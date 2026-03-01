Cine e femeia care stârnește controverse cu ipostazele în care apare, la 73 de ani. S-a fotografiat cu unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume

ADVERTISEMENT

În decembrie a anului trecut a împlinit 73 de ani, dar asta nu o împiedică să fie în centrul atenției. Iată cine este Graciela Alfano, femeia care stârnește controverse cu imaginile în care se afișează în vizorul celor peste 1,2 milioane de urmăritori.

A apărut cu Ronaldinho și acum împarte lumea în două tabere

Graciela Alfano este o apariție de senzație pe rețelele de socializare, unde uimește cu fotografiile pe care le face. Adoră să pozeze în diferite locuri, stări și împrejurări. Nu stă departe deloc de plajele dedicate nudiștilor.

E un cunoscut model argentinian și fostă vedetă de revistă. De asemenea, a apărut în mai multe comedii care au rulat pe micile ecrane, între sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980. În prezent, femeia este foarte atractivă.

Are 73 de ani și iese în evidență foarte ușor. A lucrat ca judecător o perioadă bună, însă ipostazele în care se afișează o arată extrem de dezinvoltă. În urmă cu ceva vreme .

Concret, este vorba de Ronaldinho. Ulterior, au apărut și zvonuri care au ajuns la urechile influenceriței Graciela Alfano. Aceasta a subliniat că filmările în care apare goală, pe o plajă de nudiști, nu au nicio legătură cu renumitul sportiv.

„Oamenii au crezut că Ronaldinho a făcut videoclipul doar pentru că am făcut o poză împreună în lift. Dar asta nu are nicio legătură cu adevărul”, a spus actrița, pe , după ce fanii au reacționat în număr foarte mare.

„Întotdeauna”, „Incredibilă”, „Ești frumoasă”, „Impresionantă”, „O doamnă iconică” sau „Ți-aș putea da o îmbrățișare mare, care nu se va uita niciodată”, sunt câteva comentarii lăsate de internauți.

Unde a fost făcută poza cu Ronaldinho

„Asta e întrebarea! Ei (fanii ei) m-au întrebat pentru că tocmai îl întâlnisem pe Ronaldinho. Vezi tu, oamenii inventează lucruri. Am făcut o poză cu Ronaldinho într-un lift și toată lumea a crezut că el mi-a făcut poza.

De fapt, a fost una dintre fetele de la hotelul unde stăteam. I-am spus: «Trebuie să stai nemișcată aici. Nu te poți mișca, pentru că brațul meu acoperă exact ce trebuie să acopere. Nu te mișca».

A ieșit o poză grozavă. A devenit virală și, ei bine, mi-a plăcut foarte mult”, a explicat blondina, conform . Graciela Alfano l-a numit pe renumitul sportiv, la acea vreme, drept „idolul meu”.

Cum le răspunde actrița criticilor

Frumoasa blondină demonstrează că este . La 73 de ani, Graciela Alfano pozează goală și împărtășește de fiecare dată experiențele pe care le are pe plajele de nudiști pe care ajunge. Se bucură din plin de această „viață naturală”.

E curajoasă și arată că nu-i pasă de gura lumii, deși primește adesea critici în social media. E conștientă de felul în care arată și acest lucru o face să le răspundă răutăcioșilor. Recent, s-a folosit de un citat al unei artiste celebre.

„E necesar să fac poze. Sejurul meu arătând astfel. Respectă-l pe celălalt este esențial. Nu înceta să te expui, să te bucuri, indiferent de corpul pe care îl ai.

Celor care îmi critică nuditatea la ai mei tineri 73 de ani (mereu există invidioși), o citez pe Jennifer Lopez: Vă iubesc și vă binecuvântez! Dacă ați avea corpul meu, ați face la fel”, a notat Graciela Alfano, în dreptul clipului în care apare nud pe plajă.