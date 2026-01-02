Cine e, de fapt, Maria Mihalache, atleta fotomodel care visează la Jocurile Olimpice. E cea mai rapidă sprinteră din România

ADVERTISEMENT

Maria Mihalache este cea mai performantă sprinteriță din România. Aventura ei în atletism a început la 7 ani, când fratele mai mare a primit o scrisoare pentru a se înscrie la un club sportiv, însă părinții au trimis-o pe Maria, deoarece era mult mai rapidă. Pe lângă atletism, Maria este pasionată de modeling și participă deseori la prezentări de modă. A fost a noua cea mai rapidă din lume în 2021 și a primit o bursă în SUA, însă a refuzat-o deoarece aceasta acoperea doar taxele universitare. Visul Mariei este să ajungă la Jocurile Olimpice din Los Angeles, în 2028. Pentru Maria, fiecare sprint e mai mult decât o cursă. E o promisiune făcută fetiței care, la doar 7 ani, a început să alerge spre un vis care azi prinde tot mai multă viteză.

Maria Mihalache a început atletismul la 7 ani

Născută în București la 11 mai 2003, Maria Mihalache s-a remarcat încă de la primele participări la concursuri. Pasiunea a început de când era mică, iar chiar ea a mărturisit că nu se gândea că va ajunge să doboare recorduri naționale, deși la primul concurs câștigat a venit după o accidentare.

ADVERTISEMENT

„Am un frate mai mare, a primit un bilețel la școală în care a fost chemat la atletism. El l-a dat părinților mei, iar ei m-au dus pe mine pentru că mereu îl întreceam la toate cursele. Mi-am dezvoltat pasiunea asta de când sunt mică, mi-am dat seama că sunt rapidă și îmi plăcea să fac curse.

A fost mai întâi o joacă, nu știam că voi fi bună sau că voi ajunge să bat recordurile naționale, dar asta a urmat conform antrenamentelor. Nu pot să spun că mi-a fost greu până acum, ci greul de abia acum începe.

ADVERTISEMENT

Îmi aduc aminte cu dificultate de primul meu podium. Țin minte că înainte de primul concurs am fost în parc cu copiii și m-am accidentat. După acest eveniment am venit și am câștigat concursul național de copii. Acest lucru se întâmpla pe la șapte-opt ani. De atunci nu mai țin cont de numărul de medalii, sunt peste 150”.

ADVERTISEMENT

Maria Mihalache, a 9-a cea mai rapidă fată din lume în 2021

Maria Mihalache a fost a 9-a cea mai rapidă fată din lume la Campionatul Mondial din Kenya, Africa, din 2021. În ciuda acestei performanțe notabilă, sportiva a fost tristă, deoarece își dorea o medalie. Maria deține toate recordurile naționale la probele de 60, 100, respectiv 200 metri sprint și visează să ajungă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 și astfel să fie doar a doua femeie din România care ajunge să se califice la această probă.

„Am fost a noua cea mai rapidă fată din lume în 2021. Acest lucru se întâmpla în Kenya. Nu eram prea fericită atunci! Potențialul meu din perioada aceea era chiar de o medalie, voiam să fiu pe podium, pe locul 3. M-am frustrat foarte mult că m-am împiedicat la start. Fiind proba de 100 de metri, nu am avut timp să recuperez. De atunci mi-am întrecut acea performanță, recordul meu este mult mai bun decât atunci. Încă nu am depășit locul nouă obținut în acea perioadă, dar îmi propun ca acest lucru să se întâmple curând.

ADVERTISEMENT

Eu practic probele de 60 de metri în sală, 100 de metri afară și 200 de metri. În sală am recordul național – 7,26 secunde, pe care țintesc să-l depășesc în 2026. Afară am la 100 de metri timpul de 11,35 secunde, iar la 200 de metri recordul e de 23,67 secunde. Obiectivele mele pe termen lung sunt Jocurile Olimpice, să fiu cel puțin calificată. Pe termen mediu sau scurt, adică anul viitor, să mă calific la Campionatele Mondiale, să îndeplinesc baremul, care este pentru seniori.

Nu avem o istoric prea bun în sprint, avem o singură fată care s-a calificat vreodată în toată istoria la Jocurile Olimpice, dar nu a trecut mai departe de calificări. Eu aș vrea să fiu a doua fată din România care reușește această performanță. Obiectivul meu este participarea la Los Angeles 2028, iar șansele sunt foarte mari”.

Maria Mihalache îmbină modelingul cu atletismul

Pe lângă atletism, , însă mult mai rar. Sportiva are un regim strict alimentar și face multe sacrificii pentru a fi întotdeauna la cel mai înalt nivel. Pasiunea pentru modă este mai intensă decât cea pentru atletism, iar urmăritorii de pe rețelele de socializare apreciază forma fizică în care Maria se află și spun în dese rânduri că este „cea mai frumoasă atletă din România”.

„Ca în orice sport, e o anumită strictețe din punct de vedere alimentar. Este dificil să faci anumite sacrificii. Eu am și pasiunea pentru modeling și încerc să împac ambele domenii. Trebuie să fac multe sacrificii ca să pot continua să fac sport. Îmi las prezentări de modă, ieșiri afară, în oraș… Poate și un cheat day!

De modeling m-am apucat după ce am câștigat un curs, acolo am învățat ce postură trebuie să am, cum trebuie să merg pe tocuri. Ușor, ușor m-am înscris la prezentări de modă, iar după am fost chemată. Atletismul e parte din viața mea, dar având în vedere că modelingul este o pasiune pe care o practic mai rar, o să tind să spun că modelingul îmi place mai mult.

Încerc să rămân modestă când văd lumea care spune în comentarii că sunt cea mai frumoasă atletă. Nu simt ceva special în momentele acelea, accept complimentele și atât. În schimb, am multe fane, sunt fete mici care vor să fie ca mine, să mă întreacă, ori să ajungă și la prezentări de modă, să practice ambele lucruri. Am multe mesaje din partea lor!”.

„Fac modeling pentru mine pentru că îmi place să fac asta, îmi place să postez, să-mi postez ce fac eu și viața mea personală. Nu m-am gândit să atrag sponsori până acum, dar poate în viitor. Adică lucrurile trebuie să vină natural”

De ce a refuzat o bursă din SUA

După rezultatele foarte bune obținute, Maria Mihalache a primit o bursă din Statele Unite ale Americii, dar, asemenea lui David Popovici, ea a refuzat să meargă peste Ocean. Dacă ar fi ales să plece, situația financiară s-ar fi îngreunat, cheltuielile din SUA fiind mult mai mari decât cele din România. Dar, pe de altă parte, , salariile fiind mult sub medie. Chiar dacă este legitimată la un club de mare tradiție, cum este CS Rapid.

„Am refuzat o bursă din Statele Unite ale Americii. Era o bursă primită de la o facultate din America. Trebuia să renunț la foarte multe lucruri din România… Atunci primisem și o ofertă de colaborare cu Nike. Am pus în balanță și am ajuns la concluzia că era mult mai greu pentru mine să performez acolo. Nu aveam foarte mulți bani cu care să mă întrețin acolo, bursa includea doar facultatea gratis, care e foarte scumpă. Trebuia să și trăiesc, să mănânc și astfel că am ajuns la concluzia să rămân aici.

Este foarte greu în România să faci sport de performanță! Orice salariat primește mult mai mult decât noi, decât cei care reprezintă țara, care apărem la televizor și peste tot. Am avut multe momente în care am vrut să mă las de sport din cauza aceasta. Am trecut peste aceste hopuri și am zis că acesta este drumul meu”.

Ar vrea să continue în afaceri după ce se lasă de sport

Întrebată de ceea ce vrea să facă după cariera de sportiv de performanță, Maria a recunoscut că e încântată de domeniul afacerilor, acolo unde activează și fratele ei. Deși nu este încă convinsă de ce va face în viitor, Maria Mihalache trage din greu să-și termine studiile, în prezent „alergând”, la propriu și la figurat, pentru a termina un master la Facultatea de Sport din Craiova.

„Motivația mea este dorința de a performa, de a-mi arăta capacitatea, iar pe locul doi este faptul că vreau să ajung cineva, să îmi croiesc o viață. După viața de sportiv de performanță mă gândesc să urmez calea luată de fratele meu. El are un business, iar de când stau cu el a început să mă pasioneze și partea antreprenorială. Nu știu ce o să fac momentan, toată lumea mă întreabă.

În prezent fac un master la Universitatea de Sport din Craiova. Este greu pentru mine, trebuie să merg la facultate și să fac și sport de performanță. Trebuie să facem și partea aceasta, nu trebuie să rămânem doar cu sportul! În final, aș vrea să spun că visul meu cel mai mare e să ajung la Jocurile Olimpice din 2028, iar acolo să iau o medalie!”.