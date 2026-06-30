Cine e, de fapt, Antonio Nusa, norvegianul care a marcat un gol istoric în 16-imile CM 2026

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Antonio Nusa (21 de ani) este omul momentului în Norvegia. Fotbalistul lui RB Leipzig a marcat un gol istoric pentru selecționata lui Ståle Solbakken, în meciul cu Coasta de Fildeș, din 16-imile Campionatului Mondial 2026.

Gol istoric pentru Antonio Nusa în Coasta de Fildeș – Norvegia

Antonio Nusa nu va uita niciodată golul său cu numărul 9 la prima reprezentativă a Norvegiei. Extrema stângă de la RB Leipzig a deschis scorul î Reușita magnifică a fotbalistului în vârstă de 21 de ani este una istorică. A fost primul gol al Norvegiei în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial după o pauză de 88 de ani. Totodată, pentru Nusa a fost primul gol marcat la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

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Nusa putea juca pentru o națională care nu e calificată la CM 2026

În meciul cu Coasta de Fildeș, Nusa a ajuns la selecția cu numărul 27 în prima reprezentativă. Cu toate acestea, atacantul avea opțiunea de a evolua și pentru Nigeria, o națională puternică de pe continentul african, dar care nu s-a calificat la Cupa Mondială din acest an. Născut pe 17 aprilie 2005, la Oslo, Nusa a crescut în Langhus. Mama sa este norvegiancă, iar tatăl său este nigerian.

Numele complet al celui care a deschis scorul în Coasta de Fildeș – Norvegia cu o super execuție este Antonio Eromonsele Nordby Nusa, unde „Nordby” provine din familia mamei, iar „Nusa” este numele de familie moștenit de la tatăl său, de origine nigeriană. Deși a fost eligibil să reprezinte atât Norvegia, cât și Nigeria la nivel internațional, a ales Înainte să debuteze la prima reprezentativă, fotbalistul lui Leipzig a bifat selecții la toate naționalele de juniori ale nordicilor: U16, U18, U19 și U21.

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Nusa, pe lista lui Bayern, Juventus sau Liverpool

Antonio Nusa este unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Europa. Aripa lui RB Leipzig excelează la capitolul viteză, dribling și viziune, motiv pentru care a atras atenția marilor cluburi din Europa. Deși mai are contract cu Leipzig până în vara lui 2029, Nusa ar putea fi protagonistul unui transfer chiar după turneul final al Campionatului Mondial. Echipele care s-au arătat deja interesate de serviciile nordicului sunt nume grele, precum Bayern Munchen, Tottenham, Liverpool, AS Roma, Juventus sau Newcastle. Antonio Nusa a ajuns la Leipzig în august 2024, când nemții au plătit 21 de milioane de euro pentru transferul său de la Club Brugge. Cotat acum de transfermarkt.com la 32 de milioane de euro, Nusa a îmbrăcat de 71 de ori tricoul lui Leipzig, reușind 10 goluri și 11 assist-uri.

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Idolul său este Neymar

Antonio Nusa s-ar putea întâlni în optimi cu idolul său, Neymar. Dacă trece de Coasta de Fildeș, Norvegia va da peste Brazilia în următoarea fază de la CM 2026. Nusa a declarat că este fanul superstarului brazilian, cu care a făcut schimb de tricouri, în 2025, după un amical Santos – RB Leipzig 1-3. „La pauză m-am dus direct la el să îi cer tricoul, pentru că este cel mai mare idol al meu în fotbal. Mi-a spus că sunt un jucător bun, că am făcut un meci bun. Nici nu am apucat să îi cer că mi-a și propus să îmi ofere tricoul. Am zis ‘Ok, mulțumesc!’”, a declarat Antonio Nusa pentru canalul de YouTube al lui RB Leipzig.

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