Cine e fostul fotbalist care a început o viață nouă în Elveția: ”Am muncit pe șantiere, am spălat vase”

După retragerea din sport foarte mulți aleg să se reorienteze. Descoperă în rândurile de mai jos cine e fostul fotbalist care a început o viață nouă în Elveția. O perioadă îndelungată lucrurile nu au mers tocmai bine pentru acesta.

Fostul fotbalist care a început o viață nouă în Elveția

Ajuns la vârsta de 57 de ani, Aurelian Leahu a dezvăluit care este traiul pe care-l duce departe de România. A decis să plece în Elveția alături de cea de-a doua soție, însă începuturile nu au fost deloc ușoare.

În prezent, fostul fundaș stânga de la Petrolul Ploiești locuiește în Versoix, foarte aproape de Nyon, unde este sediul FIFA. Cunoscutul câștigător al Cupei României, în anul 1995, nu regretă decizia luată, deși nivelul de trai este unul ridicat.

Viața este scumpă peste hotare, în timp ce salariile nu sunt foarte mari. Așa se face că muncește din greu pentru familia sa. a dezvăluit că are un venit de aproximativ 4.500 de franci elvețieni pe lună.

„Am plecat în vacanță în august 2003, fratele meu era deja acolo de un an și jumătate. Doi ani am trăit din mia de franci pe care o câștiga Vali. Și locuiam la subsolul casei unde muncea ea.

Neavând acte, nu aveam cum să mă angajez. A fost foarte greu. Mă apropiasem de niște italieni, cu care jucam fotbal, old-boys, mă mai luau pe șantier și eram salahor, zilier cum se spune. Îmi dădeau cam 100-120 de franci pe zi.

Când am ajuns aici, am muncit pe șantiere, am spălat vase, am curățat cartofi și am lucrat ca cofetar”, a declarat Aurelian Leahu, pentru .

”Doi ani am trăit din salariul lui Vali”

„Doi ani am trăit din salariul lui Vali, care câștiga aproximativ o mie de franci pe lună. Locuiam într-un subsol. Pe șantier, mă angajau pentru forța fizică. Îmi plăcea cimentul, eram obișnuit de acasă.

Trei luni am fost în probe, ca la fotbal, ca să vadă dacă rezist. Am stat trei ore fără să ies din congelator, la -20 de grade Celsius. Nu e nicio rușine, am luat covoare și mobilă de la colțul străzii.

Mobilă bună, covoarele au ținut un an-doi”, a completat fostul Aurelian Leahu, mai arată sursa menționată anterior. Sportivul recunoaște că este cu gândul la România, dovadă că păstrează tradițiile românești.

Pune murături la borcane pentru a nu uita de unde a plecat. În plus, soția sa gătește adesea preparate culinare tradiționale, ciorbele fiind nelipsite de pe mesele lor. În schimb, șunca de porc și carnea la garnița nu sunt tocmai la îndemâna lor.