News

Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Întrebarea incomodă la care liderul rus nu a vrut să răspundă

Cine e femeia care l-a confruntat pe Vladimir Putin în Alaska? Aceasta a devenit subiect de atenție internațională pentru curajul și atitudinea sa fermă față de liderul rus.
Oana Bocskor
16.08.2025 | 16:13
Cine e femeia care la infruntat pe Vladimir Putin in Alaska Intrebarea incomoda la care liderul rus nu a vrut sa raspunda
Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Sursa foto: Colaj FANATIK

Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska? Aceasta este întrebarea care a captat atenția publicului internațional. Curajul și fermitatea cu care i s-a adresat liderului rus, în timpul întrevederii cu Donald Trump, i-au adus recunoaștere pe plan global.

ADVERTISEMENT

Cine este femeia care a avut curajul să-l înfrunte pe Vladimir Putin în Alaska?

Jurnalista Rachel Scott de la ABC News a atras atenția internațională în urma unei întrebări directe adresate președintelui rus Vladimir Putin în cadrul summitului din Alaska, desfășurat pe 15 august 2025. În timpul întâlnirii cu fostul președinte american Donald Trump, Scott l-a întrebat pe Putin: „Când vă veți opri să ucideți civilii ucraineni?”

În ciuda faptului că se afla la distanță, Rachel Scott a reușit să capteze atenția liderului rus, care a reacționat vizibil la întrebarea sa. Această interacțiune a fost remarcată ca un exemplu de curaj jurnalistic în fața liderilor autoritari. Deși Putin a arătat că a auzit întrebarea, nu a oferit un răspuns verbal. Gestul său, punându-și mâinile la urechi, a fost interpretat de unii ca o formă de evitare a subiectului.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin la summitul din Alaska
Vladimir Putin la summitul din Alaska. Sursa foto: Colaj FANATIK/Facebook

Cum a reușit Rachel Scott să-l confrunte pe Vladimir Putin la summitul din Alaska?

Rachel Scott este o jurnalistă recunoscută pentru stilul său direct și pentru curajul cu care abordează lideri politici. În iunie 2021, ea l-a întrebat pe Vladimir Putin despre represiunea politică din Rusia.

Scott acoperă evenimentele de la Casa Albă și Capitoliu, iar materialele sale apar pe toate platformele ABC News, inclusiv „Good Morning America”, „World News Tonight with David Muir” și „This Week with George Stephanopoulos”.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Este cunoscută și pentru interviurile exclusive cu personalități politice importante și pentru reportajele internaționale, cum ar fi întâlnirile dintre președintele Joe Biden și președintele Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

Pe parcursul carierei, Rachel Scott a primit numeroase premii și distincții pentru activitatea sa jurnalistică, inclusiv Premiul Peabody, Premiul Alfred I. duPont-Columbia University și mai multe premii Emmy. De asemenea, a fost desemnată jurnalista emergentă a anului de către NABJ și inclusă în lista Forbes „30 Under 30” în 2020.

ADVERTISEMENT
Explozie la o fabrică din Rusia. 11 persoane au murit și peste 130...
Fanatik
Explozie la o fabrică din Rusia. 11 persoane au murit și peste 130 sunt rănite. Video
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a...
Fanatik
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina...
Fanatik
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!