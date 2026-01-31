Cine e fostul fotbalist de la Steaua care a găzduit-o pe Zoia Ceaușescu, după Revoluție. Cum vede acum gestul său

ADVERTISEMENT

Zoia Ceaușescu a pierdut tot după Revoluția din 1989. Iată cine este fostul fotbalist de la Steaua care a găzduit-o pe fiica fostului președinte comunist, Nicolae Ceaușescu. Cum vede sportivul de 61 de ani acum gestul său.

Zoia Ceaușescu, stabilită în apartamentul unui jucător de la Steaua

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme, un fost jucător de la Steaua a oferit o informație neașteptată. Marius Lăcătuș este un personaj cunoscut în fotbalul românesc, dar puțini oameni cunosc detalii despre viața sa privată.

Sunt mulți care nu o știu pe , sau faptul că a lăsat-o pe Zoia Ceaușescu să locuiască în apartamentul său. Fostul fotbalist a dezvăluit că fata lui Nicolae Ceaușescu a stat în locuința sa din București.

Mutarea s-a produs în momentul în care tocmai fusese eliberată din închisoare. Reținută și arestată pe 24 decembrie 1989, acuzată de „subminarea economiei naționale”, a fost pusă în libertate abia în august 1990.

Din păcate, după ieșirea din spatele gratiilor a realizat că toate bunurile i-au fost confiscate. Marius Lăcătuș tocmai semna atunci cu un club din Florența, fotbalistul oferindu-i pentru o perioadă femeii locuința sa.

„Zoia Ceauşescu, Dumnezeu s-o ierte, a fost cea care a stat în locuinţa mea, nu Valentin. După Campionatul Mondial din 1990 am semnat cu Fiorentina”, a dezvăluit Marius Lăcătuș, conform .

„I-am lăsat cheile de la apartament”

„Ne mutasem, practic, la Florenţa, astfel că apartamentul nostru din Calderon (n.r. – Jean Louis Calderon, București) era liber. În august, Zoia a fost eliberată din arest, iar locuinţa şi alte lucruri îi fuseseră puse sub sechestru.

N-avea, practic, unde să meargă. Atunci i-am întins o mână de ajutor. I-am lăsat cheile de la apartament şi a stat la noi o bună bucată de timp. Mă bucur că am putut să-i fim sprijin în acele momente foarte grele.

A fost un gest de omenie”, a completat fostul fotbalist, despre care s-a scris că , mai arată sursa citată mai devreme. Dezvăluirea vine după ce s-a vehiculat că sportivul i-a întins o mână de ajutor lui Valentin Ceaușescu.

Așadar, fostul sportiv a infirmat zvonurile, precizând că în locuința sa a stat, de fapt, Zoia. Aceasta a avut o viață tumultuoasă, însă după eliberarea din închisoare a decis să ducă o existență retrasă. S-a ferit complet de presă.

A locuit pe la diverși prieteni și apropiați, acționând în justiție statul român pentru a recupera anumite bunuri confiscate în 1989. A reușit să recupereze doar 4 bijuterii de aur și tablourile ajunse la Muzeul Național de Artă.

De asemenea, i-au fost restituite câteva cărți rare intrate în patrimoniul Bibliotecii Naționale. Zoia Ceaușescu a murit pe 20 noiembrie 2006, din cauza unui cancer pulmonar care nu se putea opera. Avea 57 de ani. A fost incinerată la Crematoriul Cenușa.