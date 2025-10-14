Cine e femeia pe care Donald Trump a lăudat-o în discursul său din Knesset: ”Uitați-vă cum stă ea acolo ca o sfântă, deși are 60 de miliarde de dolari”

Donald Trump a vorbit, luni, de la tribuna parlamentului israelian, proclamând cu mândrie că, în sfârşit, „cerul este calm, armele și sirenele au amuțit, iar soarele se înalță deasupra unui pământ sfânt în sfârșit în pace”. Cu toate acestea, preşedintele american a alocat aproximativ trei minute din discursul său unei femei în vârstă de 80 de ani, aflată în sectorul vizitatorilor din Knesset, şi căreia i s-a adresat direct.

ADVERTISEMENT

Miriam Andelson deține cel mai mare și influent ziar din Israel

Miriam Andelson s-a născut la Tel Aviv, în 1945, a urmat o strălucită carieră în medicină şi a fost ofiţer în armata israeliană. Luni, în Parlament, ea a fost însoţită de fiul ei, Matan Adelson , și de liderul Likud, Boaz Bismuth, fost redactor-șef al celui mai mare cotidian, Israel Hayom, deținut chiar de familia Adelson. Miriam însăşi este una dintre cele mai bogate femei din lume, domnind peste un imperiu al afacerilor care i-au adus zeci de miliarde de euro.

Particularitatea sa în acest caz este că presa israeliană i-a atribuit în ultimele luni meritul de a să ia poziție în favoarea discuțiilor de pace şi chiar liderul de la Casa Albă i-a acordat un credit însemnat pentru evoluţia relaţiilor americano-israeliene până la actualul nivel de prietenie.

ADVERTISEMENT

„Fiecare președinte a spus că o va face, dar eu mi-am ținut promisiunea. Nu am cedat presiunilor, am recunoscut oficial capitala Israelului și am mutat ambasada americană la Ierusalim. Nu-i așa, Miriam? Uitaţi-vă la Miriam, e acolo, ridică-te! Miriam și Sheldon obișnuiau să vină la mine la birou. Cred că aveau mai multe vizite la Casa Albă decât oricine altcineva. Uitaţi-vă la ea cum stă acolo ca o sfântă, deși are 60 de miliarde de dolari. Cred că acum spune: ‘Nu doar atât, mai mult’.

Familia Adelson i-a donat lui Trump în jur de 300 milioane dolari

Iubește Israelul și obișnuiau să vină des la mine. Soțul ei era un om foarte agresiv și insistent, dar eu îl iubeam. Suna și întreba: ‘Pot să vin la tine?’, iar eu îi răspundeam: ‘Sheldon, sunt președintele Statelor Unite, nu funcționează așa’. Dar apoi pur și simplu apărea la ușă. Ei sunt responsabili pentru multe lucruri, inclusiv pentru că m-au făcut să mă gândesc la Înălțimile Golan, ceea ce este probabil unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat vreodată”, a spus Trump în discursul său.

ADVERTISEMENT

Speaking in Israel, Trump suggests he moved the embassy to Jerusalem as a promise to the Adelsons, who he says have paid more visits to the White House than anyone he can think of. He then says he asked Miriam if she loves Israel or America more and she refused to answer. Insane — Keith Woods (@KeithWoodsYT)

Influența lui Miriam Andelson asupra lui e prezidențială, din 2016, când aceasta şi soțul el Sheldon, un magnat al cazinourilor, i-au donat peste 100 de milioane de dolari, după cum scrie . Ulterior, conform unor estimări, i-au donat încă 200 de milioane de dolari, dintre care Miriam a donat singură 95 de milioane de dolari pentru alegerile din 2024. Familia Adelson a jucat un rol cheie în elaborarea protocoalelor pro-Israel ale lui Trump, cum ar fi mutarea ambasadei SUA la Ierusalim, așa după cum a recunoscut însuşi președintele american.

ADVERTISEMENT

Miriam Adelson deţine echipele de baschet Dallas Mavericks şi Hapoel Ierusalim

„Miriam, te rog să te ridici! Iubește această țară. Ea și soțul ei sunt incredibili, ne este atât de dor de el. Chiar am întrebat-o odată, și s-ar putea să o bag în bucluc pentru că spun asta, am întrebat-o: ‘Știu că iubești Israelul, dar ce iubești mai mult, Statele Unite sau Israelul?’. A refuzat să răspundă, ceea ce mă face să mă gândesc că răspunsul e Israel, trebuie să recunosc. Te iubim, îți mulțumim, draga mea, că ești aici, este o mare onoare. Este o femeie minunată”, a concluzionat Trump în discursul său în fața parlamentului.

Miriam Adelson şi ginerele său, Patrick Dumont, deţin pachetul majoritar de acţiuni la echipa de NBA Dallas Mavericks, iar de câţiva ani ea a devenit şi proprietarul majoritar al echipei de baschet Hapoel Ierusalim. Soţul său Sheldon a murit în 2021, la 87 de ani, iar familia a fost mult timp una dintre cele mai mari surse de bani pentru campaniile candidaților republicani. Conform Forbes , averea netă a lui Miriam Adelson este estimată la aproximativ 34,8 miliarde de dolari. După atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Adelson a anunțat că „cei care nu susțin Israelul în campania anti-Hamas sunt morți pentru ea și pentru israelieni”.