Cine e femeia din spatele lui Carlo Ancelotti. A reușit ce n-a putut românca Marina Crețu

Tehnicianul de 64 de ani a cucerit pentru a cincea oară cel mai râvnit trofeu european. De trei ori a triumfat cu Real Madrid și de două ori cu AC Milan.

S-au cunoscut într-un restaurant din Londra: “Noi doi ne vom căsători”

, l-au putut vedea pe acesta exultând. Atât de mare a fost bucuria lui, încât antrenorul italian nu a ezitat să se apropie de tribune. Acolo se afla soția sa, căreia i-a dat un sărut, pe care camerele de luat vederi l-au surprins.

Soția lui Ancelotti se numește Mariann Barrena McClay (54 de ani) și el își împarte viața cu ea din 2014. Femeia are rădăcini spaniole adânci, deși s-a născut la Vancouver (Canada), întrucât tatăl ei este din Sigüenza, iar mama sa din Santander.

Drumurile lor s-au intersectat într-un restaurant din Londra, pe vremea când Ancelotti antrena Chelsea. ”Prima dată când am văzut-o i-am zis: Poți să spui că sunt nebun, dar noi doi ne vom căsători”, a dezvăluit antrenorul lui Real Madrid.

Și, întradevăr, la scurt timp după aceea, s-au căsătorit în Vancouver în 2014, înconjurați de familiile lor. Mariann are o fiică, Chloe, iar Carlo o fiică, Katia și un băiat, Davide, din căsătoriile sale anterioare.

Deși este cunoscută în întreaga lume ca soția antrenorului de la Real Madrid. Mariann are un MBA de la Thunderbird, una dintre cele mai prestigioase școli de afaceri din Statele Unite, și un altul de la Cass Business School, o școală de finanțe din Londra. De asemenea, a lucrat pentru companii precum Barclays și Dayton Mining Corporation și vorbește engleză, franceză, italiană și spaniolă.

În 1992, partenera de viață a lui Ancelotti a înființat un brand de haine bărbătești de lux – Mondo Uomo Enterprises LTD (acum Mondo Uomo Fine Menswear).

A apărut în viața lui după despărțirea de românca Marina Crețu

Mariann a apărut în viața lui Ancelotti, într-un moment delicat. El tocmai se despărțise de românca Marina Crețu, care i-a fost alături șapte ani. ”Eu mi-am dorit foarte mult o familie. El și-a dorit, am rămas însărcinată, am pierdut sarcina, după care, în momentul în care a trebuit să facem fertilizare, a avut un incident în familie cu fosta soție și atunci a renunțat. Pentru mine asta a fost foarte dureros și nu am putut să trec peste. Așa s-a terminat relația noastră. M-a cerut în căsătorie”, a povestit Marina la podcast-ul ”Tare de tot cu Viorel Grigoroiu”.

Ancelotti a făcut un pas înapoi, după ce prima lui soție, Luisa Gibellini s-a îmbolnăvit grav. Cea care i-a fost nevastă 25 de ani, din 1983 până în 2008, a aflat cumplita veste chiar în timpul relației pe care Don Carlo o avea cu românca. Femeia avea să piardă lupta cu boala în 2021, la 63 de ani. Deși avea o viață nouă, antrenorul a venit special din Anglia pentru a fi alături de ea în ultimele momente.