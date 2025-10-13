Cine e de fapt, Ciprian Pamfile, fanul care a intrat pe teren la România – Austria. Candidează la Primăria Capitalei: „Am vrut să arăt tatuajul cu Iisus Hristos de pe piept!”

România a obţinut o victorie uriaşă împotriva Austriei, scor 1-0, în preliminariile CM 2026. , în minutul 90+5. Anterior, .

Ciprian Pamfile, fanul care a intrat pe teren la România – Austria

Fanul, pe numele lui, Ciprian Pamfile, a vorbit pentru FANATIK despre motivul pentru care a făcut acest gest, dar şi sancţiunea pe care a primit-o de la jandarmerie. Ciprian Pamfile şi-a anunţat şi intenţia de a candida la următoarele alegeri, pentru postul de edil al Bucureştiului.

Ciprian, în primul rând aş vrea să te întreb de ce ai intrat pe teren?

– Păi am vrut să arăt tatuajul pe care îl am pe piept cu Iisus Hristos şi să le reamintesc că doar cu ei putem învinge. Nu a fost greu să îi driblez pe stewarzi.

Suporter al naţionalei României şi FCSB

Am văzut reacţii referitoare la faptul că ai şi tu o contribuţie în victoria cu Austria, că fără intervenţia ta meciul nu s-ar fi prelungit atât de mult…

– Corect. Aşa este. Multă lume mi-a spus că nu intram în atâtea minute de prelungiri şi nu câştigam. S-a întâmplat aşa cum am zis că Iisus Hristos o să ne ajute să câştigăm în seara asta şi aşa a şi fost.

Eşti fan al echipei naţionale? Mergi la meciuri?

– Da, eu ţin cu România şi cu FCSB. Am mai fost şi pe la FCSB. Poate ar trebui să merg şi la ei puţin (n.r. râde). Dar e mai greu, că mi-am luat un an interdicţie pe stadioane.

Ce sancţiuni a primit din partea Jandarmeriei: interdicţie un an şi amendă 500 de lei

Apropo de asta, spune-mi ce se întâmplă când intri pe teren şi eşti condus afară de stewarzi?

– Ce să se întâmple? M-au întrebat de ce am făcut treaba asta. M-am dus la dubă, mi-au luat datele, mi-au scris o amendă de 500 de lei, mi-au dat interdicţia pe stadion pe un an de zile şi asta a fost.

Am văzut că vrei să candidezi şi la Primăria Capitalei. Ai în plan acest lucru?

– Da, imediat, la alegerile astea îmi doresc care vor urma la Primăria Capitalei. Eu mi-am propus să intru pe teren dinainte să intru pe stadion. Şi am demonstrat că dacă ai credinţă, trebuie să faci şi fapte. Acesta a fost mesajul.

Motivele pentru care candidează la Primăria Capitalei

Referitor la alegeri, ce te mână în această luptă?

– Setea de dreptate. Aş vrea să trăiască mult mai bine cetăţenii acestui oraş şi să fim mai uniţi, ca o familie. Vreau să construiesc cel mai mare institut pentru oamenii cu boli cronice. Am mai multe planuri, dar deocamdată nu le dezvălui. Despre alegeri nu s-a făcut nimic public, dar în curând vom ştii când vor avea loc.

Revenind la fotbal. Ne calificăm la Campionatul Mondial?

– Da, trebuie. Dar va mai trebui să intru o dată pe teren (n.r. râde). Dar nu voi încerca să vin la stadion. Respect legea şi nu voi încălca interdicţia.

Intrarea pe teren a suporterului la România – Austria s-a viralizat pe reţelele de socializare

Dacă ne calificăm la Mondial, vei putea să mergi în SUA…

– Dacă primesc invitaţie, o să merg cu siguranţă. Şi dacă va fi nevoie repetăm schema, le dau timp de răgaz alor noştri şi câştigăm meciul.

Cum au fost reacţiile după meciul de ieri? Am văzut că s-a scris mult despre intrarea ta pe teren…

– M-am trezit destul de târziu astăzi. Tocmai am deschis Tik-Tok-ul, am văzut că a explodat pe acolo şi apoi m-aţi sunat dumneavoastră. Aseară am mai stat puţin după meci şi am adormit mai târziu. Deci mesajul meu pentru toţi acesta a fost. Să creadă în Dumnezeu şi să facă fapte. Credinţa fără fapte este moartă! Automat, eu le-am transmis că vom câştiga cu Iisus Hristos şi asta s-a întâmplat.