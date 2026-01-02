Sport

Cine e debutantul cu origini în Sierra Leone, favorit să devină antrenorul lui Chelsea

Echipa londoneză a rămas fără antrenor chiar în prima zi a anului, după despărțirea de Enzo Maresca, cel care a condus-o spre câștigarea Campionatului Mondial al Cluburilor
Catalin Oprea
02.01.2026 | 08:20
Cine e debutantul cu origini in Sierra Leone favorit sa devina antrenorul lui Chelsea
SPECIAL FANATIK
Liam Rosenior este favirit să antreneze Chelsea FOTO X
Liam Rosenior a devenit surprinzător candidatul principal pentru a-l înlocui pe Enzo Maresca la conducerea lui Chelsea. Strasbourg și echipa londoneză sunt patronate de aceeași companie, astfel că mutarea lui din Ligue 1 și în Anglia este oarecum facilă.

Liam Rosenior este antrenorul francezilor de la Strasbourg

În vârstă de doar 41 de ani, Rosenior a fost demis de Hull acum doar 19 luni, în ciuda unei nominalizări pentru titlul de manager al sezonului din Championship. El nu a mai antrenat în Premier League.

Liam și-a obținut licența UEFA A la vârsta de 32 de ani, pe când era încă jucător. Apoi l-a ajutat pe Wayne Rooney să gestioneze haosul de la Derby County, unde fostul internațional a antrenat între 2020 și 2022.

Dar la Hull, Rosenior s-a făcut mult mai cunoscut, transformând echipa „tigrilor” din candidată la retrogradare în pretendentă la promovare, în doar 18 luni. La un moment dat, Hull avea un joc care stârnea invidia tuturor. Echipa lui Rosenior era sclipitoare, foarte curajoasă în atac și exactă în defensivă.

E mare fan Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola

Fan al lui Manchester United din copilărie, Rosenior îl socotește pe Sir Alex Ferguson drept eroul său. Dar Pep Guardiola, căruia îi atribuie cea mai mare influență asupra gândirii sale, este cel care se reflectă cel mai mult în echipele lui Rosenior.

Atât la Hull, cât și la Strasbourg, Rosenior și-a câștigat o reputație strălucitoare ca unul dintre dezvoltatorii iscusiți de tinere talente. Jucători precum Tyler Morton, Jaden Philogene și Liam Delap au strălucit pentru prima dată în carierele lor seniori la Hull. Rosenior l-a revigorat pe Fabio Carvalho, după ce acesta se stinsese pe banca de rezerve la Liverpool.

Inteligența sa emoțională a fost unul dintre marile atu-uri în munca cu fotbaliștii. Jucătorii lui Rosenior adorau să lucreze cu el. Discursurile sale emoționante din vestiar, care au fost decupate pe rețelele de socializare, l-au transformat într-un învingător.

Hull l-a dat afară după ce a ratat promovarea

Hull-ul lui Rosenior a eșuat în încercarea de a promova, pierzând teren în ultima parte a sezonului. Iar Acun Ilicali, excentricul proprietar al lui Hull, s-a legat de asta și a renunțat la el. Strasbourg a fost o destinație surpriză pentru antrenorul de 41 de ani, dar o mișcare inteligentă pentru a se integra în familia BlueCo, care deține atât echipa echipa franceză, cât și Chelsea.

Rosenior nu și-a ascuns niciodată dorința de a antrena în Premier League, iar atingerea unui nivel în străinătate, nu a fost o performanță ușoară. A făcut acest lucru respectând în mare măsură principiile sale cheie.

Cu Strasbourg e pe primul loc în Conference League

Strasbourg a terminat pe primul loc anul în Conference League, fiind neînvinsă în șase meciuri. Iar în Ligue 1 e pe locul 7. Englezii consideră însă că mutarea la Chelsea va aduce provocări cu care Rosenior nu s-a mai confruntat până acum. Egouri mari și așteptări și mai mari. Mai ales că echipa londoneză este câștigătoarea Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025.

Traiectoria carierei lui Graham Potter, ultimul antrenor englez care a condus clubul, servește drept avertisment despre cum totul ar putea merge prost. Chelsea a fost antrenată de nume uriașe în ultimii 25 de ani, Mourinho, Hiddink, Conte, Sarri, Tuchel, Rafa Benitez, Ancellotti, Scolari, Villas Boas ori Claudio Ranieri.

Tatăl lui a jucat pentru Sierra Leone

Fost internațional de tineret al Angliei, Rosenior are origini în Sierra Leone. Tatăl său, Leroy, a jucat un meci pentru naționala africană. Viitorul antrenor al lui Chelsea a jucat în Premier League la Fulham, Reading, Full și Brighton și în ligile inferioare la Bristol și Ispwich.

Ca antrenor, are 152 de meciuri conduse, la Derby County, Hull și Strasbourg. A câștigat 65, a terminat la egalitate în 44 și a pierdut 43. Contractul său cu Strasbourg expiră în 2028, dar ținând cont că Chelsea și echipa franceză sunt patronate de aceeași companie, nu ar fi o problemă ca el să plece acum.

