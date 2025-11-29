Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni

ADVERTISEMENT

E una dintre cele mai iubite din România, cu performanțe notabile adunate de-a lungul carierei. Iată cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca pe care miliardarul o laudă este adorată de milioane de oameni.

Ion Țiriac a numit ”femeia perfectă”

Ion Țiriac are numai aprecieri pentru românca care a făcut istorie în țara noastră. A venit pe lume aici, dar s-a adaptat de minune în străinătate. Fostul jucător de tenis vrea să o răsplătească pentru rezultatele sale.

În urmă cu ceva vreme pe care, cu siguranță, o va respecta. De această dată susține că este ”femeia perfectă” ținând cont că este prima gimnastă care a obținut un 10 perfect în toată istoria.

Mai exact, este vorba de Nadia Comăneci care urmează să fie cinstită în 2026. Anul viitor se împlinesc 50 de ani de când a fost numită ”Zeița de la Montreal”. A primit această titulatură după Jocurile Olimpice care i-au adus 7 note de 10.

„Am o urgență enormă cu sala Nadiei, care trebuie să fie gata în iulie anul viitor, când se vor împlini 50 de ani de la Montreal, de la doamna Nadia, femeia perfectă. Canadienii au denumit o piață mare Nadia Comăneci.

Americanii o sărbătoresc, Comitetul Internațional Olimpic o sărbătorește, cred că și România ar trebui să facă ceva. Așa că i-am promis că o să fac o sală de gimnastică”, a spus Ion Țiriac, relatează .

La un moment dat, omul de afaceri a subliniat că Nadia Comăneci este un sportiv care a făcut ce nu mai făcuse nimeni înainte. Miliardarul consideră că fosta gimnastă, în vârstă de 64 de ani, este o persoană care trebuie apreciată la adevărata sa valoare.

Sacrificiile pe care le-a făcut Ion Țiriac ca sportiv

Ion Țiriac este conștient de sacrificiile pe care le fac sportivii. Cunoaște aceste aspecte în calitate de . Renumitul om de afaceri a trebuit să accepte că a pierdut 3 finale de Cupa Davis.

Cu toate acestea, este recunoscător că a pornit de la zero și că a ajuns la infinit. Afaceristul român a mai subliniat că norocul și-a făcut simțită prezența mai mult după ce s-a retras. Ce-i drept, a adunat o avere uriașă datorită afacerilor sale.

„Am avut mai mult noroc în viața de după cea de sportiv. Nu am avut talentul lui Ilie, talentul Nadiei sau al Simonei Halep, sau al lui Hagi, așa că a trebuit să muncesc de două ori.

Probabil Nadia m-ar contrazice, ea zice că a muncit mai mult ca mine. Și că a avut talent mai mare ca mine. Mi-am amintit că am întrebat-o:

«Băi, Nadia, Bela ăla (nr. Karoly, fost antrenor al lotului național de gimnastică) ți-a mai dat vreo palmă când aveai 5-6 ani?». «Băi, Țiriac, eu trebuia să stau 6 ore pe o bârnă. Ce putea să îmi facă ca să stau 6 ore pe bârnă?

Eu trebuia să stau pe acea bară, fiindcă doar așa progresam, așa știam ce trebuie să fac, cum trebuie să fac»”, a dezvăluit Ion Țiriac, în emisiunea Rețeaua de idoli, scrie .