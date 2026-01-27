Cine e echipa din liga a doua care își permite să plătească 400.000 de euro pentru o vedetă a SuperLigii. Fondul lunar salarial, asigurat de patronul fantomă, depășește 700.000 de euro

ADVERTISEMENT

João Lameira, căpitanul Oțelului și unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, va fi cedat de gălățeni în schimbul sumei de 400.000 de euro.

João Lameira pleacă în Polonia la Wieczysta

Deși s-a aflat inclusiv pe lista celor de la FCSB, Lameira merge în Polonia. Semnează cu Wieczysta Cracovia, o echipă din liga a doua, cu șanse moderate de promovare în acest sezon. Wieczysta este pe locul șase în eșalonul secund (la patru puncte de locul doi și la 13 de primul loc) și a rupt piața transferurilor în această iarnă.

ADVERTISEMENT

Înainte de a perfecta transferul lui Lameira, polonezii au mai cumpărat un fotbalist de la Oțelul.

Cei doi fotbaliști din SuperLiga nu sunt însă singurele achiziții ale celor de la Wieczysta Cracovia. Ei l-au luat și pe sârbul Nikola Knezevic, pentru care au plătit 500.000 de euro celor de la OFK Belgrad. Nu în ultimul rând, Wieczysta l-a adus și pe danezul Mikkel Maigaard, de la concitadina mai mare din Cracovia.

ADVERTISEMENT

Polonezii au investit în transferuri mai mult decât toată SuperLiga

Așadar, o echipă de pe locul 6 din liga a doua poloneză a investit 1,4 milioane de euro în această iarnă în transferuri, mai mult decât toată SuperLiga României, care s-a bazat aproape exclusiv pe jucători liberi de contract.

ADVERTISEMENT

Wieczysta este o echipă dintr-o suburbie a Cracoviei, fondată în 1942, care n-a jucat niciodată în prima ligă. Mulți ani s-a resemnat prin ligile inferioare, în 2002-2003 ajungând într-o divizie regională, echivalentul ligii a șaptea.

Echipa și-a început ascensiune și a început să atragă atenția în iunie 2020, când omul de afaceri Wojciech Kwiecień a investit în club. Ani de zile, acesta a fost fan al Wisła Cracovia, pe care a ajutat-o adesea financiar, dar, în ciuda voinței sale, nu a formalizat niciodată această relație.

ADVERTISEMENT

Wojciech Kwiecień e Regele farmaciilor

Wojciech Kwiecień este o eminență cenușie, deoarece ține la discreția sa, având apariții extrem de rare. Se știe despre el că s-a născut și a crescut în cartierul Wieczysta, fiind prieten bun în copilărie cu primarul Cracoviei.

Omul de afaceri e proprietarul lanțului de farmacii „Słoneczna”, însă acestea nu sunt singurele sale afaceri. E un nume greu în industria industria medicală din Polonia și are o avere estimată la peste un miliard de zloți (aproximativ 230 milioane de euro).

Aparițiile sale sunt ferite de ochii publicului de o armată de bodyguarzi, care nu o dată au cerut fotografilor mai curajoși să șteargă pozele făcute șefului lor. Kwiecień apare mereu cu șapcă trasă spre ochi, indiferent de anotimp.

Sub noul proprietar, Wieczysta a investit fonduri substanțiale și a atras antrenori și jucători renumiți din ligile superioare. Și a început ascensiunea spre prima divizie, promovând succesiv din liga a cincea.

Salarii între 15.000 și 35.000 de euro pe lună

În Polonia a fost de notorietate faptul că Wieczysta a plătit în liga a patra salarii de mii de euro lunar, în contextul în care majoritatea adversarilor alergau pe teren cu gândul la o bere și un cârnat pe care conducerea le putea oferi după meci.

La momentul actual, cei de la Wieczysta Cracovia sunt porecliți Șeicii din Polonia, deoarece la liga a doua, salariile fotbaliștilor sunt între 15.000 euro și 35.000 de euro pe lună. Mai mult decât oferă Gigi Becali la FCSB. Fondul salarial lunar al echipei ar depăși 700.000 de euro.

Proprietarul celor de la Wieczysta l-a adus ca președinte de club pe Andreszj Turecki, un fost fotbalist care a jucat pentru Cracovia în patru ligi diferite. Acesta se stabilise în Statele Unite din 1997, dar proiectul echipei l-a determinat să facă un soi de navetă peste Ocean.