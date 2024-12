Cine e fotbalistul care i-a răvășit viața fiicei lui Mircea Diaconu. „Ne-am cunoscut la spital”

Ana Diaconu, fiica regretatului Mircea Diaconu, a avut o căsnicie care s-a terminat rău cu un fost fotbalist. Între 2008 și 2014 ea a fost măritată cu Marius Nae, fost jucător la Sportul Studențesc și Farul. Cei doi au împreună o fetiță, singura nepoată a marelui actor.

Ana Diaconu s-a măritat în 2008 cu Marius Nae

Mircea Diaconu a murit azi, la 74 de ani, după o lungă suferință Cea din urmă este mama unicei nepoate pe care a avut-o actorul.

Ana Diaconu a fost reporter sportiv la TVR. Din această postură l-a cunoscut pe Marius Nae. “Eu eram reporter sportiv la TVR și am fost trimisă sa fac un material la Spitalul Colentina, unde Marius se internase în urma unei indigestii. Așa ne-am cunoscut”, a povestit Ana într-un interviu acordat la scurt timp după ce a devenit soția lui Nae.

A fost cerută de nevastă pe un iaht

Fata a dezvăluit și cum a fost cerută de soție. “Eram în vacanță cu un grup mai mare de prieteni, vreo 16 cred că eram. Într-una dintre zile ne-am dus să ne plimbam cu iahtul. La un moment dat, ne-am oprit să mâncăm, iar după masă eu m-am urcat pe cabina vaporașului să mă bronzez. Din senin, a început să mă strige Dacian Varga, care mă ruga să cobor să mânânc desert. Deși inițial nu am vrut, până la urmă m-a convins el într-un fel. Toți prietenii nostri erau așezați într-un cerc cu aparatele de fotografiat pregătite și eu mă uitam mirată că nu știam ce se întâmplă. Marius mi-a luat mâna și mi-a zis: “Ia vezi, îți vine inelul?” Mi s-au tăiat picioarele de emoție, normal, am zis da, și abia apoi am aflat că el cumpărase inelul încă din luna ianuarie”, a povestit Ana.

Ei s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit în 2008. Împreună au o fetiță, dar căsnicia lor s-a terminat în 2014. La un moment dat, Ana a părăsit postul național de televiziune și a devenit ofițer de presă la Sportul Studențesc. Pe vremea aceea, Mircea Diaconu este destul de des prezent la meciurile echipei din Regie.

Căsnicia s-a destrămat după șase ani

După destrămarea căsniciei, Ana Diaconu a devenit instructor sportiv. Marius Nae și-a refăcut viața cu o blondă apetisantă, care la rândul ei, i-a dăruit o fetiță. Soții nae s-au despărțit în condiții amiabile și au o relație decentă prin prisma copilului lor. Ei au avut împreună o firmă de confecții, cu peste 100 de angajați în București și Giurgiu.

Marius Nae (43 ani) a început fotbalul la FC Național. A mai jucat la Cimentul Fieni și Callatis Mangalia până să ajungă la Sportul Studențesc, în 2004. A făcut parte din Gașca Nebună, echipa din Regie în care mai jucau Stăncioiu, Stanca, Farmache, Irimia, Cruceru, Galamaz, Rusu, Maxim, Chihaia, Pătrașcu, Stancu, Bucur sau Mazilu.

A avut o relație execelentă cu fostul socru

Între 2006 și 2008, Nae a jucat la Farul, apoi a revenit la Sportul pentru încă trei ani. Și-a încheiat cariera la 31 de ani, evoluând la Juventus București și Vulturul Pasărea. În total, a adunat 163 de meciuri în Liga 1 și 22 de goluri, jucând ca mijlocaș lateral.

În perioada în care a fost ginerele lui Mircea Diaconu, Marius Nae a avut o relație excelentă cu el. “Nu am știut de la început că Mircea Diaconu este tatăl ei. La un moment dat, am întrebat-o: «E vreo legătură între numele tău și celebrul actor?». «Da, este tatăl meu», mi-a răspuns Ana. Mircea Diaconu este un om extraordinar. Ne înțelegem perfect. Meseriile noastre și seamănă între ele, în sensul că suntem plecați mult timp de acasă, eu în cantonamente, dânsul în turnee”, a declarat Marius, la vremea când făcea parte din familia marelui actor.

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Diaconu va fi depus luni, între orele 12:00 și 16:00, la Teatrul Nottara, unde apropiații vor putea veni să-și aducă un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc marți, la cimitirul din Săftica.