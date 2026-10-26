Cine e fostul antrenor de la Viitorul lui Gică Hagi care a fost premiat la gala Balonului de Aur 2026

Pere Romeu (32 de ani) a fost numit „Antrenorul anului în fotbalul feminin” la gala Balonului de Aur 2026 după ce a avut un sezon fabulos alături de Barcelona, cucerind titlul, Cupa și UEFA Champions League. În 2020, catalanul a lucrat la Viitorul Constanța (actuala Farul), ca antrenor secund în staff-ul lui Ruben de la Barrera. Romeu a plecat de la echipă alături de antrenorul principal, pe banca formației deținute de Gică Hagi fiind numit la acel moment Mircea Rednic.
Pere Romeu a renunțat foarte repede la cariera de fotbalist, fiind afectat și de o accidentare gravă la genunchi. A început să activeze ca tehnician în academiile unor cluburi din ligile inferioare ale Spaniei, Sarria și L’Hospitalet, înainte de a fi remarcat de antrenori din La Masia, academia Barcelonei. A făcut pasul spre clubul catalan în 2017, la vârsta de 23 de ani, iar după un sezon a devenit antrenor secund al generației 2004, din care a făcut parte Gavi.
În 2020, a decis să facă pasul spre seniori și a acceptat să devină antrenor secund al lui Ruben de la Barrera la Viitorul Constanța, fiind atras de proiectul lui Gică Hagi. Ibericii au rezistat însă doar 3 luni la cârma echipei, fiind demiși după ce au avut un bilanț de 4 victorii, 4 remize și 4 eșecuri în primele 12 jocuri. Pe banca tehnică a Viitorului au mai stat în acel sezon Mircea Rednic și interimarul Cătălin Anghel, înainte ca Gică Hagi să revină în rolul de antrenor în 2021, după ce clubul a fuzionat cu Farul.
În 2021, la câteva luni după plecarea de la Viitorul, Romeu a devenit antrenor secund la echipa feminină a Barcelonei, făcând parte din staff-ul lui Jonatan Giraldez. Romeu s-a ocupat de analiză și de pregătirea jocurilor, iar rolul său a fost considerat foarte important de conducerea clubului, care l-a numit ca principal în 2024 după despărțirea de Giraldez.
În primul său sezon ca antrenor principal, Barcelona a cucerit titlul în Spania, Cupa și Supercupa, iar în Champions League a ajuns până în finală, unde a cedat cu 0-1 contra lui Arsenal. A doua stagiune a fost și mai bună, deoarece pe lângă cele trei trofee interne, formația catalană a câștigat și Champions League, în urma unui succes clar, 4-0, în finala contra lui Lyon. Sezonul fabulos al lui Romeu la cârma formației blaugrana a fost scos în evidență și de France Football, care i-a acordat premiul pentru „Antrenorul anului în fotbalul feminin” în cadrul galei Balonul de Aur 2026.