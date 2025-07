Cine e fotbalistul de mare talent din primă ligă care a învins cancerul. Acum și-a făcut școală de fotbal! Exclusiv

Vasilică Georgiu, fotbalistul de primă ligă care a învins cancerul, a fost un mare talent al fotbalului arădean. Unul dintre numeroșii fotbaliștii care au fost ocoliți de șansă în fotbalul mare, atunci când era mai mare nevoie ca Zeița Fortuna să le întindă o mână de ajutor.

Cine este Vasilică Georgiu, fotbalistul de primă ligă care a învins cancerul

Dar Georgiu a urmat cu aceeași pasiune sportul rege, care l-a răsplătit, dacă nu material, cu siguranță sufletește. Între timp și-a fondat propria școală de fotbal.

Iar prin fotbal și credință a reușit să depășească un moment de cotitură apărut în viața lui. Anul trecut, când starea medicală s-a agravat, i s-a extirpat o tumoare canceroasă de la piciorul drept. Dar, să-i aflăm povestea…

A avut antrenori de o mare eleganță fotbalistică

A început fotbalul la , unde a făcut junioratul de la 7 la 18 ani. Primul lui antrenor a fost Silviu Iorgulescu, fost portar de națională al României. Au urmat Viorel Sima, dublu campion al României cu UTA ca fotbalist , Mihai Jivan, Antoniu Bacoș, Gheorghe Curuțiu, nume însemnate ale vetrei fotbalistice din vestul țării.

În ultimul an de juniorat a ajuns la echipa fanion a Aradului, care agoniza în liga secundă. Gabor Biro, de două ori campion ca jucător și Francisc Tisza i-au fost primii „dascăli” la seniori, în Divizia B.

Cantonamentele de odinioară, demodate

Și-a amintit cum, atunci când l-a avut pe Fery Tisza antrenor, a efectuat un cantonament de iarnă în stațiunea Timișul de Sus, de lângă Predeal, cu generația din care făceau parte jucători ca Panin, Botiș, Găman, Ciubăncan sau Drăgan, campioni ai României la juniori cu UTA în 1996.

„În ziua de astăzi nu mai sunt de actualitate, nici eficiente, acele cantonamente. Acum și în campionatul nostru pauza de iarnă este de maxim o lună, nu mai trebuie să încarci atât de mult pe partea de pregătire fizică.

Nici acea alergare aerobă, de anduranță, nu se reflectă în ceea ce presupune fotbalul de azi, unde totul este pe explozie, pe viteză. Pregătirea se făcea la grămadă, acum se face individual, în funcție de necesități”, ne-a spus interlocutorul nostru, întrebat fiind dacă îi este dor de acele alergări nesfârșite prin nămeții de zăpadă.

„Viața de sportiv conține multe momente de conjunctură, de care trebuie să profiți”

Cum nimeni nu este profet în țara lui, ai ajuns să joci în Divizia A la Oradea, nu la Arad…

– Iar publicul striga „cine nu sare, ține cu UTA și cu Satu Mare”! La Oradea trebuia să ajungă Roland Nagy (n.r., fost fotbalist la UTA, FC Brașov, Steaua București și Mainz), însă a fost depistat cu hepatită. Așa am ajuns eu să dau probă la FC Bihor, tocmai într-un amical cu UTA. Am făcut deplasarea cu arădenii și am rămas la echipa adversă.

De ce nu ai rămas titular, la fel ca în primele etape ale campionatului 2003-04?

– Inițial, l-am avut pe dl. Dumitru Dumitriu antrenor și eram în primul unsprezece. Îi plăcea mult cum joc. Din păcate pentru mine, după câteva etape a fost înlocuit cu Zsolt Musznay. Și am trecut rezervă. Am fost titular și am câștigat primul meci din retur, cu Ceahlăul Piatra Neamț. Apoi, la Pitești, am fost lăsat pe banca de rezerve. Dar nu am depus armele, știam ce înseamnă să îți fie greu, pentru că înainte să ajung la FC Bihor am jucat în Divizia C la Universitatea Arad!

Ai găsit motivație să joci în cel de-al treilea eșalon?

Da, am fost mereu conștient că dacă faci ce îți place vei avea satisfacții. Nu m-am îmbogățit din fotbal, dar am trăit de pe urma lui, chiar dacă în eșaloanele inferioare am fost fost nevoit să lucrez și în altă parte.

Erai văzut ca o mare speranță a fotbalului din Arad, un jucător tehnic. Ai avut și o viață extrasportivă exemplară…

– Jucam mijlocaș central, dar mă adaptam și pe părțile laterale ale terenului. Am rămas încă un an la FC Bihor și în liga a doua, cu Marian Bondrea antrenor. Uitându-mă în urmă, pot să spun că viața de sportiv conține multe momente de conjunctură, de care trebuie să profiți.

„Dumnezeu și medicii m-au ajutat!”

Dacă viața de sportiv a continuat în eșaloanele inferioare, în viața personală ai avut recent un moment dificil. Ce s-a întâmplat?

– Am avut un liposarcom la pulpa piciorului drept care s-a format în timp. Nu l-am băgat în seamă, puteam să joc fotbal, doar că era inestetic. A ajuns mare în câțiva ani, de vreo 3 kg. Și m-am operat la Spitalul Municipal din Arad, în august 2021, la medicii Andrei Korodi și Gigi Aiordăchioaie. Nu am urmat un tratament oncologic, nu m-am gândit la așa ceva, doar că, în urmă cu un an, s-a format și la abdomen un liposarcom de 1kg, operat anul trecut în aprilie. S-a întâmplat concomitent cu recidiva de la picior!

Și cum ai primit vestea acestor afecțiuni?

– Nu este ușor, dar trebuie să accepți, să trăiești cu boala și să te lași pe mâna medicilor. Am făcut investigații CT, RMN la Institutul Cluj Napoca și s-a stabilit tratament pentru recidiva la picior: chimioterapie, operație și radioterapie. Am urmat aceste tratamente la Oncohelp Timișoara. Doar operația am avut-o în decembrie, la Dr. Dan Eniu de la Cluj Napoca. Iar zilele trecute am încheiat 33 de ședințe consecutive, zilnic, la radioterapie, sub îndrumarea dr. Teodora Popescu, de la Oncohelp. Le mulțumesc tuturor! Și chiar se vede că sistemul medical de la noi a evoluat în ultimii ani.

Cât de greu este să treci peste un astfel de episod?

–M-au ajutat doctorii, trebuie să ai încredere în ei. Dumnezeu mi-a dat medici buni! Apoi contează sprijinul familiei, chiar dacă anul trecut am trecut și printr-un divorț. M-au ajutat colegii și comunitatea de la școala unde predau educație fizică, de la Liceul Penticostal. Acum am depășit situația, celulele bolnave au fost extirpate în totalitate. La a doua operație de la picior mi-a fost despicat mușchiul în L, a fost curățată zona și mușchii au fost reconstruiți. Acum sunt bine, nu mai iau tratament, doar după operație am luat anticoagulante timp de trei luni.

Una peste alta, te consideri un om norocos?

–Cu siguranță, da! Dacă faci ce îți place, viața decurge frumos, cu toate greutățile care apar. Nu trebuie să te gândești la o satisfacție financiară imediată. Bucuriile vin în timp, când privești înapoi și vezi ce ai realizat.

ACS Sporting Arad, o altfel de școală de fotbal

Clubul care se ocupă de pregătirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani a venit ca o declarație de dragoste pentru fiul său, Luca David. Se întâmpla în 2021, când încă își făcea de cap pandemia de coronavirus.

Vasile Georgiu a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport care era echivalentă cu Licența B de antrenor. După noile reglementări nu s-a recunoscut, astfel că a început cu Licența C, dar a rămas focusat pe pregătirea copiilor.

„Am fondat școala dintr-o grupă de copii pe care am avut-o la Academia Brosovszky. Practic, am făcut-o la îndemnul soției, pentru fiul meu Luca David, care a început fotbalul cu foștii lui colegi de grădiniță. Este o satisfacție că mulți dintre cei cu care am început continuă și azi.

Ei și părinții lor au înțeles că la nivel de copii nu sunt importante rezultatele, ci pregătirea și dezvoltarea fiecărui copil în parte. Alții au plecat la UTA sau Viitorul Arad, fiind ghidați de rezultatele sportive.

La nivel de juniori sunt importante etapele dezvoltării copiilor la fiecare grupă de vârstă. Nu poți să faci la 10 ani ce faci la 14 ani”, își descrie tânărul antrenor activitatea la Sporting Arad, unde lucrează împreună cu Marius.

Ciubăncan, fost coleg la UTA și Ineu

„Noi oferim șanse egale tuturor copiilor, chiar în detrimentul rezultatului imediat. Pe acest considerent am avut copii care au venit la noi de la UTA. Prin urmare, interesul pentru o pregătire sănătoasă face ca circulația micilor fotbaliști să fie și în sens invers”, a punctat Georgiu pe marginea acestui subiect.

(Ne)șansa spaniolă

„Am ajuns la o echipă de Segunda Division B, din liga a treia din Spania. Taravela de la Reina se numește, în Castilia La Mancha. M-a chemat un văr de-al meu, am trecut proba de joc, însă s-a ivit o problemă.

Eram jucător extracomunitar. Se întâmpla în 2005 și ar fi trebuit să aștept până la 1 ianuarie 2007. Așa că m-am întors acasă, la UTA, unde am avut o echipă tânără, compusă în marea majoritate din jucători arădeni”, ne destăinuie antrenorul de azi una din peripețiile din cariera de fotbalist.

200 de lei este în prezent taxa lunară percepută pentru pregătirea unui copil al academiei ACS Sporting Arad. Culorile clubului sunt alb, negru și albastru.

Vasile Iosif Georgiu

*Data nașterii: 18 octombrie 1980

*Locul nașterii: Arad

*A jucat la: UTA, Universitatea Arad, Tricotaje Ineu, UTA, FC Bihor (Liga 1), Frontiera Curtici, Gloria Arad, UTA, Avântul Târnova, CS Vladimirescu 2003, CS Ineu.

*Este verișor primar cu Daniela Dodean, celebra jucătoare de tenis de masă, campioană europeană în anii 2009, 2012 și 2017.

Cum a ajuns de la UTA în Divizia C?

La UTA exista un patronat italian, cu Angelo Gandolfi principal finanțator, iar Lorenzo Rubinacci era antrenor principal. „Am făcut pregătirea cu echipa, iar sâmbătă urma să înceapă campionatul. Joi, când s-a tras linie, nu am prins lotul. Și am ajuns la Universitatea Arad, unde era profesorul Ioan Marconi, pe care l-am avut la Liceul Moise Nicoară din Arad.

Dar am urmat fotbalul cu aceeași pasiune. Sunt mirat când văd că unii campioni naționali de juniori se lasă de fotbal la vârsta de 19 ani, dacă la terminarea junioratului nu ajung la echipa unde își doresc. Este o chestiune de motivație”, a menționat Georgiu.

O amintire prețioasă

Barajul câștigat pentru promovarea în Liga a treia când evolua la Tricotaje Ineu. A fost 2-1 cu CS Vulcan, într-un meci disputat la , pe stadionul CFR.

Ce este un liposarcom?

Liposarcomul este o tumoare malignă care apare la celulele grase ale țesutului moale. Liposarcomul, ca și celelalte tipuri de sarcom, este rar. Liposarcomul este un tip rar de cancer care seamănă cu celulele grase când este analizat la microscop. Pot să apară la celulele grase din orice parte a corpului, dar cel mai des apar la abdomen sau mușchii din membre. Deși apare la oamenii de orice vârstă, de obicei afectează doar adulții. Tratamentul pentru liposarcom este în general operația și terapia cu radiații. (humanitas.net)