Cine e fotbalistul care se iubește cu ”regina twerk-ului”. Tu îl știi?

ADVERTISEMENT

Jakub Kiwior este un jucător de fotbal polonez care are parte de o mare susținere din partea unei frumoase blondine. Sportivul este însurat încă din anul 2023 cu „regina twerk-ului”, o celebră dansatoare și coregrafă care este o prezență constantă pe rețelele de socializare.

Sportivul care are sprijin de la „regina twerk-ului”

Iubitele și soțiile de fotbaliști nu lipsesc din lumina reflectoarelor. Majoritatea sunt pasionate de sport și nu lipsesc din tribune atunci când partenerii lor de viață evoluează pe teren. Acesta și cazul unei vedete superbe pe numele său Claudia Kowalczyk, cunoscută și drept Claudia Redhead de către apropiați.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină este nimeni alta decât soția lui (26 ani). Cei doi tineri formează un cuplu de foarte mulți ani. Au decis să facă pasul cel mare, spre altar, în urmă cu aproximativ 3 ani. Sunt de nedespărțit, vedeta supranumită „regina twerk-ului” fiind o prezență ravistantă pe stadion.

Dansatoarea profesionistă și campioana europeană la twerk are un obicei de la care nu se abate atunci când își susține partenerul de viață. Deși ar putea să stea în lojă fără niciun fel de problemă, tânăra arată că este o persoană simplă. Aceasta este văzută de fiecare dată în tribună, alături de ceilalți suporteri al lui Porto.

ADVERTISEMENT

„Porto x Tondela. Mă apropii din ce în ce mai mult! Ce interesant! Mulțumesc”, este mesajul pe care l-a lăsat creatoarea de conținut, pe contul oficial de Instagram. Pe această pagină de socializare Claudia Redhead este urmărită de peste 90.000 de persoane datorită filmărilor sale incendiare.

ADVERTISEMENT

Cum a apărut soția fotbalistului în tribune

Claudia Redhead a îmbrăcat recent tricoul alb-albastru al formației pentru care evoluează jucătorul. A atras atenția tuturor celor prezenți pe „Estadio do Dragao”, la victoria obținută de FC Porto cu Tondela, scor 2-0. Acest lucru demonstrează că este un real sprijin pentru cel cu care se iubește de multă vreme.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, fundașul polonez se bucură de o legătură amoroasă puternică. Soția fotbalistului le-a arătat celor din social media că își susține partenerul și prin intermediul vestimentației. Concret, aceasta a purtat un tricou al lui FC Porto și o jachetă cu o inscripție specială pe mânecă.

„The Polish Wall (Zidul Polonez)” este mesajul care face trimitere la sportivul care este împrumutat de la Arsenal. Claudia Redhead a fost însoțită de două prietene apropiate pe stadion, Jakub Kiwior având toate motivele să dea totul pe terenul de fotbal.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, polonezul care în acest sezon a bifat 23 de apariții în prima ligă a Portugaliei se bucură de multă liniște. În toată această perioadă a reușit un assist. Și-a început cariera la Tychy și mai târziu a semnat cu alte echipe importante.

Printre formațiile la care a evoluat până în momentul de față se numără Anderlecht, Podbrezova, Zilina, Spezia și Arsenal. În planul personal fundașul este însurat cu Claudia Redheaded, originară din Polonia. Coregrafa este stabilită în prezent în Regatul Unit. Și-a descoperit pasiunea pentru dans încă de mică.

Cine este soția cunoscutului fundaș

Claudia Redhead este dedicată în totalitate rafinării tehnicii sale și dezvoltării personale. Blondina refuză să se limiteze la un singur stil, motiv pentru care coregrafiile pe care le realizează pe scenă sunt de-a dreptul excepționale. „Regina twerk-ului” a promovat intens această formă de dans la nivel global.

De-a lungul timpului, dansatoarea a jurizat unele dintre cele mai mari competiții de twerk din lume. De asemenea, a condus ateliere de dans în Spania, Taiwan, China, Emiratele Arabe Unite, Australia, Malaezia, Italia, Olanda, Franța, Republica Cehă, Belgia, Elveția, Regatul Unit și Polonia.

Totodată, Jakub Kiwior este organizatoarea celui mai mare eveniment de twerk din Polonia, intitulat Poland Twerk Champions. În plus, este fondatoarea unui brand de îmbrăcăminte, Redheaded Shop, specializat în articole vestimentare pentru dans.