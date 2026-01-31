Sport

Cine e fostul fotbalist de la Steaua care a găzduit-o pe Zoia Ceaușescu, după Revoluție. Cum vede acum gestul său

Un fost jucător de la Steaua a povestit că a lăsat-o pe Zoia Ceaușescu să locuiască în apartamentul său. Mutarea s-a produs după căderea regimului comunist.
Alexa Serdan
31.01.2026 | 05:00
Cine e fostul fotbalist de la Steaua care a gazduito pe Zoia Ceausescu dupa Revolutie Cum vede acum gestul sau
Zoia Ceaușescu a fost arestată în decembrie 1989. Sursa foto: Agerpres
ADVERTISEMENT

Zoia Ceaușescu a pierdut tot după Revoluția din 1989. Iată cine este fostul fotbalist de la Steaua care a găzduit-o pe fiica fostului președinte comunist, Nicolae Ceaușescu. Cum vede sportivul de 61 de ani acum gestul său.

Zoia Ceaușescu, stabilită în apartamentul unui jucător de la Steaua

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme, un fost jucător de la Steaua a oferit o informație neașteptată. Marius Lăcătuș este un personaj cunoscut în fotbalul românesc, dar puțini oameni cunosc detalii despre viața sa privată.

ADVERTISEMENT

Sunt mulți care nu o știu pe soția sa, Mariana, sau faptul că a lăsat-o pe Zoia Ceaușescu să locuiască în apartamentul său. Fostul fotbalist a dezvăluit că fata lui Nicolae Ceaușescu a stat în locuința sa din București.

Mutarea s-a produs în momentul în care tocmai fusese eliberată din închisoare. Reținută și arestată pe 24 decembrie 1989, acuzată de „subminarea economiei naționale”, a fost pusă în libertate abia în august 1990.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Din păcate, după ieșirea din spatele gratiilor a realizat că toate bunurile i-au fost confiscate. Marius Lăcătuș tocmai semna atunci cu un club din Florența, fotbalistul oferindu-i pentru o perioadă femeii locuința sa.

ADVERTISEMENT
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni...
Digisport.ro
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”

„Zoia Ceauşescu, Dumnezeu s-o ierte, a fost cea care a stat în locuinţa mea, nu Valentin. După Campionatul Mondial din 1990 am semnat cu Fiorentina”, a dezvăluit Marius Lăcătuș, conform iamsport.ro.

„I-am lăsat cheile de la apartament”

„Ne mutasem, practic, la Florenţa, astfel că apartamentul nostru din Calderon (n.r. – Jean Louis Calderon, București) era liber. În august, Zoia a fost eliberată din arest, iar locuinţa şi alte lucruri îi fuseseră puse sub sechestru.

ADVERTISEMENT

N-avea, practic, unde să meargă. Atunci i-am întins o mână de ajutor. I-am lăsat cheile de la apartament şi a stat la noi o bună bucată de timp. Mă bucur că am putut să-i fim sprijin în acele momente foarte grele.

A fost un gest de omenie”, a completat fostul fotbalist, despre care s-a scris că ar fi putut ajunge la Dinamo, mai arată sursa citată mai devreme. Dezvăluirea vine după ce s-a vehiculat că sportivul i-a întins o mână de ajutor lui Valentin Ceaușescu.

Așadar, fostul sportiv a infirmat zvonurile, precizând că în locuința sa a stat, de fapt, Zoia. Aceasta a avut o viață tumultuoasă, însă după eliberarea din închisoare a decis să ducă o existență retrasă. S-a ferit complet de presă.

A locuit pe la diverși prieteni și apropiați, acționând în justiție statul român pentru a recupera anumite bunuri confiscate în 1989. A reușit să recupereze doar 4 bijuterii de aur și tablourile ajunse la Muzeul Național de Artă.

De asemenea, i-au fost restituite câteva cărți rare intrate în patrimoniul Bibliotecii Naționale. Zoia Ceaușescu a murit pe 20 noiembrie 2006, din cauza unui cancer pulmonar care nu se putea opera. Avea 57 de ani. A fost incinerată la Crematoriul Cenușa.

Dezvăluiri din interior despre vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la...
Fanatik
Dezvăluiri din interior despre vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la Berceni: ”M-am simțit ușurat când a plecat”
Lazio – Genoa 3-2, în etapa 23 din Serie A. Echipa lui Dan...
Fanatik
Lazio – Genoa 3-2, în etapa 23 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu pierde dramatic după un penalty acordat în minutul 90+8. Cum arată clasamentul
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. S-au decis finalistele! Cine sunt...
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. S-au decis finalistele! Cine sunt cele două naționale care se vor lupta pentru marele trofeu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Fostul jucător de la Dinamo l-a distrus pe fostul tehnician al 'câinilor': 'Era...
iamsport.ro
Fostul jucător de la Dinamo l-a distrus pe fostul tehnician al 'câinilor': 'Era protejatul lui Mircea Lucescu, nu era un antrenor bun!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!