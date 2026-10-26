Cine e fostul antrenor de la Viitorul lui Gică Hagi care a fost premiat la gala Balonului de Aur 2026

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Pere Romeu (32 de ani) a fost numit „Antrenorul anului în fotbalul feminin” la gala Balonului de Aur 2026 după ce a avut un sezon fabulos alături de Barcelona, cucerind titlul, Cupa și UEFA Champions League. În 2020, catalanul a lucrat la Viitorul Constanța (actuala Farul), ca antrenor secund în staff-ul lui Ruben de la Barrera. Romeu a plecat de la echipă alături de antrenorul principal, pe banca formației deținute de Gică Hagi fiind numit la acel moment Mircea Rednic.

Pere Romeu, fostul antrenor de la Viitorul Constanța, premiat la gala Balonului de Aur 2026

Pere Romeu a renunțat foarte repede la cariera de fotbalist, fiind afectat și de o accidentare gravă la genunchi. A început să activeze ca tehnician în academiile unor cluburi din ligile inferioare ale Spaniei, Sarria și L’Hospitalet, înainte de a fi remarcat de antrenori din La Masia, academia Barcelonei. A făcut pasul spre clubul catalan în 2017, la vârsta de 23 de ani, iar după un sezon a devenit antrenor secund al generației 2004, din care a făcut parte Gavi.

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În 2020, a decis să facă pasul spre seniori și a acceptat să devină antrenor secund al lui Ruben de la Barrera la Viitorul Constanța, fiind atras de proiectul lui Gică Hagi. Ibericii au rezistat însă doar 3 luni la cârma echipei, fiind demiși după ce au avut un bilanț de 4 victorii, 4 remize și 4 eșecuri în primele 12 jocuri. Pe banca tehnică a Viitorului au mai stat în acel sezon Mircea Rednic și interimarul Cătălin Anghel, înainte ca să revină în rolul de antrenor în 2021, după ce clubul a fuzionat cu Farul.

7 trofee în două sezoane pentru Pere Romeu ca antrenor la echipa feminină a Barcelonei

În 2021, la câteva luni după plecarea de la Viitorul, Romeu a devenit antrenor secund la echipa feminină a Barcelonei, făcând parte din staff-ul lui Jonatan Giraldez. Romeu s-a ocupat de analiză și de pregătirea jocurilor, iar rolul său a fost considerat foarte important de conducerea clubului, care l-a numit ca principal în 2024 după despărțirea de Giraldez.

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În primul său sezon ca antrenor principal, Barcelona a cucerit titlul în Spania, Cupa și Supercupa, iar în Champions League a ajuns până în finală, unde a cedat cu 0-1 contra lui Arsenal. A doua stagiune a fost și mai bună, deoarece pe lângă cele trei trofee interne, formația catalană a câștigat și Champions League, în urma unui succes clar, 4-0, în finala contra lui Lyon. Sezonul fabulos al lui Romeu la cârma formației blaugrana a fost scos în evidență și de France Football, care i-a acordat premiul pentru „Antrenorul anului în fotbalul feminin” în cadrul galei .