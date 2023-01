Cine e Emily Istrate, pariul muzicii de peste Prut? A semnat cu un producător din SUA: „Ne-am cunoscut în Ucraina”

Republica Moldova continuă să fie o adevărată cutie cu surprize atunci când vine vorba despre muzică. Iar când vorbim de surprize trebuie să o amintim și pe Emily Istrate, o tânără, frumușică foc, care a semnat un contract important cu un mare producător american.

Emily Istrate, o tânără artistă din Republica Moldova, a semnat cu marele producător american Bryan Todd

O-zone, Natalia Gordienko sau Carla’s Dreams sunt nume care nu au spus mare lucru atunci când s-au lansat, dar care au devenit în timp populare în aproape toată lumea. La asta visează și tânăra Emily Istrate, una din cele mai fresh apariții din showbiz, cântăreață care a semnat o colaborare cu producătorul american Bryan Todd!

Pentru cei cărora nu le spune nimic acest nume, o să vă spunem că Todd este ”vinovatul” pentru o serie de hituri cântate de artiști precum Kelly Clarckson, Rita Wilson, Ashley Tisdale, Big Time Rush sau Hurricane.

Așadar, Emily Istrate (19 ani) e pe mâini bune cu o asemenea listă în spatele lui Todd. FANATIK vă propune să o cunoașteți mai bine pe cântăreață, în interviul de mai jos!

Emily Istrate: „Erau perioade când nu aveam bani și mama a reușit să facă rost ca să nu renunțăm la acest drum”

Bună, Emily! Începi să fii o voce tot mai auzită, succesul tău crescând pe zi ce trece! Cum s-a născut pasiunea ta pentru muzică? Cum au fost începuturile tale în acest domeniu?

– Bună! Pasiunea mea pentru muzică vine din familie, fiecare membru al familiei mele are un talent muzical și toți au auzul perfect, respectiv atât talentul cât și pasiunea pentru muzică le-am moștenit genetic. Inițial am văzut un grup de copii la televizor cântând și dansând, aveam doi ani, și i-am zis mamei că vreau să merg acolo, am înnebunit-o, ea nu voia să mă ducă… Am ținut așa un an până m-a dus, acolo am început să îmi dezvolt talentul.

Cum a fost copilăria ta? Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le ai de când erai foarte mică? Au existat și neajunsuri sau ți-a fost mai ușor față de alți tineri care au devenit artiști?

– Am avut o copilărie diferită de ceilalți, am fost toată dedicată muzicii, n-am apucat nici să învăț să merg pe bicicletă, dar nu regret. Am făcut ce îmi place, și cele mai frumoase amintiri le am din concerte și concursuri. Au existat neajunsuri, dar datorită mamei nu le-am simțit. Erau perioade când nu aveam bani, dar îmi doream foarte mult să continui cu muzica, și mama a reușit să facă rost doar ca să nu renunțăm la acest drum.

Colaborarea cu Bryan Todd a început în urma unui festival din Ucraina

Ai ajuns să colaborezi cu producătorul american Bryan Todd. Poți să ne povestești cum ai ajuns la el, cum e să lucrezi cu un nume atât de mare?

– Ne-am cunoscut la un festival din Ucraina. M-a văzut acolo și i-a plăcut mult de mine, după care mi-a propus un contract. A fost ceva la care am visat, este foarte frumos să colaborezi cu oameni atât de profesioniști.

Ai fost și în charturile din Marea Britanie cu melodiile tale, chiar pe locul 4 într-un top important. E greu să ai succes? Cum ți s-a schimbat viața de când ești faimoasă? Care sunt părțile plăcute și mai puțin plăcute ale celebrității?

– Este greu să menții succesul, mai ales că nu este un lucru care depinde în exclusivitate de mine. Dar eu sunt foarte muncitoare, și reușesc să realizez tot ceea ce îmi propun. Nu mă consider faimoasă încă, un exemplu de om faimos este Ariana Grande, dar prin multă muncă sper să devin și eu ca ea. Însă viața publică este pe gustul meu, îmi place să împart ceea ce fac cu lumea, nu mă deranjează când sunt la un restaurant și mă recunoaște lumea, este ceea ce mi-am dorit de mic copil, pentru mine nu este greu deloc.

„Mama este stilista mea”

Cu ce artist din România ți-ar plăcea să colaborezi?

– Hmmm, sunt mai mulți. Killa Fonic, Irina Rimes, Marko Glass, Carla’s Dreams.

Ce sfaturi primești de la familia ta legat de ceea ce faci? Citisem undeva că mama ta te ajută la algerea ținutelor de scenă, e adevărat?

– Mama este stilista mea, este foarte talentată, ea este cu mine peste tot și mă ajută în toate, fără mama nu aș fi ajuns nici pe departe unde sunt acum, este cel mai important om din viața mea. Familia mea mă susține în ceea ce fac, sora mea Camelia îmi repetă mereu “trebuie să faci doar ceea ce iți place ție”, urmez sfatul ei 😉

Ce alte vise ai în afară de realizările pe plan muzical?

– Să devin actriță de film. De mică sunt o actriță foarte bună, este un talent înnăscut și o pasiune pe care îmi doresc să o materializez.

Despre conflictul din Ucraina: „E dezgustător modul în care se reflectă jocurile politice asupra vieților oamenilor”

Ți-a fost sau îți este teamă de ceea ce se întâmplă în Ucraina?

– În fiecare zi mă trezesc cu speranța că a luat sfârșit războiul. Este foarte dureros pentru noi, nu pot să cred ce se întâmplă acolo. Am încercat să ajutăm refugiații maxim, sper că vor putea reveni la viața lor de dinainte în scurt timp. Este dezgustător modul în care se reflectă jocurile politice asupra vieților oamenilor.

Apropo, ești tânără și extrem de frumoasă, iar melodiile tale sunt în mare parte despre iubire. Tu ai pe cineva în inimioara ta?

– Fac muzică de la mine pentru oameni. Fac muzică încât să rezonăm cu toții. Sunt în inimă și în gând cu muzica, atât îmi place să împart cu publicul.

„Nu iert trădarea și nu suport oamenii invidioși”

Care sunt lucrurile pe care nu le-ai ierta niciodată la oameni? Ce nu suporți să ți se facă sau să ți se spună?

– Nu iert trădarea. Nu suport oamenii invidioși, care nu știu să se bucure pentru alții, egocentriști și care se cred centrul universului. Fiecare are loc sub soare și trebuie să fim solidari cu toată lumea care face un efort pentru a ajunge undeva. Consider că sunt patetici oamenii care încearcă să fie altcineva pe social media decât în realitate, este penibil și e o falsitate ce radiază. Nu suport opiniile oamenilor care nu consideră muzica un job. Nu mă interesează sfaturile oamenilor care îmi spun că muzica este un drum anevoios, eu mi l-am ales și mi-l asum în totalitate.

În final, poți să le dai un sfat tinerilor care vor să urmeze o carieră ca a ta? De ce trebuie să țină cont un adolescent care vrea să fie în lumina reflectoarelor?

– Îi indemn să facă ceea ce le place, să nu se ghideze după sfaturile altora, fiecare are drumul lui în viață și pentru fiecare drumul este diferit. Fiți voi înșivă, nu încercați să fiți altcineva pentru validarea lumii. Suntem unici fiecare!