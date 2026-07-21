Cine e Dylan Batubinsika, noul fundaș de la FCSB. A fost bătut de un fan și s-a crezut patron la o echipă legendară din Franța

Dylan Batubinsika (30 de ani) este numele fotbalistului care vine să întărească apărarea celor de la FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu (33 de ani). Internaționalul din RD Congo a fost prezent la Campionatul Mondial, acolo unde naționala sa a ajuns până în 16-imi. Chiar dacă nu a bifat niciun minut la CM 2026, stoperul este un jucător cu experiență, care a evoluat la echipe bune din Europa.
FCSB a găsit rapid un fundaș central după ce Mihai Popescu s-a accidentat și a devenit incert pentru perioada imediat următoare. Roș-albaștrii s-au înțeles cu congolezul Dyan Batubinsika, rămas liber de contract după despărțirea de AE Larisa. Stoperul din RD Congo are 15 selecții și 1 gol la prima reprezentativă și are un CV impresionant pentru SuperLiga. Crescut în academia lui PSG, Batubinsika a fost în centrul unor mari controverse în perioada în care a jucat în Hexagon.
Plecat din Franța, de la PSG, în anul 2017, Dylan Batubinsika s-a întors în Hexagon în vara lui 2023, când a semnat cu Saint-Etinne, formație care a câștigat de 10 ori titlul în Ligue 1. În cele două sezoane și jumătate petrecute pe Stade Geoffroy-Guichard, noul fundaș central de la FCSB a jucat 56 de meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 1 assist.
După ce s-a impus în primul „11” al lui Saint-Etienne, Batubinsika debora de încredere și declara că își dorește să devină „patronul” defensivei „Les Verts”. „Vreau să devin un adevărat patron al apărării”, a fost declarația dată de Dylan Batubinsika, în ianuarie 2025, într-o perioadă în care Saint-Etienne se lupta pentru evitarea retrogradării.
Lucrurile nu au stat exact cum visa Batubinsika. La scurt timp de la acea declarație, în martie 2025, fundașul central a fost protoganistul unui episod halucinant. După înfrângerea pe care Saint-Etienne a suferit-o acasă, scor 1-3, cu Nice, Dylan Batubinsika a fost agresat de unul dintre suporterii „verzilor”. Fundașul central a oprit mașina la ieșirea din stadionul Geoffroy-Guichard crezând că fanul vine să îi ceară un autograf. Fotbalistul a coborât geamul, iar fanul, în loc să îi ceară semnătura, i-a dat un pumn în față și a fugit.
Înainte să ajungă la FCSB, Batubinsika și-a trecut în CV cluburi importante din Europa. După ce a plecat din Academia lui PSG, el a semnat cu belgienii de la Royal Antwerp (2017-2021). A urmat apoi Famalicao (2021-2023), din Portugalia, care, timp de un sezon (2022-2023), l-a împrumutat în Israel, la Maccabi Haifa. A revenit apoi în Franța, la Saint-Etinne (2023-2026), iar în ultimele șase luni a jucat în Cipru, la AE Larissa.