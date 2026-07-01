Cine e fotbalistul care i-a răpit inima Ramonei Olaru! Vedeta tv a recunoscut că îi place de el

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Ramona Olaru, una dintre cele mai îndrăgite vedete de la Antena 1, urmărește meciurile Cupei Mondiale, transmise de televiziunea pentru care lucrează. Ea a recunoscut că are un fotbalist preferat și din acest motiv ține cu echipa lui.

Ramona Olaru e fascinată de Richard Rios

nu este îndrăgostită de vreo vedetă, precum Ronaldo, Haaland sau Messi, ci are un preferat mai puțin cunoscut. Dar pe care îl urmărește de mai mult timp.

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Columbianul Richard Rios este fotbalistul care i-a răpit inima vedetei tv. Are 26 de ani și joacă la Benfica. Este cotat la 25 de milioane de euro și până la 19 ani a jucat futsal, abia apoi trecând la fotbal. Rios n-a evoluat niciodată în Columbia, fiind legitimat în Brazilia și Mexic, înainte de a ajunge la Benfica, după ce a făcut o Copa America excelentă în 2024. Rios are 35 de selecții la naționala Columbiei, care va întâlni Ghana, în 16-imile Cupei Mondiale.

Vedeta Antenei 1 ține cu Columbia

Invitată la emisiunea Fierți pe Mondial de pe Antena Play, Ramona Olaru a recunoscut că la acest Campionat Mondial ține cu naționala Columbiei, tocmai pentru că îi place foarte mult de mijlocașul central Richard Rios.

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În 2019, Ramona a avut o relație de scurtă durată cu fotbalistul Cosmin Achim, fost la FC Voluntari, acuzat că juca la pariuri. .Anul acesta ea a trecut printr-o relație de câteva cu artistul grec Steve Ant (Stefanos Kyriakos Anthopoulos), dar povestea lor de dragoste s-a încheiat recent, iar cei doi s-au despărțit.

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Are 550.000 de urmăritori pe instagram

Vedeta Antenei 1 este o prezență constantă în mediul online și a adunat peste 550.000 de urmăritori pe contul personal de Instagram. În prezent, Ramona Olaru declară că este o femeie liberă, împlinită și că nu simte presiunea de a fi cu cineva doar de dragul de a nu fi singură, deși rămâne deschisă pentru momentul în care va apărea bărbatul potrivit.

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Într-o declarație acordată pentru Spynews TV, ea a subliniat ce își dorește de la viitorul partener: „Sunt foarte bine, sunt singură. Într-adevăr, eu nu zic că trebuie să stai singură toată viața, e mișto să ai un om pe care să te bazezi, după care să te ghidezi, care să îți fie lider și de la care să înveți lucruri”.