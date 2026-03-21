Cine e, de fapt, Cătălin Căbuz, portarul care a făcut gafa anului în SuperLiga în ziua în care a fost convocat la națională. Dorinel Munteanu l-a scos la pauza meciului cu Rapid

Pentru Cătălin Căbuz, portarul celor de la FC Argeș, ziua de 21 martie 2026 o să rămână una întipărită în memorie din două motive: convocarea la echipa națională a României și , 0-1, cu Universitatea Cluj, în runda a doua din play-off-ul SuperLigii.

Cum a ajuns Cătălin Căbuz la FC Argeș. Dorinel Munteanu l-a „executat” în direct

Cătălin Căbuz are o poveste interesantă. Crescut la Academia Hagi, el și-a făcut un nume prima dată la Chindia Târgoviște, unde a prins primele rădăcini la nivel de seniori. Fotbalistul ajuns acum la 29 de ani a mai trecut între timp pe la Farul sau CFR Cluj în SuperLiga, însă cel mai bine s-a simțit la Hermannstadt. Totuși, venirea lui Dorinel Munteanu pe banca formației sibiene nu i-a prins bine goalkeeperului, care nu l-a mulțumit deloc pe tehnician și acesta a contribuit decisiv la plecarea sa.

Ultimul meci jucat pentru trupa din Sibiu a fost contra celor de la Rapid, când a fost scos la pauză de Dorinel Munteanu, în ceea ce putem numi o „execuție” în direct. Giuleștenii s-au impus cu 3-0, însă aveau un singur gol avans în momentul în care . Antrenorul celor de la Hermannstadt a spus că goalkeeperul a avut probleme medicale și de asta l-a scos, însă dezamăgirea cu privire la prestația jucătorului a fost evidentă, mai ales că l-a certat în două rânduri în primul mitan al duelului cu Rapid: “Căbuz a acuzat, nu ştiu exact, la aductori, la inghinali o durere. Nu știu de unde a venit, a spus că nu mai poate să degajeze. Și l-am schimbat, fiindcă trebuie să-l schimb, să-l bag pe Muţiu”, a spus Munteanu.

Această nemulțumire a lui Dorinel Munteanu a dus în cele din urmă chiar la plecarea lui Cătălin Căbuz de la Hermannstadt, un transfer venit din neant, neanunțat de nimic, practic. Cei de la FC Argeș au acceptat un schimb de portari și l-au trimis la Sibiu pe David Lazar și așa toată lumea a plecat mulțumită după această afacere, ambii fotbaliști fiind titulari la noile lor echipe.

184 de meciuri în SuperLiga a strâns Cătălin Căbuz.

Cătălin Căbuz e primul jucător de la FC Argeș din 2009 care merge la echipa națională a României

Trecerea la echipa din Trivale i-a prins bine lui Cătălin Căbuz, care a avut evoluții constante și bune, exceptând eroarea gravă de la partida cu Universitatea Cluj. El a fost remarcat inclusiv de Mircea Lucescu, care l-a ales pentru a-l înlocui pe Mihai Popa, de la CFR Cluj, cel care nu a putut să onoreze convocarea din cauza unei accidentări suferite în ultima etapă.

Astfel, Cătălin Căbuz a devenit primul jucător de la FC Argeș care merge la echipa națională a României de la Cristi Tănase, din 2009, care era atunci chemat la formația tricoloră. Acesta îi va avea drept concurenți pe post pe Ionuț Radu, de la Celta Vigo, cel care este așteptat să fie titular la meciul cu Turcia, și pe Marian Aioani, de la Rapid.

Cătălin Căbuz a avut 3 prezențe la echipa națională U21 și acum va face parte în premieră din lotul primei reprezentative.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI – Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI – Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI – Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI – Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).