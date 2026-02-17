Sport

Cine e, de fapt, Cesar Soto Grado, arbitrul acuzat de Barcelona că a furat-o. Este celebru pentru că i-a anulat lui Yamal un gol în El Clasico

Barcelona traversează o perioadă dificilă după eșecul cu Girona, 1-2, iar un fost arbitru susține că formația lui Hansi Flick a fost dezavantajată la golul decisiv. Controverse și tensiuni în La Liga.
Alex Bodnariu
17.02.2026 | 10:55
Cine este Cesar Soto Grado, arbitrul care i-a scos din minți pe fanii Barcelonei
Barcelona nu trece prin cea mai bună perioadă. După înfrângerea categorică suferită în Copa del Rey, 0-4 cu Atletico Madrid, catalanii au pierdut un nou meci. De data aceasta, în campionat, pe terenul celor de la Girona. Și această partidă a fost una cu cântec. Un fost arbitru spune că gruparea de pe Camp Nou a fost dezavantajată.

Controverse după Girona – Barcelona 2-1. Ce acuze aduc catalanii

Cesar Soto Grado a fost la centru în meciul pierdut de Barcelona în fața Gironei. Faza care i-a înfuriat la culme pe catalani a venit pe finalul partidei. Echipa gazdă a marcat golul de 2-1 în minutul 86, prin Beltran, însă înainte ca balonul să intre în poartă, jucătorii lui Hansi Flick au cerut un fault la Kounde.

Pe reluări se poate vedea cum fundașul francez de la Barcelona este lovit de Echeverri. Arbitrul partidei nu a intervenit, însă se pare că s-a înșelat. Un fost oficial din La Liga a intervenit la scurt timp după meci și spune că faza trebuia oprită, întrucât s-a produs o infracțiune.

„Îl calcă, iar golul nu ar fi trebuit să fie validat, pentru că este fault al lui Echeverri asupra lui Kounde. În plus, acel călcâi îl împiedică să mai poată reveni pentru a disputa faza. Și, de asemenea, ar fi trebuit să fie cartonaș galben pentru Echeverri, pentru intrare imprudentă”, a spus Iturralde Gonzalez, un fost arbitru spaniol, conform As.

Cine este Cesar Soto Grado, arbitrul care i-a scos din minți pe fanii Barcelonei

Cesar Soto Grado este un arbitru cunoscut în Spania. În urmă cu două sezoane, acesta a fost în mijlocul unui scandal după un Real Madrid – Barcelona. Centralul nu a validat un gol pentru catalani în El Clasico. Lamine Yamal a trimis cu călcâiul spre poartă, iar Lunin, portarul echipei de pe Bernabeu, a prins balonul pe linia porții.

Nu a fost clar dacă mingea a trecut sau nu de linia porții. Catalanii au cerut imediat ca reușita să fie validată, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Pe atunci, în La Liga nu exista tehnologia goal-line.

Barcelona riscă să rateze toate obiectivele în acest sezon

Barcelona trece printr-o perioadă de coșmar. După înfrângerea cu 0-4 din semifinala Cupei Spaniei, în fața celor de la Atletico, catalanii au pierdut un alt meci important. Echipa lui Hansi Flick a cedat cu 1-2 la Girona și a coborât de pe prima poziție din La Liga.

Dacă, în urmă cu doar câteva zile, fanii formației de pe Camp Nou visau la o triplă, campionat, cupă și Champions League, acum scenariile sunt mult mai pesimiste. Gruparea blaugrana este obligată să aibă un final de sezon perfect pentru a mai spera la un trofeu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
