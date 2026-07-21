Cine e Dylan Batubinsika, noul fundaș de la FCSB. A fost bătut de un fan și s-a crezut patron la o echipă legendară din Franța

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Dylan Batubinsika (30 de ani) este numele fotbalistului care vine să întărească apărarea celor de la FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu (33 de ani). Internaționalul din RD Congo a fost prezent la Campionatul Mondial, acolo unde naționala sa a ajuns până în 16-imi. Chiar dacă nu a bifat niciun minut la CM 2026, stoperul este un jucător cu experiență, care a evoluat la echipe bune din Europa.

Dylan Batubinsika, noul „bad boy” din apărarea FCSB

FCSB a găsit rapid un fundaș central după ce pentru perioada imediat următoare. , rămas liber de contract după despărțirea de AE Larisa. Stoperul din RD Congo are 15 selecții și 1 gol la prima reprezentativă și are un CV impresionant pentru SuperLiga. Crescut în academia lui PSG, Batubinsika a fost în centrul unor mari controverse în perioada în care a jucat în Hexagon.

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Plecat din Franța, de la PSG, în anul 2017, Dylan Batubinsika s-a întors în Hexagon în vara lui 2023, când a semnat cu Saint-Etinne, formație care a câștigat de 10 ori titlul în Ligue 1. În cele două sezoane și jumătate petrecute pe Stade Geoffroy-Guichard, noul fundaș central de la FCSB a jucat 56 de meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 1 assist.

După ce s-a impus în primul „11” al lui Saint-Etienne, Batubinsika debora de încredere și declara că își dorește să devină „patronul” defensivei „Les Verts”. „Vreau să devin un adevărat patron al apărării”, a fost declarația dată de Dylan Batubinsika, în ianuarie 2025, într-o perioadă în care Saint-Etienne se lupta pentru evitarea retrogradării.

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Fundașul congolez, lovit cu pumnul în față de un fan

Lucrurile nu au stat exact cum visa Batubinsika. La scurt timp de la acea declarație, în martie 2025, fundașul central a fost protoganistul unui episod halucinant. După înfrângerea pe care Saint-Etienne a suferit-o acasă, scor 1-3, cu Nice, Dylan Batubinsika a fost agresat de unul dintre suporterii „verzilor”. Fundașul central a oprit mașina la ieșirea din stadionul Geoffroy-Guichard crezând că fanul vine să îi ceară un autograf. Fotbalistul a coborât geamul, iar fanul, în loc să îi ceară semnătura, i-a dat un pumn în față și a fugit.

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Înainte să ajungă la FCSB, Batubinsika și-a trecut în CV cluburi importante din Europa. După ce a plecat din Academia lui PSG, el a semnat cu belgienii de la Royal Antwerp (2017-2021). A urmat apoi Famalicao (2021-2023), din Portugalia, care, timp de un sezon (2022-2023), l-a împrumutat în Israel, la Maccabi Haifa. A revenit apoi în Franța, la Saint-Etinne (2023-2026), iar în ultimele șase luni a jucat în Cipru, la AE Larissa.

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