Sport

Cine e, de fapt, primul român calificat în finala Conference League. A câștigat 9 trofee și e dorit înapoi în SuperLiga

Andrei Rațiu (27 de ani) e în fața celui mai important meci din carieră, finala Conference League. Fundașul dreapta nu este însă primul român care joacă ultimul act al celei mai noi competiții europene
Cristian Măciucă
27.05.2026 | 11:31
Cine e de fapt primul roman calificat in finala Conference League A castigat 9 trofee si e dorit inapoi in SuperLiga
SPECIAL FANATIK
Cine e, de fapt, primul român calificat în finala Conference League. A câștigat 9 trofee și e dorit înapoi în SuperLiga. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu (27 de ani) se pregătește să joace în cel mai important meci al carierei, Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala Conference League. Fundașul dreapta al spaniolilor nu este însă primul român care are ocazia să lupte pentru al treilea trofeu continental.

Cine e primul român finalist în Conference League

Meciul Crystal Palace – Rayo Vallecano se va juca pe Red Bull Arena, din Leipzig, și e programat miercuri, 27 mai, de la ora 22:00. Andrei Rațiu e anunțat titular și are ocazia să devină primul român care cucerește trofeul Conference League. Fundașul dreapta de la Rayo nu este însă primul român care ajunge până în ultimul act al acestei competiții.

ADVERTISEMENT

Primul compatriot care a reușit această performanță este Valentin Cojocaru (30 de ani). Portarul a avut șansa să ia parte la chiar prima finală din istoria Conference League, AS Roma – Feyenoord 1-0. Partida s-a disputat atunci în Albania, la Tirana, și a fost arbitrată de Istvan Kovacs (41 de ani).

La vremea respectivă, Valentin Cojocaru aparținea de ucrainenii de la Dnipro, dar, pentru ultima parte a sezonului 2021-2022, a fost împrumutat la Feyeenord. N-a apucat să bifeze niciun minut pentru gruparea batvă, dar, în finala Conference League, Cojocaru a fost rezerva titularului Justin Biljow. Meciul a fost unul unul echilibrat, dar cea care și-a adjudecat victoria a fost Roma, echipă antrenată de Jose Mourinho. Singurul gol al duelului de pe Air Albania Stadium a fost marcat de Zaniolo, în minutul 22.

ADVERTISEMENT
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Digi24.ro
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

Valentin Cojocaru e dorit de o forță din SuperLiga

În prezent, Valentin Cojocaru este legitimat la Pogon Szczecin, cu care mai are contract până în vara anului viitor. Cu toate acestea, goalkeeperul în vârstă de 30 de ani s-ar putea întoarce în SuperLiga pentru sezonul 2026-2027. El este văzut de U Cluj drept un posibil înlocuitor pentru Edvinas Gertmonas (29 de ani). Lituanianul, care e considerat cel mai bun portar din campionatul României, nu va mai continua la vicecampioana României. 

ADVERTISEMENT
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat...
Digisport.ro
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte

În cazul în care se va întoarce în SuperLiga, iar interesul „șepcilor roșii” se va concretiza, U Cluj va deveni a patra echipă din România la care evoluează Valentin Cojocaru. El a mai apărat buturile celor de la FCSB, Farul Constanța și FC Voluntari. Cojocaru are în CV nu mai puțin de 9 trofee! Cu FCSB, portarul a fost campion de 3 ori, a luat o Cupă a României, o Supercupă și a luat 2 trofee Cupa Ligii. Alte 2 trofee au fost cucerite cu Farul, Cupa și Supercupa României.

ADVERTISEMENT
  • 9 trofee a câștigat în România portarul Valentin Cojocaru
  • 700 de mii de euro e cota de piață a lui Cojocaru, conform transfermarkt.com
Alertă la Universitatea Craiova! Un internațional pune pe jar Oltenia: ”Nu știu dacă...
Fanatik
Alertă la Universitatea Craiova! Un internațional pune pe jar Oltenia: ”Nu știu dacă voi rămâne”
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB...
Fanatik
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape
Un nou trofeu pentru Harry Kane! Starul lui Bayern Munchen a cucerit Gheata...
Fanatik
Un nou trofeu pentru Harry Kane! Starul lui Bayern Munchen a cucerit Gheata de Aur
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!