Cine e de vină pentru scumpirile tot mai mari la curent și gaz. Ministrul energiei, Bogdan Ivan, pune degetul pe rană

Scumpirile tot mai mari la curent și gaz îi scot din sărite pe români, oamenii gândindu-se că în curând nu vor mai putea face față cheltuielilor.

Cine e de vină pentru scumpirile tot mai mari la curent și gaz. Ministrul Bogdan Ivan nu s-a putut abține

Plătim, în prezent, printre cele mai mari facturi la energie din Europa, deși țara noastră este producătoare de electricitate. Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a explicat zilele trecute, în cadrul unui eveniment moderat de jurnalistul Adrian Ursu că situația actuală este consecința unor decizii politice luate în ultimul deceniu, care au redus drastic capacitatea de producție internă.

„În 10 ani, România și-a scos din producția de energie de bandă 50% din capacități. Așa am ajuns să importăm peste 20% din energia consumată, la ore de vârf, când prețurile sunt și de o mie de ori decât atunci când exportăm”, a explicat ministrul.

România se află azi în top 3 la prețul energiei în Europa, o situație paradoxală, în condițiile în care avem resurse și un mix energetic divers: nuclear, hidro și cărbune. Ivan a criticat decizia din 2020 prin care țara noastră s-a angajat să închidă centralele pe cărbune până în 2025, în timp ce Polonia și Germania le vor menține în funcțiune până în 2039, respectiv 2050. „Parcă doar în România cărbunele poluează, deși este esențial pentru stabilitatea sistemului energetic”, a explicat ministrul energiei.

”Marele” ajutor dat de guvern: 50 de lei pentru cei cu venituri mici

Planul Ministerului Energiei prevede creșterea capacităților de producție cu aproximativ 3.000 de megawați în următorii doi ani și jumătate. Proiectele vizează hidrocentrale, centrale pe gaz și extinderea centralei nucleare de la Cernavodă, prin repornirea Reactorului 1 și construcția Reactoarelor 3 și 4.

Între timp, pentru a sprijini populația vulnerabilă, guvernul oferă vouchere de energie. Persoanele singure, cu venituri sub 1.900 de lei lunar și familiile cu venituri medii sub 1.784 lei pe membri, pot aplica deja, pe platforma STS, pentru ajutorul de 50 de lei pe lună, sumă care va fi scăzută direct din de energie electrică. susține că prin noile investiții făcute în energie, românii nu vor mai plăti cel mai scump curent din Europa și că țara își va recâștiga independența energetică pierdută.