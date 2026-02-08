Sport

Cine e dinamovistul care l-a impresionat pe Gigi Becali: „E cel mai inteligent!”

Un fost jucător de la Dinamo, care momentan activează ca analist la un post de televiziune din România, l-a impresionat pe Gigi Becali. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
08.02.2026 | 07:30
Cine e dinamovistul care la impresionat pe Gigi Becali E cel mai inteligent
Gigi Becali l-a lăudat pe Gabriel Torje. FOTO: Sport Pictures
Gabriel Torje nu a mai activat ca fotbalist din 2024, iar de mai mult timp a îmbrăţişat rolul de analist TV. Gigi Becali a fost impresionat de activitatea fostului jucător de la Dinamo şi i-a mărturisit acest lucru în direct. Patronul FCSB-ului a rememorat și momentul transferulului lui Torje la Dinamo, în 2008, acesta fiind dorit și de gruparea „roș-albastră”.

Gigi Becali, impresionat de Gabriel Torje

Gigi Becali e de părere că fostul internațional Gabriel Torje este „cel mai inteligent” analist care activează la Digi Sport. „Cel mai inteligent, cel mai înțelept este Torje dintre toți ai voștri de la Digi Sport. Au jucat și alții și nu îi duce bibilica să vorbească. Omul e cuminte, niciodată nu a ținut cont că e dinamovist.

E om de calitate, eu îi cunosc pe oameni. Nu am vrut să îl iau eu atunci de la Timișoara? Dar s-a băgat Borcea și a dat două milioane pe 50 la sută. Bă, ești nebun? Deci bravo ție, mă, copile, ca să te alint că ești om de calitate”, a afirmat patronul FCSB-ului pentru sursa menționată. Gigi Becali a vorbit recent și despre lupta pentru calificarea în play-off.

Cariera lui Gabriel Torje, legată de Dinamo

Lansat în fotbalul mare de Politehnica Timișoara, Gabriel Torje a semnat cu Dinamo în ianuarie 2008, în schimbul sumei de 2 milioane de euro. După trei ani și jumătate în care a impresionat la formația „roș-albă”, Torje era vândut în Italia, la Udinese, pentru 5 milioane de euro. Mai apoi, după experiențe în Spania, Rusia și Turcia, Torje a revenit la Dinamo în returul sezonului 2017-2018.

Nu avea să fie ultima experiență a fotbalistului în tricoul „câinilor”, deoarece Torje a jucat pentru Dinamo și în sezonul 2021-2022, care s-a încheiat cu retrogradarea echipei în Liga 2. Mijlocașul a mai jucat pentru Farul, Genclerbirligi, Concordia Chiajna și Câmpulung Muscel, ultima experiență încheindu-se în ianuarie 2025.

