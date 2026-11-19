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Chloe Kelly (28 de ani) este o fotbalistă născută la Londra care evoluează pe poziția de atacant la și la naționala Angliei. Ea este câștigătoare de alături de clubul londonez, dar și de Campionat European și Campionat Mondial alături de echipa „leoaicelor”. Recent, a participat la gala premiilor GQ.

Chloe Kelly, fotbalista de la Arsenal și naționala Angliei, apariție răvășitoare pe covorul roșu la gala premiilor GQ

Cu această ocazie, Kelly a impresionat toată lumea prezentă, și nu numai, prin apariția sa într-o rochie superbă de culoare neagră, fără sutien, fiind fotografiată în mai multe ipostaze pe covorul roșu înainte de începerea galei propriu-zise. cu jucătoarea de la Arsenal). Și nu a fost singura astfel de prezență în acest context.

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Alături de Chloe Kelly, la acest eveniment au mai fost prezente și alte două fotbaliste reprezentative pentru naționala Angliei din ultimii ani. Este vorba despre Alex Scott (42 de ani), în prezent analistă și prezentatoare TV, și Mary Earps (33 de ani), portarul de la London City Lionesses. În plus, la această gală au participat și personalități din fotbalul masculin din Anglia.

Fostul mare fotbalist Ian Wright a făcut furori prin vestimentația sa

De exemplu, Morgan Gibbs-White (26 de ani), internaționalul englez de la Nottingham Forest, a impresionat de asemenea pe covorul roșu, pozând alături de partenera sa, Britney De Villiers. Mai mult, fostul mare atacant englez Ian Wright (63 de ani), în prezent analist TV extrem de cunoscut și apreciat, a avut de departe cea mai extravagantă apariție la acest eveniment.

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Totodată, și Eddie Nketiah (27 de ani) de la Crystal Palace, fost la Arsenal și Leeds United, a putut fi fotografiat pe covorul roșu la gala premiilor GQ din acest an. Nu în ultimul rând, în acest context ar mai trebui consemnate și prezențele unor personalități britanice din alte domenii de activitate, precum Finn Smith, Arthur Fery, Maya Jama, Raye sau Jack Lowden.