Sport

Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro

Oțelul Galați a dat lovitura pe piața transferurilor. Fosta campioană a României a transferat un fotbalist crescut de Inter Milan, cu o clauză de reziliere în valoare de 45 de milioane de euro
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
07.07.2026 | 15:00
Cine e fostul jucator de la Inter Milano care a semnat in SuperLiga Ia fost fixata o clauza de 45000000 de euro
SPECIAL FANATIK
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! Avea clauză de 45.000.000 de euro. FOTO: Fanatik
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Oțelul Galați este aproape să facă cea mai spectaculoasă mutare pe piața transferurilor din România. La fosta campioană a României va ajunge Ze Turbo (29 de ani), fotbalist cu pedigree la Inter Milano și Sporting Lisabona. În perioada petrecută în capitala Portugaliei, atacantul din Guinea-Bissau avea o clauză de reziliere în valoare de 45.000.000 de euro!

Ze Turbo vine la Oțelul Galați! A fost crescut de Inter Milano și Sporting Lisabona

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Oțelul s-a înțeles pentru transferul lui Ze Turbo, care va semna din postura de jucător liber, după despărțirea de Pari Nizhniy Novgorod. FANATIK a aflat că atacantul în vârstă de 29 de ani va ajunge în România și se va alătura lotului condus de Stjepan Tomas.

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Contractul lui Ze Turbo cu gruparea Pari Nizhniy Novgorod a expirat pe 30 iunie 2026, după ce în ultimele două sezoane a jucat sub formă de împrumut la AEL Limassol și la Maccabi Bnei Reineh. Ze Turbo este un atacant puternic, care măsoară 1,88 metri și care joacă pe poziția de vârf împins. Cu toate acestea, el poate fi folosit și în benzi, extremă dreapta sau extremă stânga.

Clauză de reziliere de 45 de milioane de euro

În perioada junioratului, Ze Turbo a fost considerat un mare talent. A ajuns în Europa la vârsta de 17 ani, când a semnat cu Real SC, din Portugalia. După doar un an, atacantul a fost luat de Sporting Lisabona, acolo unde era văzut un viitor star al fotbalului mondial. Din acest motiv, lusitanii i-au fixat o clauză de reziliere în valoare de 45.000.000 de euro. La vremea respectivă, echipe din Anglia sau Italia se interesau de serviciile lui Ze Turbo, dar si Benfica sau Porto, rivalele lui Sporting.

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Se recuperează cu fostul fizioterapeut a lui Cristiano Ronaldo

În februarie 2015, Ze Turbo a ajuns la Inter și chiar a bifat o prezență în lotul echipei mari a „nerazzurrilor”. S-a întâmplat pe 31 mai 2015, când a fost rezervă neutilizată în victoria lui Inter din ultima etapă a sezonului de Serie A, scor 4-3, cu Empoli. Din nefericire, cariera lui Ze Roberto nu a fost pe o pantă ascendentă și a ajuns să joace în țări importante, precum Spania, Italia, Argentina sau Elveția, dar la echipe mediocre.

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Până să ajungă la Oțelul Galați, Ze Turbo se pregătește intens sub îndrumarea fostului fizioterapeut al lui Cristiano Ronaldo, Antonio Gaspar. Moldovenii vor avea un debut de foc în startul SuperLigii, sezonul 2026-2027. În prima etapă, Oțelul va primi vizita lui CFR Cluj. Duelul de Galați va avea loc sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30.

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  • 275 de mii de euro e cota de piață a lui Ze Turbo, conform transfermarkt.com
  • 15 selecții și 1 gol a marcat Ze Turbo pentru echipa națională din Guinea-Bissau

Ze Turbo, jucătorul care a trecut pe la Inter și a semnat cu Oțelul

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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