Cine e fotbalistul care a „spart” un milion de euro pentru coechipierii lui, oferindu-le cadouri scumpe

Riyad Mahrez a cheltuit o parte din salariul său astronomic de 875.000 de lire sterline (aproximativ 1.010.060 euro) pe săptămână, pe ceasuri Rolex personalizate pentru colegii săi de la Al-Ahli, după ce aceștia au câștigat Liga Campionilor Asiei.

Mahrez le-a oferit colegilor de la Al Ahli ceasuri personalizate

Echipa saudită s-a impus cu 1-0, după prelungiri, în fața celor de la Machida, echipă din Japonia. Al Ahli a evoluat din minutul 68 în inferioritate numerică, după eliminarea lui Al Hawsawi. În prelungiri, Abdulrahman a fost eliminat de la marginea terenului, pentru manifestări exacerbate.

Pentru acest success, , le-a oferit jucătorilor ceasuri personalizate, în valoare de 17.000 de lire sterline (19.624 euro), pe care sunt inscripționate numele lor. Cadourile Rolex sunt în culorile clubului, verde închis, și au fost foarte bine primite de coechipierii algerianului.

Algerianul câștigă 51 de milioane de euro pe an

Imaginile publicate pe Instagram prezintă detalii ale ceasurilor scumpe. Deși gestul generos al jucătorului de 35 de ani a fost, fără îndoială, apreciat, costul total reprezintă o cheltuială infimă. Fotbalistul câștigă 44 de milioane de lire sterline (51 milioane de euro) pe an la Al-Ahli și este cel mai bine plătit jucător al echipei.

Conform unor informații din Arabia Saudită, câțiva coechipieri au refuzat să-l lase pe Mahrez să suporte singur toate cheltuielile. Edouard Mendy și fundașul turc Merih Demiral ar fi contribuit, la rândul lor, la acoperirea unei părți din costurile acestui gest special.

Mahrez a distribuit imagini cu sărbătoarea câștigării trofeului după victoria asupra echipei Machida Zelvia (1-0) pe stadionul Al-Inma – obținută în ciuda faptului că Al Ahli a jucat cu un om în minus. Meciul a fost decis în prelungiri, când Al Buraikan a dat lovitura în minutul 96, din pasa lui Kessie, fost jucător la Barcelona și AC Milan.

A doua Ligă a Campionilor consecutivă

Al Ahli și-a păstrat titlul, după ce anul trecut s-a impus cu 2-0 în finala cu Kawasaki, altă formație din Japonia. Anterior, echipa pierduse două finale ale Cupei Campionilor Asiei, în 1986, respectiv 2012. „Este uimitor”, a declarat Mahrez, care a câștigat Liga Campionilor cu Manchester City în 2023. „A fost din nou dificil pentru noi. Ne place să ne complicăm singuri viața. Zece contra 11 este aproape imposibil, nu știu de unde am găsit puterea și energia de a câștiga. După cartonașul roșu am rămas uniți, am luptat mai mult, am alergat mai mult până când am marcat”, a mai spus căpitanul naționalei Algeriei.

Fotbalistul de 35 de ani, născut în Franța, cu 113 meciuri și 38 de goluri pentru Algeria și-a anunțat retragerea de la națională după turneul final.