Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Întrebarea incomodă la care liderul rus nu a vrut să răspundă

Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska? Aceasta este întrebarea care a captat atenția publicului internațional. Curajul și fermitatea cu care i s-a adresat liderului rus, în timpul întrevederii cu Donald Trump, i-au adus recunoaștere pe plan global.

Jurnalista Rachel Scott de la ABC News a atras atenția internațională în urma unei întrebări directe adresate președintelui rus , desfășurat pe 15 august 2025. În timpul întâlnirii cu fostul președinte american Donald Trump, Scott l-a întrebat pe Putin: „Când vă veți opri să ucideți civilii ucraineni?”

În ciuda faptului că se afla la distanță, Rachel Scott a reușit să capteze atenția liderului rus, care a reacționat vizibil la întrebarea sa. Această interacțiune a fost remarcată ca un exemplu de curaj jurnalistic în fața liderilor autoritari. Deși Putin a arătat că a auzit întrebarea, nu a oferit un răspuns verbal. Gestul său, punându-și mâinile la urechi, a fost interpretat de unii ca o formă de evitare a subiectului.

Cum a reușit Rachel Scott să-l confrunte pe Vladimir Putin la summitul din Alaska?

Rachel Scott este o jurnalistă recunoscută pentru stilul său direct și pentru curajul cu care abordează lideri politici. În iunie 2021, ea l-a întrebat pe despre represiunea politică din Rusia.

Scott acoperă evenimentele de la Casa Albă și Capitoliu, iar materialele sale apar pe toate platformele ABC News, inclusiv „Good Morning America”, „World News Tonight with David Muir” și „This Week with George Stephanopoulos”.

Este cunoscută și pentru interviurile exclusive cu personalități politice importante și pentru reportajele internaționale, cum ar fi întâlnirile dintre președintele Joe Biden și președintele Vladimir Putin.

Pe parcursul carierei, Rachel Scott a primit numeroase premii și distincții pentru activitatea sa jurnalistică, inclusiv Premiul Peabody, Premiul Alfred I. duPont-Columbia University și mai multe premii Emmy. De asemenea, a fost desemnată jurnalista emergentă a anului de către NABJ și inclusă în lista Forbes „30 Under 30” în 2020.