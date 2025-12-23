Cine e fostul atacant de la FCSB cu care se duelează Gabi Tamaș la Survivor România. Nu a ”prins” loc în echipa Faimoșilor

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu nu sunt singurii sportivi care au acceptat provocarea Survivor România. Iată cine e fostul atacant de la FCSB cu care se duelează câștigătorul de la Asia Express, în competiția care se va difuza în 2026.

Un fost fotbalist de la FCSB e rival cu Gabi Tamaș la Survivor România

Survivor România este o emisiune celebră cu care Antena 1 speră să dea lovitura. Reality show-ul este unul dificil și care le pune concurenților la încercarea răbdarea, determinarea și mai ales, calitățile sportive.

ADVERTISEMENT

Unul dintre participanți este Gabi Tamaș, care a luat premiul cel mare alături de Dan Alexa, la Asia Express. Celebrul fotbalist face parte din echipa Faimoșilor, iar acum s-a aflat cine este sportivul cu care se va duela.

Mai exact, este vorba de un tânăr care . În prezent, joacă în Liga 3. Are 27 de ani și este gata să-și testeze limitele și să-și depășească toate temerile. Acesta se numește Adrian Petre.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul este încrezător în forțele proprii, cu toate că nu a ”prins” un loc în echipa vedetelor cunoscute. El face parte din tabăra Războinicilor, alături de Lucian Popa, Nicky Salman, Adrian Kaan și Andrei Beleuț.

ADVERTISEMENT

Potrivit , pe lista concurenților de la Survivor România 2026 se mai numără Loredana Pălănceanu, Nicu Grigore, Alberto Hangan, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan și Ramona Micu.

„Fotbalul mi-a format disciplina, Survivor îmi testează limitele”, este mesajul pe care l-a lăsat Adrian Petre, în descrierea contului de . Tot acolo a apărut o imagine realizată de producătorii emisiunii.

ADVERTISEMENT

Cine este fostul atacant de la FCSB

este considerat un fotbalist experimentat, însă cariera sa a luat-o la vale după ce a plecat de la FCSB. În anul 2020 a fost transferat cu suma de 800.000 de euro, performanțele sale din teren din ultimii ani fiind destul de mici.

După plecarea din clubul lui Gigi Becali a jucat pentru mai multe echipe, cum ar fi Cosenza, UTA, Farul, Levadiakos, Hermannstadt, Tunari și Chiajna. În vara lui 2025 rivalul lui Gabi Tamaș de la Survivor România a ajuns în Liga 3, la CS Păulești.

„Pe terenul de fotbal face spectacol. Acum este momentul să iasă în afara zonei de confort și să arate că poate merge până la capăt. Adi Petre intră în competiție, în tribul Războinicilor!”, e anunțul făcut de producătorii de la Antena 1, pe social media.

„Succes Adi”, „Baftă champ!! Să vii acasă cu trofeul”, „Teoretic el trebuia să fie la Faimoși în locul lui Donca. E mai cunoscut decât Donca” sau „Adi în mod normal trebuia să fie la Faimoși ,dar în fine”, sunt câteva comentarii lăsate de fani.