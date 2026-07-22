Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei Mondiale: ”A fost un efort colectiv”

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În finala Cupei Mondiale Shakira a epatat cu niște creații vestimentare speciale, unde galbenul a predominat. Iată cine este, de fapt, designerul român care a creat ținutele purtate de dansatorii renumitei artiste.

Shakira, ținute create de o creatoare româncă în finala CM 2026

Shakira (49 ani) este una dintre cele mai admirate cântărețe internaționale. Are o siluetă trasă prin inel și este iubită pentru melodiile sale, dar și pentru ținutele cu care se afișează pe scenă. În finala Campionatului Mondial 2026 a strălucit într-un outfit impecabil, realizat în culori puternice care au luat ochii spectatorilor.

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Cei aflați pe stadion au fost cuceriți de fosta iubită a lui Gerard Pique. Vedeta columbiană a făcut furori cu spectacolul pe care l-a susținut, iar acum s-a aflat cine este creatoarea de modă cu care a colaborat. Toată lumea a rămas uimită pentru că este vorba de o româncă pe nume Rafaela Pestrițu. Ea a realizat 40 de costume pentru dansatorii artistei.

Hainele personalizate au fost gata într-un timp record, de numai o săptămână. Designerul român a declarat că a reușit să facă acest lucru pentru că are o echipă, dar și datorită unei fabrici din orașul natal. Ea este născută în Slatina, județul Olt. Proiectul a presupus zile și nopți de muncă, dar și numeroase schimbări de ultim moment.

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De asemenea, creatoarea româncă a dezvăluit că uneori primea directive chiar și la ora 05:00 dimineața. Rafaela Pestrițu a mai transmis că această înțelegere dintre ea și Shakira s-a produs prin intermediul stilistului superbei cântărețe. Designerul mai lucrase cu acesta și în trecut, pentru turneul celebrei blondine.

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„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei, cu care am mai lucrat și pentru turneul artistei. Pentru finala Campionatului Mondial 2026, m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor. Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de look-uri custom, într-un timp extrem de scurt”, a explicat românca, într-un interviu pentru

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Artiștii cu care a colaborat românca

Rafaela Pestrițu deține un brand de îmbrăcăminte pentru femei care îi poartă numele. Românca care este absolventă a programului de masterat în modă pentru femei la Central Saint Martins are două sedii deschise, în București și în Londra. Creațiile sale explorează libertatea, feminitatea și transformarea prin intermediul unor piese vestimentare instinctive, trăite și încărcate emoțional.

Printre artiștii și vedetele cu care designerul a colaborat până acum se numără nume importante. Christina Aguilera, Charli XCX, SZA, Tyla, Ludmilla și Shensea sunt o mică parte din acestea. De asemenea, 2NE1, Luisa Sonza, Jhene Aiko, Kylie Minogue și Karol G și mulți alții au ales creațiile româncei.

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Cum și-a pus amprenta designerul asupra ținutelor

„Primul meu gând a fost, sincer, legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională. A fost un efort colectiv între echipa mea din studio și o fabrică de familie din Slatina, alături de câteva persoane care ne-au ajutat cu producția și logistica.

În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membri ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta. Am vrut ca, deși este vorba despre costume de scenă create pentru un concept vizual foarte specific, piesele să păstreze ADN-ul Rafaela Pestrițu.

Am integrat printurile trompe-lœil, care reprezintă una dintre semnăturile brandului, precum și layering-ul, drapajele și detaliile realizate manual. Pentru look-urile feminine am lucrat și cu elemente în mișcare, precum franjuri și mărgele, gândite special pentru a prinde viață odată cu coregrafia.

Întregul proiect a avut ca punct de plecare culoarea galbenă, atribuită momentului Shakirei în conceptul vizual al show-ului, iar provocarea a fost să traducem această direcție într-un univers care să rămână recognoscibil pentru brandul nostru”, a mai spus Rafaela Pestrițu, pentru aceeași sursă.

”Am realizat 40 de look-uri custom într-o singură săptămână”

„Am realizat 40 de look-uri custom într-o singură săptămână, cu schimbări de ultim moment, ceea ce a făcut ca întregul proces să fie extrem de intens. Este un sentiment foarte special. Să știu că piese realizate de noi, într-un studio și într-o echipă din România, au ajuns pe una dintre cele mai mari scene din lume este un moment important atât pentru mine, cât și pentru brand.

Este un eveniment de o amploare extraordinară, care aduce împreună sportul, muzica și moda la nivel global. Pentru mine, este cu atât mai special să văd un brand românesc independent contribuind la un astfel de moment”, a adăugat designerul român cu care Shakira a colaborat în finala Cupei Mondiale 2026.

În plus, Rafaela Pestrițu a fost nevoită să călătorească la Madrid. Astfel, a putut livra costumele și realiza ultimele ajustări în prezența dansatorilor celebrei artiste. A plecat din România cu trei genți pline cu haine. A trebuit să facă mai multe sacrificii pentru a duce la capăt proiectul. Din păcate, nu a găsit un zbor direct și a fost nevoită să facă escală la Atena.

În altă ordine de idei, după finalizarea evenimentului sportiv Shakira a fost lăudată pentru prestația sa excelentă. Apoi, a transmis un . Ulterior, omul care a făcut-o campioană mondială pe Spania .