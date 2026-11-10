Cine e fostul analist de la BBC favorit să preia echipa din Premier League

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. Eșecul a fost fatal pentru antrenorul echipei, Pierre Sage. Contractul său cu trupa londoneză a fost desfăcut și conducerea echipei și-a îndreptat deja atenția către un posibil înlocuitor pe banca tehnică.

Primul antrenor din Premier League demis poate fi înlocuit de un analist BBC

După depărțirea de Pierre Sage, conducerea de pe Selhurst Park ar dori să obțină semnătura lui Thomas Frank. . De atunci, Thomas Frank a stat departe de teren, dar nu și de fotbal. Tehnicianul este unul dintre analiștii sportivi de la BBC, arată publicația britanică .

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De asemenea, pe lista lui Crystal Palace s-ar afla și fostul antrenor al lui Everton și Nottingham Forest, Sean Dyche. Acesta este liber de contract din ianuarie, când s-a despărțit de fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni. Atuul principal al antrenorului este că are experiență în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Până când echipa londoneză va ajunge la un consens cu unul dintre cei doi tehnicieni doriți, Crystal Palace va fi pregătită de un antrenor interimar. Până în acest moment, nu a fost numit cel care va conduce, în următoarea perioadă, destinele clubului. Totuși, alegerea echipei de pe Selhurst Park ar trebui să fie inspirată. Echipa se află într-o situație critică, fiind ultima clasată în Premier League.

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Primul duel al lui Crystal Palace fără Pierre Sage va avea loc pe 21 noiembrie. Atunci, londonezii se vor deplasa pe Building Society, pentru partida contra lui Coventry City, ocupanta locului 17. În cazul unui succes, Crystal Palace are șansa de a ieși din zona retrogradabilă, urcând până pe locul 16.

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Pierre Sage nu se gândea la demisie

În ciuda rezultatelor slabe, antrenorul francez nu ar fi avut de gând să părăsească clubul. Pierre Sage a analizat, în ultimul interviu acordat în calitate de antrenor al lui Crystal Palace, forma echipei. Tehnicianul privea pesimist pauza internațională ce urma să întrerupă competițiile la nivel de cluburi. Totuși, gândurile sale se îndreptau spre redresarea traseului echipei.

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”Nu este bine să intrăm în pauză internațională în această situație, pentru că avem două săptămâni fără meciuri. Dar trebuie să ținem cont de ce trebuie să schimbăm pentru a fi mai eficienți în modul de apărare și atac și pentru a fi mai competitivi. În acest moment creăm lucruri, așteptăm la multe lucruri, dar nu avem rezultatele așteptate”, a spus Pierre Sage, conform .