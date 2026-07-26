Sport

Cine e, de fapt, Tolea Ciumac, vedeta RXF Next Fighter 33. Povestea luptătorului care a trecut prin închisoare, scandaluri și titluri mondiale înainte de revenirea în cușcă

Tolea Ciumac revine la RXF Next Fighter 33. Campion în sporturile de contact, scandaluri de notorietate și chiar închisoare sunt doar câteva din ingredientele vieții de film ale „Ursului siberian”
Cristian Măciucă
26.07.2026 | 06:00
Cine e de fapt Tolea Ciumac vedeta RXF Next Fighter 33 Povestea luptatorului care a trecut prin inchisoare scandaluri si titluri mondiale inainte de revenirea in cusca
SPECIAL FANATIK
Cine e, de fapt, Tolea Ciumac, vedeta RXF Next Fighter 33. Povestea luptătorului care a trecut prin închisoare, scandaluri și titluri mondiale înainte de revenirea în cușcă. FOTO: Fanatik
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Anatoli „Tolea” Ciumac (52 de ani) revine în cușcă și va fi cap de afiș la gala RXF Next Fighter 33. Cunoscut atât pentru performanțele din ring, cât și pentru numeroasele controverse din viața personală, Tolea rămâne unul dintre cele mai recognoscibile personaje din lumea sporturilor de contact din România. Super show-ul RXF Next Fighter va fi în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO, vineri, 14 august, de la ora 20:00.

Cine e Tolea Ciumac, vedeta de la RXF Next Fighter 33

Născut pe 19 mai 1974, la Recea, în vechiul URSS, Tolea Ciumac a ajuns în România în anii ’90. El a practicat luptele greco-romane, apoi kempo și kickboxing, iar ulterior și-a construit o carieră în MMA. A devenit multiplu campion la kempo și a cucerit inclusiv centura RXF la categoria grea.

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Tolea Ciumac, care, la gala RXF Next Fighter 33, îl va înfrunta pe Romo Alessandro a fost unul dintre pionerii K1 și MMA în România. În perioada în care sporturile de contact abia începeau să devină populare, Tolea făcea deja senzație în galele Local Kombat sau în alte competiții de arte marțiale mixte. Cu un palmares de 12 victorii, 13 înfrângeri și 2 remize, moldoveanul poreclit „Ursul siberian” a luptat inclusiv în afara granițelor României.

Relația cu Magda Ciumac l-a făcut celebru pe Tolea

Deși este deja o legendă pentru sporturile de contact din România, notorietatea lui Tolea a explodat mai degrabă în urma aparițiilor TV și a conflictelor publice. Relația și ulterior divorțul de Magda Ciumac au ținut ani la rând primele pagini ale tabloidelor și emisiunilor televizate transformându-l într-un personaj mai cunoscut în lumea mondenă chiar și decât în lumea sportului.

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De ce a ajuns Tolea Ciumac la închisoare

Tolea Ciumac nu a fost niciodat vreun sfânt. În urmă cu mai bine de două decenii, sportivul a ajuns în spatele gratiilor. Tolea a executat o pedeapsă de trei ani în Spania, fiind, la vremea respectivă, închis pentru furt. Nu a fost singura ilegalitate de care a fost acuzat Tolea Ciumac. Încă de la începutul anilor 2000, el era renumit în România pentru  scandaluri, furturi, bătăi și afaceri dubioase. Tolea Ciumac a făcut închisoare și în România. El a fost trimis după gratii pentru un scandal din anul 1999, care s-a lăsat cu împușcături. Judecătorii au luat în calcul cei trei ani de închisoare din Spania și i-au dat doar un an cu executare.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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