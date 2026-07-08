Cine e, de fapt, Hossam Hassan, selecționerul care a dat de pământ cu FIFA. Are aproape la fel de multe trofee ca Messi și a susținut unul dintre cei mai de temut dictatori arabi

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Argentina s-a calificat extrem de greu în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins Egiptul cu 3-2.

Hossam Hassan a pus FIFA la zid

„Voi spune ce cred, indiferent de consecințe. Acest meci a fost clar aranjat și toată lumea a văzut asta. Și mai vreau să spun un lucru. Dacă își doresc atât de mult ca ei, Argentina, să câștige, atunci de ce îi mai cheamă pe toți să participe?

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Nu știu, poate că totul este doar o chestiune de marketing. Adică, s-ar putea să se dorească ca la acest Campionat Mondial să fie prezentă fosta campioană mondială, vor să îl aibă pe Messi acolo.

Însă noi ne-am făcut datoria, le mulțumesc foarte mult jucătorilor mei. Și le transmit fanilor egipteni, poporului egiptean, poporului arab și celui african… le spun că de multe ori poți să muncești din greu, să faci tot ce depinde de tine, dar în același timp există alți factori care complică lucrurile”, a declarat Hossam Hassan, după meci.

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Egipteanul a reclamat un comportament rasist

Acesta este un semnal folosit de jucători, antrenori sau oficiali ai echipelor pentru a informa arbitrul despre comportamentul rasist care are loc pe teren, conform regulamentului FIFA. Când arbitrul confirmă acest semnal, poate fi inițiat un proces în trei etape, inclusiv suspendarea temporară a meciului, suspendarea meciului și chiar anularea meciului dacă încălcarea continuă.

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Gestul său n-a avut efectul scontat, deoarece, confruntat cu comportamentul agresiv al lui Hassan, arbitrul Letexier i-a acordat un cartonaș galben și a permis continuarea jocului, părând dezaprobator la adresa gestului făcut de antrenorul egiptean.

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Pus la zid de internauți pentru intenția de a-i afecta imaginea lui Messi, dar lăudat pentru că a avut curajul să condamne FIFA, Hosam Hassan nu e nici pe departe un anonim în fotbal. Ba, din contră.

A jucat 177 de meciuri pentru naționala faraonilor

Hossam Hassan Hassanin Hassan, pe numele lui întreg, este un monument al fotbalului egiptean și unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat Africa. Într-o vreme în care Messi și Ronaldo nu existau în fotbal, el a stabilit un record bătut ulterior de cei doi.

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Hassan a jucat 177 de meciuri pentru naționala Egiptului, în intervalul 1985-2006. A fost timp de 21 de ani atacantul și golgheterul Egiptului, cu 69 de goluri marcate, bornă care îl clasează și acum în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor din naționala faraonilor.

Selecționerul Egiptului are un frate geamăn, Ibrahim, care a jucat și el peste 100 de meciuri la națională. Ibrahim a strâns 131 de selecții, cei doi fiind cei mai longevivi gemeni din istoria fotbalului.

Are 40 de trofee câștigate ca fotbalist

Hossam Hassan a fost jucător activ timp de 24 de sezoane 91984-2008). El a jucat un an la PAOK Salonic, un an la Neuchatel Xamax și unul la Al Ain, în Emirate, restul de 21 de sezoane petrecându-le în fotbalul egiptean, cea mai mare parte la Al Ahly (13 sezoane).

Omul chiar este un monument al fotbalului egiptean, având în palmares 14 titluri naționale și un total de 40 de trofee (Messi are 46). Între altele, este și de trei ori câștigător al Cupei Africii, 1986,1998 și 2006, ultima dată la 40 de ani.

Ca antrenor însă, Hossam Hassan n-a fost nici pe departe la fel de strălucit ca jucător. N-a câștigat niciun trofeu și a avut, în general, mandate scurte, în fotbalul egiptean, plus un an ca selecționer al Iordaniei. El a preluat naționala lui Salah în 2024, având un bilanț bun: 36 meciuri, 22 victorii, 9 egaluri și 5 înfrângeri.

Hossam Hassan l-a susținut pe Hosni Mubarak

Hassan a fost una dintre figurile controversate ale țării sale, după ce l-a susținut deschis pe președintele de lungă durată Hosni Mubarak, în timpul revoluției egiptene, din 2011. Împreună cu fratele său, Ibrahim, a condus marșuri în sprijinul lui Mubarak, care a fost înlăturat de la putere.

Mubarak, decedat în 2020, a condus Egiptul cu mână de fier, timp de 31 de ani. El a menținut o stare de urgență aproape continuă și a restricționat sever libertățile civile, consolidând un sistem bazat pe control militar și polițienesc.

La 25 ianuarie 2011, au izbucnit proteste naționale masive împotriva corupției, sărăciei și a lipsei de democrație. După 18 zile de demonstrații sângeroase, în care sute de protestatari au fost uciși, Mubarak a fost forțat să demisioneze la 11 februarie 2011.

După abdicare, a fost judecat pentru corupție și complicitate la uciderea manifestanților. Deși inițial a primit o condamnare pe viață, după ani de apeluri și procese, justiția egipteană l-a achitat definitiv în 2017.