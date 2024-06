Cine e fotbalistul care a refuzat să vină la FCSB de frica lui Gigi Becali! Patronul său vrea să-l vândă, dar jucătorul e îngrozit de ce a văzut la campioana României. Exclusiv

”Roș-albaștrii” au câștigat titlul după o pauză de 9 ani, iar patronul a anunțat că va face o serie de transferuri importante deoarece își dorește să se califice în faza grupelor Champions League.

FCSB, refuzată de un jucător din cauza lui Gigi Becali

Doar că Gigi Becali se mai lovește și de refuzuri, în ciuda faptului că oferă contracte peste medie. El a dezvăluit că un străin și-a dat acordul să vină la FCSB, dar când să semneze contractul pe care le are la adresa jucătorilor.

”A fost unul, a zis că ‘Am de la o echipă din România 300.000 (n.r. – ofertă de salariu anual), dacă îmi dați voi și 50.000 la semnătură vin‘. Zic ‘Da, îți dau‘. A doua zi zic să facem contract, zice ‘Nu, că mi-e frică, că Becali…‘. E jucător străin care joacă în România. Vii, te propui, îți zic că îți dau ce vrei și tu zici ‘Nu mai vreau…‘”, a declarat Becali.

Mergând pe urma afirmației făcute de latifundiarul din Pipera, FANATIK a aflat că este vorba mijlocașul ofensiv belgian William Baeten, proaspăt retrogradat din SuperLiga cu FC U Craiova.

Cât a oferit Becali pentru transferul lui Baeten

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani mai are un an de contract cu oltenii, însă patronul Adrian Mititelu ar vrea să-l vândă în această vară din cauza contractului foarte mare pe care îl are pentru un jucător în Liga 2.

”La Baeten a întrebat un club din România, dar oferta făcută este rușinoasă în raport cu valoare pe care o are. FCSB a făcut o propunere care mi s-a părut neserioasă, nici măcar nu am ajuns la discuții. Nu o să-l mai dau nici dacă oferă cât am vrut eu. Baeten e un fotbalist foarte serios și are o vârstă foarte bună.

Am luat în calcul, dacă nu există o ofertă care să mă mulțumească, să-i dau drumul împrumut un an, ca la anul să revină. Mi s-a părut jignire că a putut să spună o astfel de cifră (n.r. – Gigi Becali). Mi-a oferit undeva la 200.000 de euro”, a spus Mititelu pentru .

Prezent la FANATIK SUPERLIGA după ce FC U Craiova a retrogradat din SuperLiga, președintele Marcel Pușcaș a mărturisit că nu ar fi normal ca jucători cu salarii mari precum Bauza și Baeten .

În ciuda faptului că William Baeten se află de 4 ani în România, antrenorul Marius și a precizat la FANATIK SUPERLIGA că acesta nu poate să joace niciodată la campioana FCSB.