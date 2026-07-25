Sport

Cine e focoasa brunetă care a semnat cu Rapid! Suporterii giuleşteni au încins reţelele de socializare. Galerie foto

Rapid a anunțat transferul voleibalistei Daniela Simion, iar fanii giuleștenilor au reacționat în număr mare pe rețelele sociale.
Catalin Oprea
25.07.2026 | 11:06
Cine e focoasa bruneta care a semnat cu Rapid Suporterii giulesteni au incins retelele de socializare Galerie foto
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Fanii Rapidului au reacționat pe rețelele sociale după ce echipa de volei a anunțat transferul Danielei Simion (19 ani). FOTO: Volei CS Rapid București (Facebook)
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Echipa de volei CS Rapid a confirmat oficial faptul că Daniela Simion (19 ani) va evolua pentru gruparea giuleșteană în noul sezon. Postarea a atras multe comentarii pe rețelele sociale, cei mai mulți fani privind cu ochi buni transferul. Au existat și suporteri care au ironizat-o pe tânăra sportivă, iar alți fani au sărit în apărarea acesteia.

Daniela Simion a semnat cu Rapid. Fanii giuleşteni au încins reţelele de socializare

Echipa de volei feminin a clubului CS Rapid se pregătește pentru startul noului sezon și a anunțat o serie de mutări în această vară. Cel mai recent transfer al grupării din Giulești a fost confirmat vineri și a declanșat un val de reacții pe rețelele sociale. Rapid a anunțat oficial că Daniela Simion, sportivă de 19 ani, va face parte din lotul echipei în următoarea stagiune.

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Cele mai multe comentarii au fost pozitive, fanii Rapidului urându-i succes voleibalistei, însă au existat și reacții ironice cu privire la aspectul fizic al acesteia. Au apărut inclusiv discuții în contradictoriu între fani cu privire la această situație, iar unii suporteri au recurs inclusiv la injurii. În sezonul trecut al Diviziei A la volei feminin, Rapid a terminat pe locul 8.

Daniela Simion, voleibalistă de la Rapid
Voleibalista Daniela Simion (19 ani) a semnat cu Rapid. FOTO: Instagram

Ce a transmis Rapid după transferul Danielei Simion

Clubul Rapid a oferit detalii despre cariera Danielei Simion odată cu confirmarea transferului. „Bun venit, Daniela Simion! Clubul Sportiv Rapid București își întărește compartimentul defensiv prin transferul Danielei Simion, libero în vârstă de 19 ani, care se alătură echipei noastre înaintea noului sezon. Formată la CTF Mihai I București, Daniela s-a remarcat atât în voleiul de sală, cât și în beach volleyball, experiență care i-a dezvoltat reflexele, mobilitatea și siguranța în jocul defensiv.

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Tânără, ambițioasă și dornică să facă pasul spre performanță la cel mai înalt nivel, Daniela vine la Rapid pregătită să își pună calitățile în slujba echipei și să continue să evolueze în tricoul alb-vișiniu. Îți dorim mult succes, sănătate și cât mai multe victorii alături de noi!”, a transmis formația giuleșteană pe Facebook.

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