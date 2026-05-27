Cine e, de fapt, primul român calificat în finala Conference League. A câștigat 9 trofee și e dorit înapoi în SuperLiga

Andrei Rațiu (27 de ani) se pregătește să joace în Fundașul dreapta al spaniolilor nu este însă primul român care are ocazia să lupte pentru al treilea trofeu continental.

Cine e primul român finalist în Conference League

Meciul Crystal Palace – Rayo Vallecano se va juca pe Red Bull Arena, din Leipzig, și e programat miercuri, 27 mai, de la ora 22:00. Andrei Rațiu e anunțat titular și are ocazia să devină primul român care cucerește trofeul Conference League. Fundașul dreapta de la Rayo nu este însă primul român care ajunge până în ultimul act al acestei competiții.

Primul compatriot care a reușit această performanță este Valentin Cojocaru (30 de ani). Portarul a avut șansa să ia parte la chiar prima finală din istoria Conference League, AS Roma – Feyenoord 1-0. Partida s-a disputat atunci în Albania, la Tirana, și a fost arbitrată de Istvan Kovacs (41 de ani).

La vremea respectivă, Valentin Cojocaru aparținea de ucrainenii de la Dnipro, dar, pentru ultima parte a sezonului 2021-2022, a fost împrumutat la Feyeenord. N-a apucat să bifeze niciun minut pentru gruparea batvă, dar, în finala Conference League, Cojocaru a fost rezerva titularului Justin Biljow. Meciul a fost unul unul echilibrat, dar cea care și-a adjudecat victoria a fost Roma, echipă antrenată de Jose Mourinho. Singurul gol al duelului de pe Air Albania Stadium a fost marcat de Zaniolo, în minutul 22.

Valentin Cojocaru e dorit de o forță din SuperLiga

În prezent, Valentin Cojocaru este legitimat la Pogon Szczecin, cu care mai are contract până în vara anului viitor. Cu toate acestea, goalkeeperul în vârstă de 30 de ani s-ar putea întoarce în SuperLiga pentru sezonul 2026-2027. El este văzut de U Cluj drept un posibil înlocuitor pentru Edvinas Gertmonas (29 de ani).

În cazul în care se va întoarce în SuperLiga, iar interesul „șepcilor roșii” se va concretiza, U Cluj va deveni a patra echipă din România la care evoluează Valentin Cojocaru. El a mai apărat buturile celor de la FCSB, Farul Constanța și FC Voluntari. Cojocaru are în CV nu mai puțin de 9 trofee! Cu FCSB, portarul a fost campion de 3 ori, a luat o Cupă a României, o Supercupă și a luat 2 trofee Cupa Ligii. Alte 2 trofee au fost cucerite cu Farul, Cupa și Supercupa României.

