierei a asistat la reprezentarea sportivilor profesioniști. Apoi a lucrat în NBA pentru Sacramento Kings și Memphis Grizzlies, dar a fost și profesor la UC Berkeley, unde a predat dreptul sportiv.

El a negociat mai multe contracte avantajoase pentru diferiți baschetbaliști din NBA, înainte de a ajunge să conducă DC United în 2012. Averea sa este estimată în acest moment la peste 290 de milioane de dolari.

DC United, echipă fără valori

Deși este una dintre cele mai titrate echipe din MLS, DC United se află în ultimii ani pe o pantă descendentă. Lipsa performanței, ultimul trofeu important venind în 2013, i-au făcut pe susținători să-i ceară lui Jason Levien să vândă clubul cuiva care este pasionat și dorește să readucă echipa în top.

La acest moment, DC United nu are nume mari în lot, iar sosirea lui Louis Munteanu ar putea reprezenta un adevărat boom, mai ales că internaționalul român la formația din MLS, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Valoarea lotului condus de antrenorul elvețian Rene Weiler se ridică la 31,4 milioane de euro, iar cel mai scump jucător este atacantul israelian Tai Baribo, cotat la 5 milioane de euro. Mult în spate se află mijlocașul brazilian Gabriel Pirani și fundașul american Sean Nealis, ambii cu o cotă de 2 milioane de euro.

Jucători celebri care au trecut pe la DC United

Însă, de-a lungul timpului pe la DC United au trecut jucători celebri. De departe cel mai mare nume care a îmbrăcat tricoul echipei din Washington a fost starul englez Wayne Rooney, însă, în ciuda celor 23 de goluri marcate, el nu a reușit să aducă niciun trofeu.

Alți jucători importanți care au evoluat pentru trupa din Washington sunt bolivienii Jaime Moreno și Marco Etcheverry, belgianul Christian Benteke, argentinienii Christian Gomez și Luciano Acosta, hondurianul Andy Najar sau norvegianul Ola Kamara.

DC United joacă pe un stadion de 20.000 de locuri

La începuturile MLS, DC United își disputa meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Memorial Robert F. Kennedy, dar din 2018 s-a mutat pe Audi Field, o cochetă arenă de 20.000 de locuri.

Însă, tribunele nu au fost prea populate în ultima perioadă și asta datorită randamentului modest al formației, care nu a reușit să pătrundă în play-off-ul din Major League Soccer în ultimii 5 ani.

Mai mult decât atât, ultimul sezon a fost unul cu adevărat dezastruos. DC United a fost cea mai slabă echipă din întreaga ligă, cu 26 de puncte acumulate în 34 de partide și cu doar 5 victorii obținute.