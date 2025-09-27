Cine e, de fapt, căpitan la FCSB! Mihai Stoica, anunț ferm: „Asta e ordinea”

Florin Tănase a fost căpitan timp de mai mulți ani la echipa lui Gigi Becali, însă, după plecarea sa, această responsabilitate i-a revenit lui Olaru, care l-a avut vicecăpitan pe Adrian Șut. Fanii au fost bulversați de mutarea banderolei de pe un braț pe altul în ultima perioadă, așa că Mihai Stoica a făcut lumină în acest caz.

ADVERTISEMENT

Care este ordinea căpitanilor la FCSB? Mihai Stoica a făcut lumină în cazul banderolei

Banderola de căpitan s-a mutat pe diferite brațe în acest debut de sezon, iar acest lucru nu denotă decât degringoladă din interiorul clubului ce a adunat doar 7 puncte în competiția internă. Cu toate acestea, experiența europeană a lui FCSB și-a spus cuvântul, iar campioana României s-a calificat în Europa League, unde a și câștigat meciul din prima etapă.

Mihai Stoica a închis, odată pentru totdeauna, problema banderolei și a explicat care este, de fapt, ordinea reală a căpitanilor: „Căpitan e Olaru, al doilea e Șut, al treilea Tănase. Chiar dacă Gigi a spus altceva, dar asta e ordinea. Olaru e căpitan! Gigi nu o să ia niciodată banderola. Cred că se referea la altceva. El se referea la căpitan ca la un lider în vestiar, dar nu s-a pus problema niciodată să ia Gigi banderola jucătorilor”, a explicat Mihai Stoica la

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, analiză riguroasă după victoria din Olanda: „Aceste lucruri trebuie să dispară”

Managerul general al FCSB a observat că mulți dintre jucători au avut în meciul din Olanda aceeași determinare de care dădeau dovadă anul trecut. El este de părere că așa trebuie tratate și meciurile din campionat, iar ca antiexemplu a dat partida de la Miercurea Ciuc:

„În primul rând atitudinea unora, care a fost exact ceea ce s-a întâmplat și anul trecut și ce ne dorim de acum încolo. Ar fi extraordinar dacă ar fi aceeași și în competiția internă. Să nu mai tratăm meciurile cum le-am tratat în campionat.

ADVERTISEMENT

Pe mine nu m-au deranjat multe meciuri. Au fost și ghinioane și arbitraje care ne-au împins în groapă. Dar nu îmi iese din cap ce am pățit la Miercurea Ciuc, când, după ce am marcat gol, n-am jucat nimic. Aia trebuie să dispară. Nu avem voie să mai facem așa ceva. Etapele au trecut, puncte n-am făcut.

ADVERTISEMENT

Multă lume a zis că am jucat cinic, că n-am existat. Eu am povestit meciul înainte de meci. Am zis că vor avea posesie, că seamănă cu echipele din fotbalul danez și că pot avea probleme deoarece competiția să le creeze un dezagrement. Nu sunt obișnuiți să joace în Europa. Ăsta e golul. E al 4-lea șut pe poartă până în minutul 13. Noi am început foarte curajos, ne-am dus peste ei. Apoi, la adăpostul rezultatului am jucat defensiv. Punctele sunt la noi, banii sunt la noi. Așa, ironii… La început au avut ocazii pe greșelile noastre. În repriza a doua nu îmi aduc aminte să fi avut vreo ocazie”, a explicat Mihai Stoica.

De ce a jucat FCSB atât de defensiv cu Go Ahead Eagles, deși cota lor era de trei ori mai mare pe hârtie

Deși FCSB a obținut un rezultat bun atât pentru ea, cât și pentru fotbalul românesc, multă lume a contestat tactica pe care Elias Charalambous și Mihai Pintilii au abordat-o după ce au preluat conducerea. Echipa a practicat un joc defensiv aproape perfect, iar acest lucru a dus la anihilarea tuturor ocaziilor batavilor din repriza secundă.

ADVERTISEMENT

„De ce s-a pregătit meciul așa? Pentru că ei puteau fi periculoși dacă ne deschideam și nu avea sens să o facem. Ei nu aveau jucători care să facă diferența 1 contra 1, dar pasau foarte bine. Iar când ne aglomeram, era clar că va fi foarte greu să marcheze. Victoria asta e pe deplin meritată!

(n.r. – de echipamentul alb-negru al lui Târnovanu) Ei au niște culori imposibile. Nu poți juca contra lor. Nu ai voie alb, galben, roșu. Ei nu au fost de acord cu asta și UEFA a decis să hotărască ei.

(n.r. – A fost această victorie un declic pentru echipă?) Declicul am crezut că s-a produs cu Drita prima dată, apoi cu Aberdeen și nu a fost așa. Noi cu Rapid am jucat foarte bine. Că au fost gafe foarte mari pe final… Dar în acel meci am fost net superiori. Am avut bară să facem 3-0. Nu cred că are importanță victoria de la meciul ăsta cu ce se va întâmpla meciul cu Galați”, a conchis Mihai Stoica.